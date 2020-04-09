Karantina günlerinin yan etkisi olarak yastık challenge diye bir şey çıktı. Yastığı alıp ortadan bir kemer geçirip elbise yapıp poz vermece...
Yastıklara zulüm yani biraz. Karantinada evde olur ama sokağa çık bunla gez desen olacak iş değil tabii. Yani yastıklara zulüm karantinada kalır, sonrasında devam etmez.
En çok sevdiğim karantina modası, Bruce Willis ve Demi Moore’dan geldi.
Willis eski eşi ve çocuklarının yanında. Hepsi mahkum kıyafetlerini andıran, yeşil beyaz çizgili pijamalar giymiş. Hatta köpeklerine bile giydirmişler aynı kıyafeti. Çok şeker ve yaratıcı buldum. “Bu mahkumiyeti birlikte yaşarız ve aşarız” der gibi.
Markaların yaptığı korona maskelerini de son derece başarılı ve mantıklı buluyorum. Bu maske takma işi kanımca bir süre daha devam edecek.
Beyaz maske takmak istemeyenler, maskesiz gezeceklerine modacıların tasarladığı maskelerle en azından toplum sağlığını korumaya devam eder.
Maskenizi hiç çıkarmayın
Amerikalı bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir araştırma herkesin maske takmasının neden bu kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Video görüntüleme yöntemini kullanan uzmanlar, konuşurken havaya saçılan minik tükürük damlacıklarının bile koronavirüsü (resmi adıyla Sars-Cov 2) bir insandan diğerine bulaştırmak için yeterli olduğunu açıkladı.
Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu damlacıklar havada rahatça asılı kalabiliyor ve hızlı hareket ediyor. Virüs taşıyan biri maske takmadan konuşursa, siz maske taksanız bile virüsü size bulaştırma ihtimali var.
Çünkü korona göz pınarlarından bile girebiliyor vücuda.
Ve ayrıca bildiğiniz gibi sağlıklı görünen biri bile korona taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olabiliyor.
Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve sık sık el yıkamak, aşı bulunana kadar virüsün yayılmasını önlemek adına son derece önemli tedbirler.
Şu aşamada herkes korona taşıyıcısı gibi davranmalı ve etrafa yaymamak adına toplum içinde ve hatta evde bile risk grubu yakınlarının, yaşlılarının yanında maskesini hiç çıkarmamalı.
23 Nisan heyecanı sardı
Önce WhatsApp gruplarında dolaşıyordu, sonra TBMM’den, meclis başkanı Mustafa Şentop’tan da çağrı geldi.
23 Nisan’da hepimiz balkonlara, evlerimizin önüne çıkacağız, bayraklar ellerimizde İstiklal Marşı’mızı söyleyeceğiz.
Şimdiden çocuklar gibi şenlendim, içim kıpır kıpır oldu. Şu kısa yaşamımızda korona günlerine denk geldik diye hayıflanırken, şimdi bunu da yaşadık diye sevineceğiz en azından.
İnşallah koronavirüs bizi bir an önce terk eder de 23 Nisan’da, 100’üncü yılda balkonlardan ülkenin dört bir yanında aynı anda söylediğimiz İstiklal Marşı yanımıza kâr kalır.
Bocelli’den online konser
Bu pazar saat 20.00’yi not edin.
Andrea Bocelli, Milano’daki Duomo Katedrali’nden seyircisiz bir konser verecek.
Koronanın en büyük darbeyi vurduğu ülkelerden biri olan İtalya’dan yayılacak bu özel ses ve müziğin dünyaya umut olması bekleniyor.
Karantina modası
Karantina günlerinin yan etkisi olarak yastık challenge diye bir şey çıktı. Yastığı alıp ortadan bir kemer geçirip elbise yapıp poz vermece...
Yastıklara zulüm yani biraz. Karantinada evde olur ama sokağa çık bunla gez desen olacak iş değil tabii. Yani yastıklara zulüm karantinada kalır, sonrasında devam etmez.
En çok sevdiğim karantina modası, Bruce Willis ve Demi Moore’dan geldi.
Willis eski eşi ve çocuklarının yanında. Hepsi mahkum kıyafetlerini andıran, yeşil beyaz çizgili pijamalar giymiş. Hatta köpeklerine bile giydirmişler aynı kıyafeti. Çok şeker ve yaratıcı buldum. “Bu mahkumiyeti birlikte yaşarız ve aşarız” der gibi.
Markaların yaptığı korona maskelerini de son derece başarılı ve mantıklı buluyorum. Bu maske takma işi kanımca bir süre daha devam edecek.
Beyaz maske takmak istemeyenler, maskesiz gezeceklerine modacıların tasarladığı maskelerle en azından toplum sağlığını korumaya devam eder.
Maskenizi hiç çıkarmayın
Amerikalı bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir araştırma herkesin maske takmasının neden bu kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Video görüntüleme yöntemini kullanan uzmanlar, konuşurken havaya saçılan minik tükürük damlacıklarının bile koronavirüsü (resmi adıyla Sars-Cov 2) bir insandan diğerine bulaştırmak için yeterli olduğunu açıkladı.
Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu damlacıklar havada rahatça asılı kalabiliyor ve hızlı hareket ediyor. Virüs taşıyan biri maske takmadan konuşursa, siz maske taksanız bile virüsü size bulaştırma ihtimali var.
Çünkü korona göz pınarlarından bile girebiliyor vücuda.
Ve ayrıca bildiğiniz gibi sağlıklı görünen biri bile korona taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olabiliyor.
Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve sık sık el yıkamak, aşı bulunana kadar virüsün yayılmasını önlemek adına son derece önemli tedbirler.
Şu aşamada herkes korona taşıyıcısı gibi davranmalı ve etrafa yaymamak adına toplum içinde ve hatta evde bile risk grubu yakınlarının, yaşlılarının yanında maskesini hiç çıkarmamalı.
23 Nisan heyecanı sardı
Önce WhatsApp gruplarında dolaşıyordu, sonra TBMM’den, meclis başkanı Mustafa Şentop’tan da çağrı geldi.
23 Nisan’da hepimiz balkonlara, evlerimizin önüne çıkacağız, bayraklar ellerimizde İstiklal Marşı’mızı söyleyeceğiz.
Şimdiden çocuklar gibi şenlendim, içim kıpır kıpır oldu. Şu kısa yaşamımızda korona günlerine denk geldik diye hayıflanırken, şimdi bunu da yaşadık diye sevineceğiz en azından.
İnşallah koronavirüs bizi bir an önce terk eder de 23 Nisan’da, 100’üncü yılda balkonlardan ülkenin dört bir yanında aynı anda söylediğimiz İstiklal Marşı yanımıza kâr kalır.
Bocelli’den online konser
Bu pazar saat 20.00’yi not edin.
Andrea Bocelli, Milano’daki Duomo Katedrali’nden seyircisiz bir konser verecek.
Koronanın en büyük darbeyi vurduğu ülkelerden biri olan İtalya’dan yayılacak bu özel ses ve müziğin dünyaya umut olması bekleniyor.