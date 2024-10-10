Kanser riskine karşı kısırlaştırma

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Evinde kedi ya da köpek besleyenlerden gelen en sık gelen soru “Zaten tek yaşıyor, kısırlaştırmalı mıyım, yoksa bir arkadaş bulup anneliği babalığı tatmasına izin mi vermeliyim” şeklindeydi.

Bu soruya cevabım net:

Dışarıda yuva arayan bu kadar sokak canı varken bilerek isteyerek dünyaya getirilen her bebek sokakta ya da barınakta olanın hakkına giriyor.

Yani evde ya da sokakta fark etmez, önümüze çıkan, hayatımıza giren her dişi ve erkeği hemen kısırlaştırmalıyız.

Konuşmacılar arasında şu sıralar doktora tezini yazmakta olan veteriner hekim Selin Çelikten de vardı.

Selin olaya bilimsel açıdan şöyle yaklaştı ve kısırlaştırmanın sağlık açısından önemine değindi: “Kısırlaştırılmayan hayvanlarda kanser riski ilk kızgınlıkla birlikte 2-3 katına çıkar, dişilerde meme kanseri, pyometra, yalancı gebelik, çeşitli rahim hastalıkları ve hormon bozuklukları, dermatolojik hastalıklar ve daha birçok çeşit kanser görülme riski artarken, erkeklerde ise prostat kanseri, dermatolojik hastalıklar, pankreas kanseri gibi birçok kanser türünün yanı sıra davranış problemleri, agresyon, havlama, uluma, liderlik, itaatsizlik gibi problemler daha ilk kızgınlıkta kendini gösterir.

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Tüm bu sebeplerden dolayı pediatrik kısırlaştırma çok önemlidir. Ayrıca pediatrik kısırlaştılmayan hayvanlarda yani kızgınlığa girdikten sonra kısırlaştırılanlarda böbrek üstü bezlerinden bu hormonlar hasta kısırlaştırılsa dahi salgılanabilir, hayvan kısır olmasına rağmen seksüel davranışlar gösterebilir, davranış sorunları kısmi de olsa kalıcı olabilir.”

Uzun lafın kısası hem popülasyon açısından hem de sağlık açısından erken kısırlaştırma son derece önemli ve gerekli.

Biber gazı fiyatları

Kadınlar için biber gazı taşımak neredeyse olmazsa olmaz oldu.

Biber gazı olası bir saldırıya karşı en etkili savunma yöntemi gibi duruyor.

Bu gerekliliğin farkına sadece biz kadınlar değil fırsatçı satıcılar da varınca biber gazı fiyatları bir anda ikiye üçe katladı ne yazık ki. Çantada, arabada, evde mutlaka bulundurulmalı.

Hatta bence sadece kadınlar değil, erkekler de edinmeli, ihtiyaçları olabilir bu savunma yöntemine.

Aşırı fiyat artışı ise umarım dengelenir.

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Milton Kasırgası yüzyılın felaketi mi

Milton Kasırgası, Florida’yı vurmaya hazırlanıyor. Ben bu yazıyı yazarken şiddetinin kategori 5’e çıktığı duyurulmuştu.

Yani son yüzyılın en yıkıcı kasırgası bekleniyor. Biden, Floridalılar’a yaşadıkları yeri terk etme çağrısı yaptı.

Ama ne yazık ki bu çağrıyı ciddiye almayanların olduğu söyleniyor.

Keşke şu kasırgalara kadın ve erkek isimleri verip bu korkunç doğa olayını normalleştirmeseler.

Umarım insan, hayvan, ağaç, hiçbir can kaybı yaşanmaz diyeceğim ama kategori 5 ile bu imkansız görünüyor.

Allah yardımcıları olsun.