Kandırılmamak için denetim

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“Ayçiçek karıştırıyorsa iyi, motorin dökmediğine şükret” diye dalga geçti arkadaşım.

Yine benzer bir olay da köy tavuğu yumurtasında yaşanmıştı.

Fabrika tavuğu yumurtasını çamura, talaşa bulayıp köy tavuğu yumurtası diye satıyorlardı.

Üçkağıt yapmayan satıcıları da lekeliyor bu haberler.

En iyisi hepsinin denetlenmesi ve bu şüphelerin ortadan kalkması tabii.

Zor olan hayırlıdır

Bu ara sosyal medyada sıkça karşıma şöyle cümleler çıkıyor:

“Mucizeler gitmeye direnç gösterdiğiniz yerdedir.”

“Size yapması zor gelen şeyler, sizin için hayırlı olanlardır.”

“Hazine, girmeye korktuğunuz mağarada saklıdır.”

Gibi gibi...

Aynı şeyleri yaparak, yaşayarak farklı sonuçlar elde edemeyiz gerçekten de.

Kıssadan hisse çıkarmak isteyenlere, bir işaret bekleyenlere gelsin diyeyim.

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Sahneye tavuk nugget attılar

Alp Armutlu’nun belgeseli “Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş”, kitap sayfalarına taşındı. İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitap, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlık destanını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 kilometrelik yolculuğunu konu alan eser, aynı zamanda belgesel çekimleri sırasında yaşanan ilginç ve duygusal olaylara da yer veriyor.