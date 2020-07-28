Kadın kadının kurdu değildir

Kadınlar birbirini çekemez, kadın kadının kurdudur falan diyenler, geçin bunları.
Kadın kadına destektir.
Çoklukta bir, birlikte tek olmayı biliriz biz.
Bitmeyen, artan kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri için tek yürek oluruz.
Instagram’da başlatılan #challangeaccepted, #womensupportingwomen etiketlerine siyah beyaz bir fotoğrafımla herkes gibi ben de destek verdim.
Adalet, eşitlik ve her türlü hak konusunda birlikte mücadele etmeye devam.
Tüm kız kardeşlerimi seviyorum.
Koronadan daha tehlikeli
Bayram için tatil planı yapanların büyük bir kısmı korona korkusu ve uçak sefer sayılarındaki azalma nedeniyle karayolunu tercih ediyor.
Araba kiralama şirketlerinde araç kalmamış durumda.
Canlılık açısından iyi belki ama bu akım diğer tarafta ciddi bir alarm veriyor.
Bayram tatillerinin finalinde “şu kadar trafik kazası oldu, bu kadar kişi yaralandı, öldü” haberlerini hatırlayın.
Geçen yıl Kurban Bayramı’nda yollarda 52 kişi hayatını kaybetti, 427 kişi de yaralandı.
Bayramlarda son 20 yıla bakıldığında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 10 bin kişiyi buldu.
Bu yıl yolların daha kalabalık olduğunu düşünürsek sayılar artabilir.
Yeni normalimizde bu sayının artmaması, hatta keşke olsa da azalması için trafik kurallarına uymamız çok önemli.
Yola çıkacak herkes “Trafik kurallarına uyacağım, hız yapmayacağım, ben dahil arabadaki herkesin kemer takmasını sağlayacağım” diyerek binmeli arabasına ve bu cümleyi yol boyunca sık sık tekrarlamalı.
Unutmayın trafik koronadan daha tehlikeli.
Kurban Bayramı’nda dikkat!
Koronanın et kesim yerlerinde çok daha fazla ve hızlı yayıldığını biliyoruz.
Virüsle mücadelede genelde çok başarılı olan Almanya’nın vaka sayısının artmasının en önemli nedeni, mezbaha ve et kesim yerlerinde çalışanların toplu olarak koronaya yakalanması olmuştu.
Londra’daki Tropikal Hastalıklar ve Hijyen Fakültesi tarafından yapılan araştırma, et kesim yerlerinde yaşanan toplu vakaların koronavirüsün yaygın bir özelliği haline geldiğini saptadı.
Şimdiye kadar sadece Almanya değil, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, İspanya, Avustralya ve İngiltere de dahil olmak üzere et kesim merkezlerinde toplu koronavirüs vakaları çıktı.
Bu bilgiler ışığında Kurban Bayramı’nda hijyene, maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmemizde fayda
var diyorum
‘Hayaletler’ Venedik’te
Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi “Hayaletler”, dünya prömiyerini eylül ayında Venedik Film Festivali’nde yapacak.
Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği film, festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.
Tebrik ediyor, güzel haberlerini bekliyorum.
Kadın kadının kurdu değildir
Kadınlar birbirini çekemez, kadın kadının kurdudur falan diyenler, geçin bunları.
Kadın kadına destektir.
Çoklukta bir, birlikte tek olmayı biliriz biz.
Bitmeyen, artan kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri için tek yürek oluruz.
Instagram’da başlatılan #challangeaccepted, #womensupportingwomen etiketlerine siyah beyaz bir fotoğrafımla herkes gibi ben de destek verdim.
Adalet, eşitlik ve her türlü hak konusunda birlikte mücadele etmeye devam.
Tüm kız kardeşlerimi seviyorum.
Koronadan daha tehlikeli
Bayram için tatil planı yapanların büyük bir kısmı korona korkusu ve uçak sefer sayılarındaki azalma nedeniyle karayolunu tercih ediyor.
Araba kiralama şirketlerinde araç kalmamış durumda.
Canlılık açısından iyi belki ama bu akım diğer tarafta ciddi bir alarm veriyor.
Bayram tatillerinin finalinde “şu kadar trafik kazası oldu, bu kadar kişi yaralandı, öldü” haberlerini hatırlayın.
Geçen yıl Kurban Bayramı’nda yollarda 52 kişi hayatını kaybetti, 427 kişi de yaralandı.
Bayramlarda son 20 yıla bakıldığında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 10 bin kişiyi buldu.
Bu yıl yolların daha kalabalık olduğunu düşünürsek sayılar artabilir.
Yeni normalimizde bu sayının artmaması, hatta keşke olsa da azalması için trafik kurallarına uymamız çok önemli.
Yola çıkacak herkes “Trafik kurallarına uyacağım, hız yapmayacağım, ben dahil arabadaki herkesin kemer takmasını sağlayacağım” diyerek binmeli arabasına ve bu cümleyi yol boyunca sık sık tekrarlamalı.
Unutmayın trafik koronadan daha tehlikeli.
Kurban Bayramı’nda dikkat!
Koronanın et kesim yerlerinde çok daha fazla ve hızlı yayıldığını biliyoruz.
Virüsle mücadelede genelde çok başarılı olan Almanya’nın vaka sayısının artmasının en önemli nedeni, mezbaha ve et kesim yerlerinde çalışanların toplu olarak koronaya yakalanması olmuştu.
Londra’daki Tropikal Hastalıklar ve Hijyen Fakültesi tarafından yapılan araştırma, et kesim yerlerinde yaşanan toplu vakaların koronavirüsün yaygın bir özelliği haline geldiğini saptadı.
Şimdiye kadar sadece Almanya değil, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, İspanya, Avustralya ve İngiltere de dahil olmak üzere et kesim merkezlerinde toplu koronavirüs vakaları çıktı.
Bu bilgiler ışığında Kurban Bayramı’nda hijyene, maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmemizde fayda
var diyorum
‘Hayaletler’ Venedik’te
Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi “Hayaletler”, dünya prömiyerini eylül ayında Venedik Film Festivali’nde yapacak.
Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği film, festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak.
Tebrik ediyor, güzel haberlerini bekliyorum.