İyilik için imzalar atıldı

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Anadolu Pet ve HAÇİKO iş birliğinde bu dördüncü yılımız.

İyi ki diyorum, Semih Hazar ve Emre Tetikel bizi buluşturmuş.





Anadolu Pet, alanının en güçlü firmalarının başında geliyor.

Güç, iyilikle birleşince daha da anlam kazanıyor tabii.

Mesela ben sadece para kazanan, iyi iş çıkaran değil, kazandığı parayı, değerli ürünlerini iyiliklerle de paylaşan, sosyal sorumluluk sahibi firmalardan alışveriş yapmayı tercih ediyorum.

Eminim birçok kişi de benim gibi yapıyordur.

Anadolu Pet, distribütörü olduğu Hills markası ile HAÇİKO’nun yaptığı beslemelere, tedavilere destek vermeye bu yıl da devam edecek.

Ve dahası var.

Şirketin genel müdürü ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Eren Üçüncü ile imzaları atarken Yeni Yuvam projesinin altını bir kez daha çizdik.

Çünkü sahiplenmenin daha önce hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Anadolu Pet, HAÇİKO tarafından sahiplendirilen kedi ve köpeklerin ailelerine tüm ihtiyaçların, oyuncakların, mama kaplarının, mamaların yer aldığı dopdolu bir hediye sepeti ulaştırıyor.

Yeni Yuvam projesinin sahiplendirme konusunda insanları teşvik etmesi ve sahiplenmelerin artması dileğiyle imzalarımız hayırlı olsun.

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Flaşlı korumalar

Magazinden ve kameralardan kaçmak isteyen ünlülerimiz genelde etten duvar olarak korumaları kullanıyorlar.

Yurtdışında ise başka bir yöntem var artık.

Geçen gün sevgilisiyle bir mekâna giden Leonardo DiCaprio’nun korumaları, muhabirlerin fotoğraf çekmesini flaş ışıklarıyla engelledi.

Gözlerine ve kameralarına ışık tutulan gazetecileri düşünmek bile istemiyorum.

Son derece rahatsız edici bir yöntem. Umarım ülkemizde kullanılmaya başlamaz.

Ucuz Roman yeniden sinemalarda

Sinema tarihinin unutulmazı “Ucuz Roman” (Pulp Fiction) 30’uncu yılını kutlamak için 1995’teki vizyon tarihinden bu yana ilk kez, üstelik restore edilmiş 4K kalitesiyle vizyona giriyor.

“Pulp Fiction”, 30’uncu yıl kutlamaları kapsamında, 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Film Festivali’nde özel bir gala ile izleyiciyle buluşacak.

O gece sürprizler de olabilir üstelik.

Not alınsın.