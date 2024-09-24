İyilik için buluşuyoruz

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Mankenlerle podyuma çıkan köpeklerle birlikte markalar sahiplen-dirmeye dikkat çektiler.

Ne kadar güzel, iyi ki varlar.

Biz de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü haftasında çeşitli etkinliklerle sokak hayvanları için kaynak yaratmaya çalışmanın yanı sıra canlarımızın sorunlarına dikkat çekip, çözümler paylaşmaya çalışacağız.

2 Ekim Çarşamba günü Kolektif House’da Semih Hazar moderatörlüğünde buluşuyoruz. Veteriner hekim Uğur Selin Çelikten ile birlikte konuşmacı olarak katılacağım etkinlikte merkezimizde sokak hayvanları var.

Umarım gerçekten çok zorlandığımız sahiplendirme konusunda da güzel sonuçlar alırız.3 Ekim Perşembe öğlen Sortie’de, sokak hayvanları yararına buluşmamızın ev sahibi, HAÇİKO Derneği ile birlikte sevgili Uğur Batur.

Kendisiyle ve bize destek veren dostlarımızla sokak hayvanları yararına bir müzayede yapıyoruz.

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Yine bu hafta sonu Sapanca’da, aynı adlı Instagram sayfasından detaylarını takip edebileceğiniz Holistik Wellness Fest’te bir araya gelerek dinlenirken düşünecek, yoga, nefes terapisi, meditasyon, aromaterapi ve ses terapisi ve workshop’lar eşliğinde, dünya paydaşlarımızla barış içinde, onları yok saymadan yaşayabilmenin çözümlerini arayacağız.

Tüm bunlar olurken ne yazık ki barınağı olmayan belediyeler bile toplama yapmaya devam ediyor.

Meçhule giden canların sayısı artıyor.

Diğer yanda koşulları gerçekten inanılmaz kötü olan barınaklarda hayvanlar küçücük kafeslerde tutuluyor.

Etkinliklerimizin amacı, bakıma muhtaç hayvanlar için medeni alanlar yaratmak ve en çok da etkin kısırlaştırma ve sahiplendirme yapabilmek olacak.

Katılmak ve destek olmak isteyenler 0 549 620 40 10’dan HAÇİKO Derneği’ne ulaşabilirler.

Bu tarz etkinlikleri ve bilinçlendirme kampanyalarını tabii ki sadece 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü haftasında değil, her zaman gündemde tutacağız.

Yanımızda olan herkese tekrar tekrar teşekkürler.

Vegan Ugg çıktı

Moda dünyasından harika bir haber var.

Koyun derisi ve yünü kullandığı ve hatta Çin’deki kaçak üretimlerde Rakun köpeklerinin derilerini kullandığı için hayvanseverlerin tepkisini çeken UGG sonunda vegan botlar üretmeye başladı.

New York markası Collina Strada ile iş birliğine giren Ugg, 8 farklı vegan botu piyasaya sürdü.

Hayvansal ürün kullanılmayan bu botların satış rakamları 160 ile 220 dolar arasında değişiyor.