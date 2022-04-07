İngiltere mi Çin mi...

İngiltere’den sonra Almanya da korona tedbirlerini gevşetme kararı aldı.
Artık Almanya’da korona pozitif kişiler karantinaya girmeyecek.
Sadece sağlık çalışanları için 5 günlük bir karantina var, o da hastaların sağlığını korumak için.
Uçak, tren seyahatlerindeki ve hastanelerdeki zorunluluk dışında maske kullanımı kişilerin kendi tercihine bırakıldı.
Diğer yanda ise Çin’in “sıfır COVID” politikası devam etmekte.
En büyük karantina şu sıralar Shanghai’daki Omicron vakaları nedeniyle yaşanıyor.
26 milyon kişi sıkı bir karantinaya girdi ve hayat yeniden durma noktasına geldi.
Pozitif olan herkes hastanede yatmak zorunda, evde tedaviye izin verilmiyor.
Anne babaları korona olan çocukların ailelerinden ayrı hastane odalarında tutulduğu fotoğrafların sosyal medyaya yansıması büyük tepkilere neden oldu.
İnsanlar bu yasaklardan yorulmuş durumda ve artık öfkelerini kontrol edemiyorlar.
Doğru yapan hangisi, İngiltere ya da Almanya mı, yoksa Çin mi?
Şimdilik Çin gereksiz abartıyor gibi görünse de sonunda kimin haklı olduğunu sanırım zaman gösterecek.
Sokaktan ailemize
Köpek sorunu diye diye bizi bitiren insanlara rağmen köpeklerin sorununu çözmeye çalışmanın dayanılmaz ama kaçınılmaz ağırlığı ile mücadele etmeye devam.
4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’yle başlayan bu hafta, sokak hayvanları için pek çok kurumla işbirliği yapmamızı sağladı.
Demek ki bu özel günler gerçekten de işe yarıyor ve amacına ulaşıyor.
Sokakta bu kadar kedi ve köpek varken satın almamamız, sahiplenmemiz gerektiğini sanırım artık çok iyi biliyoruz.
Biliyoruz, değil mi?
Başka bilmemiz gereken şey de ırkçılık yapmadan, cins takıntısından kurtulup mümkün olduğunca sokak hayvanı sahiplenmek.
İşte bu nedenle Panoffect ve HAÇİKO işbirliği ile gerçekleşen #sokaktanailemize hareketini çok önemsiyorum.
Bugüne dek kurtarıp, tedavi ettirip sahiplendirdiğimiz sokak canlarının önceki ve sonraki hallerinin yer aldığı görseller İstanbul, Ankara, Yalova, İzmit, Bursa ve Antalya’da sokak ve metrolarda milyonlarca insanla buluştu ve buluşmaya devam ediyor.
Bu görsellerin sahiplenme konusunda özendirici olacağına eminim.
Sahiplenmeye destek olacak, teşvik edecek büyük bir projenin anlaşmasını da Anadolu Pet ile imzaladık.
Onun müjdesini ve duyurusunu da gelecek hafta yapacağız.
Sokak ve barınaklardan sahiplenme ve bilinçlenme bizim dernek olarak en fazla önemsediğimiz konular.
Bu yolda emin ve sağlam adımlarla yürümemizde bize destek olan ve olacak tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürler.
Kötülükleri, kötü ve vicdansız insanları böyle iyilik hareketleri ile yeneceğimize, gölgede bırakacağımıza inancım sonsuz.
Bir şarkı yazdım sana
Müzisyen Beck şöyle demiş:
“Bazen bir şarkı yazmak isterim, o sırada ben onu yazmazsam bir bakarım başkası yazmış. Çünkü yazılmayı bekleyen şarkılara kulak kabartıyoruz aslında biz. Kulağınızı açıp dinlerseniz, gerçekten dinlerseniz duyarsınız. Duyduğunuzu söylemeye başlarsınız, gerisi gelir. Havada gezinen perilerin söyleyeceği vardır ve sen o gün kulağını açmadıysan başka kulaktan girer, başka dudaklardan dökülür.”
İngiltere mi Çin mi...
İngiltere’den sonra Almanya da korona tedbirlerini gevşetme kararı aldı.
Artık Almanya’da korona pozitif kişiler karantinaya girmeyecek.
Sadece sağlık çalışanları için 5 günlük bir karantina var, o da hastaların sağlığını korumak için.
Uçak, tren seyahatlerindeki ve hastanelerdeki zorunluluk dışında maske kullanımı kişilerin kendi tercihine bırakıldı.
Diğer yanda ise Çin’in “sıfır COVID” politikası devam etmekte.
En büyük karantina şu sıralar Shanghai’daki Omicron vakaları nedeniyle yaşanıyor.
26 milyon kişi sıkı bir karantinaya girdi ve hayat yeniden durma noktasına geldi.
Pozitif olan herkes hastanede yatmak zorunda, evde tedaviye izin verilmiyor.
Anne babaları korona olan çocukların ailelerinden ayrı hastane odalarında tutulduğu fotoğrafların sosyal medyaya yansıması büyük tepkilere neden oldu.
İnsanlar bu yasaklardan yorulmuş durumda ve artık öfkelerini kontrol edemiyorlar.
Doğru yapan hangisi, İngiltere ya da Almanya mı, yoksa Çin mi?
Şimdilik Çin gereksiz abartıyor gibi görünse de sonunda kimin haklı olduğunu sanırım zaman gösterecek.
Sokaktan ailemize
Köpek sorunu diye diye bizi bitiren insanlara rağmen köpeklerin sorununu çözmeye çalışmanın dayanılmaz ama kaçınılmaz ağırlığı ile mücadele etmeye devam.
4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’yle başlayan bu hafta, sokak hayvanları için pek çok kurumla işbirliği yapmamızı sağladı.
Demek ki bu özel günler gerçekten de işe yarıyor ve amacına ulaşıyor.
Sokakta bu kadar kedi ve köpek varken satın almamamız, sahiplenmemiz gerektiğini sanırım artık çok iyi biliyoruz.
Biliyoruz, değil mi?
Başka bilmemiz gereken şey de ırkçılık yapmadan, cins takıntısından kurtulup mümkün olduğunca sokak hayvanı sahiplenmek.
İşte bu nedenle Panoffect ve HAÇİKO işbirliği ile gerçekleşen #sokaktanailemize hareketini çok önemsiyorum.
Bugüne dek kurtarıp, tedavi ettirip sahiplendirdiğimiz sokak canlarının önceki ve sonraki hallerinin yer aldığı görseller İstanbul, Ankara, Yalova, İzmit, Bursa ve Antalya’da sokak ve metrolarda milyonlarca insanla buluştu ve buluşmaya devam ediyor.
Bu görsellerin sahiplenme konusunda özendirici olacağına eminim.
Sahiplenmeye destek olacak, teşvik edecek büyük bir projenin anlaşmasını da Anadolu Pet ile imzaladık.
Onun müjdesini ve duyurusunu da gelecek hafta yapacağız.
Sokak ve barınaklardan sahiplenme ve bilinçlenme bizim dernek olarak en fazla önemsediğimiz konular.
Bu yolda emin ve sağlam adımlarla yürümemizde bize destek olan ve olacak tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürler.
Kötülükleri, kötü ve vicdansız insanları böyle iyilik hareketleri ile yeneceğimize, gölgede bırakacağımıza inancım sonsuz.
Bir şarkı yazdım sana
Müzisyen Beck şöyle demiş:
“Bazen bir şarkı yazmak isterim, o sırada ben onu yazmazsam bir bakarım başkası yazmış. Çünkü yazılmayı bekleyen şarkılara kulak kabartıyoruz aslında biz. Kulağınızı açıp dinlerseniz, gerçekten dinlerseniz duyarsınız. Duyduğunuzu söylemeye başlarsınız, gerisi gelir. Havada gezinen perilerin söyleyeceği vardır ve sen o gün kulağını açmadıysan başka kulaktan girer, başka dudaklardan dökülür.”