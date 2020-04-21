İlk sanal festivali izledik

Dünya tarihindeki ilk sanal konser serisini, ilk sanal festivali cumartesi günü tüm dünya ile aynı anda izledik.
Ve akla hemen şu soru geldi: Bizde bu çapta sanal konserler ve festival havası ne zaman ve kiminle başlayacak?
Bu çapta detayı önemli, çünkü internet üzerinde en çok izlenen etkinlik olarak da tarihe geçen “Tek Dünya: Birlikte Evdeyiz” konseri her dakikasıyla, baştan sona organize, eksiksiz ve gerçekten efsaneydi.
Festivalin öncüsü Lady Gaga, korona ile ilgili çıkışıyla zaten gündemde bir isim.
Koronavirüsle ilgili yaptığı “Hepimiz aynı gemide değiliz. Evet, birliktelik duygusu çok hoş ama eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ve alkış alan Gaga, bu organizasyonu sürükleyen isim olarak yine farkını ortaya koydu.
Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) ödeneği kesmişken sağlıkçılar için 127.9 milyon dolar bağış toplanan bir gecenin şahitleri olduk iyi ki de.
Artı, sağlık çalışanlarına saygı duruşunda bulunuldu ve koronavirüse karşı “evde kal” çağrısı da tekrarlanmış oldu.
8 saatlik canlı yayında ağır topların ekrana geldiği anlar bizim saatle sabahın 03.00’ünü buldu ama sabahlamaya değdi doğrusu.
Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde yapılan gece CBS, NBC ve ABC televizyonlarından ve YouTube üzerinden canlı yayınlandı. Geceyi Stephen Colbert, Jimmy Fallon ve Jimmy Kimmel sundu.
Lady Gaga organizasyonunda Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Stevie Wonder, Paul McCartney, Camila Cabello, Shawn Mendes, The Rolling Stones ve Elton John evlerinden şarkılar söyledi, WHO’ya desteklerini, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ve minnettarlıklarını dile getirdiler.
Beyoncé ve Alicia Keys şarkı söylemek yerine koronavirüsün Afrikalı Amerikalılar üzerindeki acımasız etkisine dikkat çektiler.
Dünyayı bir süreliğine de olsa yine müzik ve müzisyenler iyileştirdi.
Artık evlerden ya da işyerlerinden izleyeceğimiz sanal konserlere yavaş yavaş alışıyoruz galiba.
Bir hafta önce Duomo Katedrali’ndeki Bocelli konserini canlı yayında izledik.
Ve şimdi de bu dev festivali.
Bakalım Türkiye’de ilk benzer sanal konser yayını kiminle başlayacak ve sonrası nasıl gelecek...
Bu, hem müzisyenlerin hem de dinleyicilerin en fazla merak ettiği soru olarak cevabını bekliyor.
Polisimize yazık değil mi?
Allah gerçekten de sağlık çalışanları kadar polislerimizin de yardımcısı olsun.
Hafta sonu farklı illerden pek çok görüntü izledim.
Sarhoşu da vardı, kabadayısı da, bilinçsizi de.
Polisimizin karşısında maskesiz durup bir de kafa tutuyorlar.
Aslında bunlar direkt cana kastediyor.
Koronadan korunmak için karşılıklı gelen insanların her ikisinin de maske takması lazım. Polis maske takıp karşısındaki takmayınca virüsün bulaşma riski artıyor.
Kim bilir belki de kaç polisimiz böyle kendini bilmezler yüzünden korona oldu!
Bence bunları ellerine kelepçe, yüzlerine maske takıp hapse atmak lazım, adam öldürmeye teşebbüsten.
Aşıya karşıymış
Ünlü tenisçi Novak Djokovic, korona aşısı bulunursa yaptırmayacağını, aşıya karşı olduğunu açıkladı.
Bu ilginç yaklaşımı akla hemen Rus tenisçi Marat Safin’in “Korona aşısıyla derimizin altına mikroçip yerleştirip bizleri kontrol edecekler” sözleri ve bu konudaki komplo teorisini getirdi.
Djokovic demek ki bundan korkuyor.
Ama eğer aşıya olan tepkisi devam ederse tenis kariyerine veda etmesi gerekebilir.
Çünkü eğer aşı bulunursa, aşı olmak seyahat etmek için gerekli olan pasaport yerine geçecek.
Aşı belgesi olmayan uçağa binemeyecek, seyahat edemeyecek.
Djokovic de rakiplerinin maçlarını evden izlemekle yetinmek zorunda kalacak!
İlk sanal festivali izledik
Dünya tarihindeki ilk sanal konser serisini, ilk sanal festivali cumartesi günü tüm dünya ile aynı anda izledik.
Ve akla hemen şu soru geldi: Bizde bu çapta sanal konserler ve festival havası ne zaman ve kiminle başlayacak?
Bu çapta detayı önemli, çünkü internet üzerinde en çok izlenen etkinlik olarak da tarihe geçen “Tek Dünya: Birlikte Evdeyiz” konseri her dakikasıyla, baştan sona organize, eksiksiz ve gerçekten efsaneydi.
Festivalin öncüsü Lady Gaga, korona ile ilgili çıkışıyla zaten gündemde bir isim.
Koronavirüsle ilgili yaptığı “Hepimiz aynı gemide değiliz. Evet, birliktelik duygusu çok hoş ama eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ve alkış alan Gaga, bu organizasyonu sürükleyen isim olarak yine farkını ortaya koydu.
Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) ödeneği kesmişken sağlıkçılar için 127.9 milyon dolar bağış toplanan bir gecenin şahitleri olduk iyi ki de.
Artı, sağlık çalışanlarına saygı duruşunda bulunuldu ve koronavirüse karşı “evde kal” çağrısı da tekrarlanmış oldu.
8 saatlik canlı yayında ağır topların ekrana geldiği anlar bizim saatle sabahın 03.00’ünü buldu ama sabahlamaya değdi doğrusu.
Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde yapılan gece CBS, NBC ve ABC televizyonlarından ve YouTube üzerinden canlı yayınlandı. Geceyi Stephen Colbert, Jimmy Fallon ve Jimmy Kimmel sundu.
Lady Gaga organizasyonunda Billie Eilish, Lizzo, Taylor Swift, Stevie Wonder, Paul McCartney, Camila Cabello, Shawn Mendes, The Rolling Stones ve Elton John evlerinden şarkılar söyledi, WHO’ya desteklerini, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ve minnettarlıklarını dile getirdiler.
Beyoncé ve Alicia Keys şarkı söylemek yerine koronavirüsün Afrikalı Amerikalılar üzerindeki acımasız etkisine dikkat çektiler.
Dünyayı bir süreliğine de olsa yine müzik ve müzisyenler iyileştirdi.
Artık evlerden ya da işyerlerinden izleyeceğimiz sanal konserlere yavaş yavaş alışıyoruz galiba.
Bir hafta önce Duomo Katedrali’ndeki Bocelli konserini canlı yayında izledik.
Ve şimdi de bu dev festivali.
Bakalım Türkiye’de ilk benzer sanal konser yayını kiminle başlayacak ve sonrası nasıl gelecek...
Bu, hem müzisyenlerin hem de dinleyicilerin en fazla merak ettiği soru olarak cevabını bekliyor.
Polisimize yazık değil mi?
Allah gerçekten de sağlık çalışanları kadar polislerimizin de yardımcısı olsun.
Hafta sonu farklı illerden pek çok görüntü izledim.
Sarhoşu da vardı, kabadayısı da, bilinçsizi de.
Polisimizin karşısında maskesiz durup bir de kafa tutuyorlar.
Aslında bunlar direkt cana kastediyor.
Koronadan korunmak için karşılıklı gelen insanların her ikisinin de maske takması lazım. Polis maske takıp karşısındaki takmayınca virüsün bulaşma riski artıyor.
Kim bilir belki de kaç polisimiz böyle kendini bilmezler yüzünden korona oldu!
Bence bunları ellerine kelepçe, yüzlerine maske takıp hapse atmak lazım, adam öldürmeye teşebbüsten.
Aşıya karşıymış
Ünlü tenisçi Novak Djokovic, korona aşısı bulunursa yaptırmayacağını, aşıya karşı olduğunu açıkladı.
Bu ilginç yaklaşımı akla hemen Rus tenisçi Marat Safin’in “Korona aşısıyla derimizin altına mikroçip yerleştirip bizleri kontrol edecekler” sözleri ve bu konudaki komplo teorisini getirdi.
Djokovic demek ki bundan korkuyor.
Ama eğer aşıya olan tepkisi devam ederse tenis kariyerine veda etmesi gerekebilir.
Çünkü eğer aşı bulunursa, aşı olmak seyahat etmek için gerekli olan pasaport yerine geçecek.
Aşı belgesi olmayan uçağa binemeyecek, seyahat edemeyecek.
Djokovic de rakiplerinin maçlarını evden izlemekle yetinmek zorunda kalacak!