İbrahim’den Justin Bieber’a

Müzik sektörünün durumu ve konserler, pandeminin en çok konuşulanlarının başında geldi hep.

Koronanın bulaşma riskinin en fazla olduğu etkinlikler listelerinin en tepesinde konserler yer aldı.

Gelinen noktada hepimiz 1 yıldır evde oturuyoruz.

Sonunda çözüm olarak en fazla dijital konserlere evrildik.

Bu konuda gıkımızı da çıkarmadık. “Konser mekanlarını açın, her şeye rağmen kalabalıklara şarkı söyleyelim” diye tutturmadık, çünkü toplum sağlığını önemsedik.

En azından ben ve yakın çevremde durum böyle oldu.

İşte tam da bu nedenle bu hafta sonu Madrid’den gelen videoyu dehşet içinde izledim.

İspanyol şarkıcı Raphael, 60’ıncı sanat yılını, Madrid’deki WiZink Konser Salonu’nda 5 bin kişinin izlediği bir konserle kutladı.

Üstelik bunu yaptığı gün İspanya sağlık bakanı “