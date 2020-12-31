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Haberler>Yazarlar>Ömür GEDİK>Ho ho ho

Ömür Gedik

Ömür Gedik

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Ho ho ho

31 Aralık 2020

Yıllar sonra geri sayımı sahnede değil, evde yapacağım.

Kendime göre sıra dışı bir 31 Aralık-1 Ocak buluşması bekliyor beni.

Benzer durum çoğumuz için geçerli.

Yalnız ya da çekirdek grupla gireceksiniz yeni yıla. Uzun zaman sonra dışarıda arkadaşlarınızla ya da evlerde kalabalık buluşmalarla kutladığınız bir yılbaşı olmayacak bu kez. Kalabalık sofraları, hıncahınç dolu sokakları, eğlence mekanlarını da unutun. 

Evdeyiz yani...

Hazır mısınız peki? 

Ne planladınız? Ben biraz kendiminkilerden bahsedeyim, size de fikir verir belki... 

Yılbaşı havasını hissedebilmek için kapının üzerine yılbaşı konseptli bir kapı süsü astım bile.

Yılbaşı temalı bir paspasınız varsa onu da kullanmanın kesinlikle tam zamanı.  

Çam ağacı detayı olmazsa olmaz.

Kesilmiş, öldürülmüş bir çam ağacını asla eve sokmayacağımı tahmin edersiniz. 

Siz de sokmayın. 

Salonunuzun büyüklüğüne göre seçebileceğiniz plastikten bir çam ağacı iş görecektir. 

Özenle süslerseniz büyük ağaçlar kadar etkili oluyor minik modeller de.

Kozalaklar, güzel kokulu mumlar ve tabii koltuklarınızın üzerine atacağınızı battaniyeler kış ve yılbaşı ruhunu yakalamanıza   yardım eder. 

Sofra ve ortam renginizde kırmızı, yeşil, gümüş ve beyazın ön planda olması tabii ki tercih sebebi.

Belçika’da, kendini bilmezin biri Noel Baba kılığına girerek huzurevinde hediye dağıttığı 157 kişiye korona bulaştırıp 18’inin de ölümüne neden oldu diye Noel Baba’dan, yeni yıldan ve pek tabii hediyelerinden soğuyacak değiliz. 

Ben birkaç kap mamayı da sokak hayvanları için ayırıp kapımın önüne koyacağım.

Siz de aynısını yapın bence. Kendinize de bir hediye ayırın ama mutlaka.

2020’yi atlatmış olmak kolay değil, bu yıla dayanıp üstesinden gelerek en güzel hediyeyi siz hak ettiniz.

Komşu, akraba, arkadaşlardan uzak bir yılbaşı bizi bekliyor.

Sağlıklı atlatabilmek, güzel bir 2021’e merhaba diyebilmek için lütfen kurallara uyun, çekirdek ev halkı dışında kimseyle temas etmeden, minik güzelliklerle kendinizi evinizde iyi hissedin.

2021 hepimize iyi gelsin.

İyi ki doğdun Seda Sayan

Seda Sayan’ın kalbini herkes bilir, benim söylememe gerek yok.

Yıllar boyu Türkiye’nin en güvenilir ünlüsü seçilmesi, en son çıkardığı şahane kokulu kolonyalar dahil kendi adıyla çıkardığı markaların tutması boşuna değildir.

Güvenilirdir, güzeldir ve güzel kalplidir çünkü.

2014 yılında Kelebek için yaptığım Seda Sayan röportajını buldum arşivden.

Bakın neler demiş:

“Yalanım yok. İnsanlar biliyor ki bu kadın yalan söylemez. 40 yaş sonrası felsefem tamamen yardım etme üzerine kurulu. Aslında öncesinde de böyleydim. Çok merhametliyimdir. Şanslıyım ki oğlum da benim gibi çok merhametli. Ömürcüğüm merhamet çok önemli. Bir insanın vicdanı varsa, kötülük yapamaz.

2020’nin bu son gününde, kendi doğum gününde yine bir güzellik yaptı Seda.

Kimseden hediye kabul etmedi, “Hediye yerine sokak hayvanlarına bağış yapın” dedi.

Ricamı kırmayarak İyilik Paylaş platformu üzerinden şöyle bir mesaj yayınladı:

“Bugün benim doğum günüm. Hayatım boyunca ne kadar çok ve gönülden verirsem, paylaşırsam o kadar çok kazandığıma inandım ve bunu yaşayarak gördüm. 

Bu kez elimi sokak hayvanlarına uzatmak istiyorum. 

@iyilikpaylas platformu üzerinden sessiz dostlarımızın sesi olarak hak savunuculuğu için mücadele veren, sokak hayvanlarını besleyen, yuvalandıran, tedavi ettiren @hacikodernegi için bir kampanya açtım ve bağış linkini bio’ma ekledim. Sokak hayvanları için yapacağınız bağışlar bana en güzel doğum günü hediyesi olacak.”

Kampanya bugün ve yarın da devam ediyor. Seda’nın doğum günü hediyesi olarak sokaktaki canlara yardım etmek isteyenler, Instagram sayfasındaki linkten bağışta bulunabilir.

Önümüzdeki 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Biz evdeyken, karnımız tok, yuvamız sıcakken, insansız, bomboş sokaklardaki, yol kenarından hiçbir arabanın geçmediği ormanlardaki hayvanların karınları aç olacak.

Aç olunca daha çok üşüyor, güçten düşüyor, hastalanıyorlar.

Bir sonrasını söylemek bile istemiyorum.

İşte biz bu canları içinde Seda Sayan’ın doğum günü bağışlarının da olduğu yardımlarla doyuruyor olacağız. Hem de sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki temsilcilerimiz sokakta, ormanlarda beslemede olacak.

Bu vesileyle bir kez daha teşekkürler Seda Sayan.

İyi ki doğmuşsun.

Sağlık çalışanları için koştu

Erdal Erdem, Beşiktaş A Takımı’nın malzeme sorumlusu.
Ama daha fazlası var, kendisi aynı zamanda iyilik peşinde koşan bir maraton koşucusu.
10 yıldır koşuyor Erdal. Hem Türkiye hem de yurtdışında; engelliler, şehitler, Down sendromlu çocuklar, kanserli çocuklar için koştu. Dün de Ümraniye’deki BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden başlayıp Koşuyolu Medipol Hastanesi’ne kadar 40 km boyunca sağlık çalışanlarına destek olmak ve farkındalık yaratmak için attı adımlarını.
Koşudan bir önceki gün Hayatta Beşiktaş Radyo’daki programıma katılarak şu mesajı verdi:
“Biz virüsten köşe bucak kaçarken her gün virüsün göbeğine işe giden sağlık çalışanları ve aileleri için bir maaşımı vermeye hazırım.”
Bravo Erdal, ben de çağrına katılıyor ve artı bir olarak yanındayım.

 

 

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Neden uyuyamıyoruz?

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

29 Aralık 2020
Kiminle konuşsam uyku düzeni yerle bir.

Karantina resmen gecemizi gündüzümüzü birbirine karıştırdı. 

Gece uyuyamayanlar, gündüz yataktan kalkamayanlar... 

Araştırmalar, teknoloji çağı ile birlikte normal uyku süremizden 1.5 saat çalınmış olduğunu söylerken diğer yandan da aman düzenli uyuyun, uykunuzu alın cümleleri ve tavsiyeleri havada uçuşmakta. 

Uykusuzluğun neden olduğu stres, obezite, dikkat eksikliği ya da performans düşüklüğünü falan geçtim, şu sıralar asıl sorun uykusuzluğun bağışıklığı düşürüp bizi virüslere yem edebilme olasılığı. 

Düzenli ve yeterli uyku tam bir koronasavar. Sağlıklı uyku için gerekenleri hem kendim hem de sizler için not aldım. 

İlk adım, yatış ve kalkış saatlerini sabitlemek olmalıymış. 

Biliyorum çok zor, o uyku gelmedi mi gelmiyor, uyurken de göz açılmadı mı açılmıyor ama birkaç gün bu işkenceyi çekerek bu saatleri sabitlemeye çalışalım. 

Uyku öncesi

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İbrahim’den Justin Bieber’a

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

24 Aralık 2020
Kıtalar arası çok acayip bir olay gerçekleşti geçen gün.

Justin Bieber, ona güzel kızların profillerini gönderen İbrahim Tilaver’e DM’den mesaj attı.

Tanışıyorlar mı, hayır!

İbrahim Tilaver kim? Reynmen’in arkadaşı!

Zaten biz de olayı Reynmen’in story’sinden öğrendik. Justin, İbrahim’e “Bana, evli bir adama neden bunları gönderiyorsun” diye yazdı. Ben bunda kıskanç bir kadın parmağı görüyorum ama neyse, oraya geleceğim.

Önce olayı detaylandırayım.

İbrahim Tilaver, bir süredir Instagram’da beğendiği kızların fotoğraflarını, profillerini Justin Bieber’a DM’den gönderiyormuş.

“Neden?” diyeceksiniz.

Kendine arşiv yapıyormuş!

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Pandemiye rağmen ölümüne konser verdi

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

22 Aralık 2020
Müzik sektörünün durumu ve konserler, pandeminin en çok konuşulanlarının başında geldi hep.

Koronanın bulaşma riskinin en fazla olduğu etkinlikler listelerinin en tepesinde konserler yer aldı.

Gelinen noktada hepimiz 1 yıldır evde oturuyoruz.

Sonunda çözüm olarak en fazla dijital konserlere evrildik.

Bu konuda gıkımızı da çıkarmadık. “Konser mekanlarını açın, her şeye rağmen kalabalıklara şarkı söyleyelim” diye tutturmadık, çünkü toplum sağlığını önemsedik. 

En azından ben ve yakın çevremde durum böyle oldu.

İşte tam da bu nedenle bu hafta sonu Madrid’den gelen videoyu dehşet içinde izledim.

İspanyol şarkıcı Raphael, 60’ıncı sanat yılını, Madrid’deki WiZink Konser Salonu’nda 5 bin kişinin izlediği bir konserle kutladı.

Üstelik bunu yaptığı gün İspanya sağlık bakanı “

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Çocuklara bunu yapmayın

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

17 Aralık 2020
Tik Tok’ta Küçük Eymen’in kaplumbağasını satıldıktan sonra çektiği hüzün dolu video dolaşıyor.

Eymen 8-9 yaşlarında bir çocuk, okulda yaramazlık yapmış, annesi de ceza olsun diye kaplumbağasını satmış.
Çocuğu bağ kurduğu canlı ile cezalandırmış yani.
Bence cezaların en büyüğü.
Benim de küçükken civciv olarak aldığım ve büyüttüğüm 3 tavuk 1 de horozum vardı.
Horoz annemi sürekli gagalar, geceleri de olur olmaz saatte tiz sesiyle öter, apartmanı ayağa kaldırırdı.
Bir iki derken şikayetler gelmeye başladı.
Bizimkiler çaresiz kaldı.

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2021’in renkleri belli oldu

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

15 Aralık 2020
Pantone Renk Enstitüsü, 2021’in renklerini ultimate gri ve parlak sarı olarak belirledi.

Normalde her yıla tek bir renk belirlerler.
Sadece 2016’da iki renk seçip, soluk pembe ve bebek mavisini yılın renkleri olarak duyurmuşlardı. Şimdi yine iki renkle geldiler.
Pantone’un açıklamasına göre sarı renk; iyimserlik ve canlılık ile ilişkilendirilirken gri rengi sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını yansıtıyor.
Korkunç 2020’den sonra gerçekten de ihtiyacımız olan şeyler bunlar.
2020’nin rengi neydi diye durup bakmadan edemedim tabii.
Bu yılın rengi sakinliği temsil eden klasik mavi imiş.
Yaşadıklarımız maviden soğuma sebebimiz olabilir.

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Nazlı’yı Yolcu360’la taşıdık

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

10 Aralık 2020
İzmir depremi sonrasında yıkılan binalarda enkaz altında evcil hayvanlar da kalmıştı.

Onların çıkarılması, tedaviye alınması ve sonrasında ailelerine kavuşmaları için HAÇİKO’nun İstanbul’dan İzmir’e giden ekipleri ve İzmir temsilcimiz canla başla çalıştı.
Bu özverili çalışmada ve hatta sonrasında da bize Yolcu360 lojistik destek verdi.
Ağır hasarlı Cumhuriyet Apartmanı’nın 7’nci katındaki pencereden Nazlı kedimizi beslemiş, su vermiş ve sonunda kucaklayarak yakalamıştık.
Hatta o arada başka bir daireden de kanatlı bir canımızı kurtarmıştık.
Bu süreçte, güvenli bir transfer sağlayan Yolcu360 desteği ile Nazlı’mızı önce veteriner kontrolüne götürdük ve sağlığından emin olduk, ardından ailesine teslim ettik.
Kendisini sokaktan bulup sahiplenen, ona sıcacık bir yuva olan aile ile Nazlı’nın kavuşması hepimize büyük moral oldu.
Araç kiralama trendinin yükselmesi ile kullanıcılarla en uygun araçları buluşturan Yolcu360, depremzede canları hayatla buluşturmamıza yardım ederek örnek bir tavır sergiledi.

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Konser sonrası büyük özür

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

8 Aralık 2020
Rita Ora, yüklü bir para karşılığında 21 Kasım’da özel jetle Mısır’a uçup Kahire’deki W Otel’de özel bir şirket için konser vermiş.

Konseri Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi de izlemiş.
Buraya kadar olabilir bir durum. 
Ama İngiltere yasaları gereği ülkeye döndükten sonra 14 gün karantinada kalması gerekirken, tam 1 hafta sonra 28 Kasım’da Casa Cruz adlı restoranda kendi doğum günü partisine katılmış.
Özür üzerine özür tabii:
“Hükümetin koyduğu yasağa ve tavsiyelere uymadım. Bu nedenle tekrar tekrar özür diliyorum. Bir pop yıldızının, kuralları böylesine yıktıktan sonra özür dilemesinin bir ağırlığı olmadığını biliyorum. İnsanlar benim yanlışımı örnek alabilirler. Onlara mesajım şu; lütfen yapmayın. Şu anda yaşadığım suçluluk ve utanç duygusunu anlatamam.
Hükümetin ve her biri birer kahraman olan sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinlemeye devam edin ve önlemlerinizi alın.”
Bizde kurallara uymayanların bu kadar derin özürler dilediğini pek görmedim ben.

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Leslie ile yürüyün

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

3 Aralık 2020
Hafta sonu evdeyiz, karantinadayız.

Her sabah yürüyüşe çıkan biri olarak ne yapacağım diye düşünürken Leslie geldi aklıma.
Size de önereyim dedim.
Leslie için evde, dışarı çıkmadan yapılabilecek yürüyüş ve egzersizlerin kraliçesi diyebilirim. 
Güler yüzlü, enerji dolu, belki de manken gibi ya da çok fit olmadığı için pek çok kadının kendisine yakın hissettiği Leslie’nin YouTube’daki egzersiz videoları, özellikle korona sonrası dönemde çok popüler oldu.
Örneğin 30 dakikalık yürüyüş videosu, 1 yıl içinde 30 milyon kez izlendi.
“Walk at Home by Leslie Sansone” adlı kanalın 2.78 milyon abonesi var. 
Karantina günlerinde pek çok kadının en yakın arkadaşı olan Leslie ile siz de tanışın bence.

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O mu bu mu?

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

1 Aralık 2020
Yeni normal eski normale karşıyken, bir karşılaştırma vakti gelmiştir.

WhatsApp grupları sağ olsun, pandemide daha fazla insanla tanıştık.

Herkesin artık yeni arkadaş grupları var.

Benim hayatıma Motivasyon Korona WhatsApp grubu insanları eklendi mesela.

Kara gün dostları onlar.

Hayatımızın belki de en kötü dönemi diye hatırlayacağımız 2020’yi birlikte geçirdiğimiz insanlar.

Diğer yanda gözünün içine bakarak dertlerini dinlediğimiz, bir akşam yemeğinde gülüp eğlendiğimiz arkadaşlarımızı da özlüyoruz tabii.

Şu anda bir soru sorsak ve “Şimdiki WhatsApp dostlukları mı, yoksa iki eski arkadaşla öğlen buluşması mı?” desek çoğumuz ikinci seçeneği kabul edebiliriz.

Ama o buluşmanın ortalarında kendimizi elimizde telefon, pandemi dönemindeki WhatsApp gruplarına bir şeyler yazarken bulursak da şaşırmayacağım.

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Depp hayranları: Amber Heard da kovulsun!

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

26 Kasım 2020
Eşi Amber Heard tarafından kendisine şiddet uygulamakla suçlanan ve 7 milyon dolarlık tazminata mahkûm edildikten sonra “Fantastic Four” filminin kadrosundan da çıkarılan Johnny Depp’e hayranları sahip çıktı.

Şiddete sahip çıkılır mı diyeceksiniz ama Depp hayranları ikilinin kavgasında tek suçlunun Depp olmadığını, ikilinin karşılıklı olarak suçlu olduklarını düşünüyor.
Ünlü aktörün işini kaybedip eski eşinin kariyerine hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini de kabullenemiyorlar.
Durum böyle olunca da göze göz dişe diş diyerek atağa geçmekte gecikmediler.
Amber Heard için “Aquman 2 kadrosundan çıkarılsın” kampanyası başlatıldı.
Change.org’da 1 milyondan fazla imzaya ulaşıldı.
Bu savaşta tek yaralı Johnny Depp mi kalmayacak gibi duruyor. Son olarak “Fantastic Four”da Johnny Depp’in yerine Mads Mikkelsen’in en güçlü aday olduğunu da söylemeden geçmeyeyim.

Korona tablosu karanlık

Hayatta Beşiktaş Radyo’daki programıma Göğüs Hastalıkları Profesörü Dr. Bülent Tutluoğlu konuk oldu.

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5 yıldır kedi köpek kesiyor

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

24 Kasım 2020
5 yıldır kedi köpek kesip, “delidir ne yapsa yeridir” mantığıyla birkaç hafta akıl hastanesinde yattıktan sonra yeniden evine ve korkunç eylemlerine dönen Fatma Ç. cumartesi akşamı yine bir kedinin derisini yüzmüşken suçüstü yakalandı.

Ama kedicik sokak kedisi, yani kessen de biçsen de mevcut yasaya göre hapis cezası almıyorsun.
Ne güzel öyle değil mi? 
Şiddeti özendiren adalet sistemimiz hâlâ aynı, değişemiyor bir türlü.
HAÇİKO ekibi pazar günü karakolun önündeki eyleme katıldı.
Söyleyeceklerimizi söyledik.
Caninin serbest bırakılmadan akıl hastanesine gönderilmesine bile şükrettik.
Düştüğümüz hale bakar mısınız?

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Alo, korona orada mı? Adamlar

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

19 Kasım 2020
Ey koronadan korkup telefonu yıkadığım zamanlarda benimle dalga geçenler, Irmak Ünal virüsü telefondan kaptığını söylediğinde ne hissettiniz?

Ömür biraz abartmış olsa da zamanında tehlikenin farkına varmış diye düşündünüz mü?
Arkadaşlar bu telefon işi sakat.
Yüzünüze götürdüğünüz, saatlerce yanağınıza yapıştırıp konuştuğunuz telefonlar mikrop yuvası.
Telefonu koyduğunuz zeminin, elinizin, sağın, solun kiri, mikrobu onda.
Elinizi yıkıyorsunuz, telefonu yıkadığında bozuluyor. Çok iyi saklamanız, dezenfekte etmeniz lazım. O da her zaman mümkün olmuyor işte. Bir de başkasının telefonuyla konuşmayı unutun.
Kimse kimseye telefonunu vermesin.
“Aaa falanca yanında mı, ver telefonu bir de ona merhaba diyeyim”leri de rafa kaldırın.

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Alzhemier, hatıralar ve müzik

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

17 Kasım 2020
Tüm dünyada viral olan ve Tan Sağtürk tarafından paylaşıldıktan sonra bizim haber ve magazin sitelerinde de yer alan Alzheimer’lı balerin videosu, aslında bahsedildiği gibi yeni çekilmiş bir video değil.

Çaykovski’nin “Kuğu Gölü” balesinin müziğini duyar duymaz canlanan ve tekerlekli sandalyesinde dans etmeye başlayan Marta Cinta Gonzales Saldana, bu videonun çekildiği 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Videonun viral olması, müziğin Alzhemier’lı hastalar üzerindeki etkilerini araştıran İspanyol Music to Awaken organizasyonu tarafından paylaşılmasıyla oldu.

Viral videoda dans eden genç balerin ise Manta Cinta değil, Ulyana Lopatkina adlı balerin ve “Kuğu Gölü” değil “Kuğunun Ölümü” ile dans ediyor.
Bu hatalar, viralin anlatmak istediğini anlatmasına engel değil tabii.

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Korona biterse tokalaşmaya başlar mısınız?

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

12 Kasım 2020
Korona aşısının bulunmasına az kaldığı yönündeki haberlere hepimiz sevindik.

Aşının, eğer bulunursa, buralara gelmesine biraz zaman var ama yine de gözümüzde eski normalimiz, güzel mazimiz canlanmadı değil.
Peki gerçekten eskiye dönebilecek miyiz?
Twitter’da bir adet “normal dönüş 101” sorusu sordum takipçilerime, “Korona aşısı çıkarsa yeniden tokalaşmaya başlar mısınız?” dedim.
Ortalık yıkıldı.
Fırsat bu fırsat, hazır bu alışkanlıktan kurtulmuşken tokalaşmayı maziye gömmek isteyenlerin sayısı hayli fazla çıktı.
Meğerse aslında pek çoğumuz tokalaşmaktan hoşlanmıyormuşuz.
“Böyle bir fırsat gelmiş hayatta başlamam. Kurtulduk rahatladık.” (oğuzhanturan)

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Harika bir oyuncu

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

10 Kasım 2020
Dijital platformları kullananlar “The Queen’s Gambit” adlı mini diziden haberdardır, çünkü öyle ya da böyle bir şekilde önünüze çıkıyor.

Çıkmasa da WhatsApp gruplarında diziden o kadar çok bahsediliyor ki, sonunda teslim olup bir bakayım diyorsunuz.
Ve daha ilk bölümden “iyi ki de bakmışım” oluyorsunuz.
Bana da kızım Tayga önerdi, “Güzel dizi mutlaka izle” deyince başladım izlemeye.
Walter Tevis’in aynı adlı 1983 yılına ait romanından uyarlanan “The Queen’s Gambit”, yetimhanede satrançla tanışan, deha ile delilik arasında gidip gelirken adını uluslararası satranç turnuvalarına yazdıracak hale gelen bir kızın hikayesini anlatıyor.
Başrollerden birinde satrancın olduğu bu dizi, benim gibi
satranca geçmişte çok fazla ilgi duymamış birini bile böylesine içine çektiyse, satranç sevenlerin diziyle yaşadığı aşkı tahmin bile edemiyorum.
Mekan, kostüm, sanat, müzik ve kurgusuyla da hayran bırakan dizinin başrolündeki Anya Taylor-Joy’u “Split” ve “Glass” filmlerinden hatırlayanlar olacaktır.

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Deprem çadırında bir gün

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

5 Kasım 2020
Biz sıcacık evlerimizde, yataklarımızda yatarken depremzedelerin çadırlarda neler yaşadıklarını bilmiyordum doğrusu.

Hayatta Beşiktaş Radyo’da Urla Kartalları’ndan Ulaş Malgır ile İzmir’deki çadır kentten bir canlı yayın gerçekleştirdik.
Çadırlarda kalan depremzedeleri de yayına bağladık.
22.00’de başlayan canlı yayınımız boyunca geceleri havanın buz gibi olduğundan yakındılar.
Şaka değil, odun ateşinde ısınmaya çalışıyorlardı.
Bunun bir de koronası var tabii.
10-15 kişilik çadırlarda yakın akrabalar birlikte kalıyor olsa da bir kişi korona olunca tüm çadıra bulaştırıyor.
Tuvaletlerden geçme riski de ayrı bir konu.

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Fazladan anne sütümüz var

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

3 Kasım 2020
Deprem sonrasında İzmir ve çevresindeki dayanışma, yardımlaşma, zor günde bir olma, tek olma ruhunu hayranlıkla izledik, elimizden geldiğince de destek olmaya, el vermeye çalıştık.

Bu güzel ruh hali tüm topraklarımıza daha da fazla yayılsa keşke.
Otelinden bakkalına, veterinerinden restoranına kadar herkes varını yoğunu ortaya koydu, depremzedeler için yardıma koştu.
Ama bir paylaşım vardı ki, sanırım dünyada bir ilk olabilecek kadar özeldi.
İzmir’den @jantiadam (Mehmet) isimli Twitter kullanıcısı şöyle bir yazı paylaştı: “6 aylık bebeğimiz var, dolayısıyla buzluğumuzda fazladan anne sütümüz var. Depremden etkilenen ve anne sütüne ihtiyacı olan bir aile var ise seve seve hepsini paylaşacağız.”
İnce düşünceye, empatiye, sevgiyi dünyaya yayabilme gücüne bakar mısınız...
Ne diyeyim, Mehmet sana, eşine ve bebeğine Allah uzun ömürler versin. Umutlarımızı yeşerttiniz, iyi ki varsınız.

Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım

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Ah o orman yangınları

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

29 Ekim 2020
Orman yangını haberi duyduğumda yaşadığım üzüntüyü size anlatamam.

Onlarca yeşil alan, binlerce masum hayvan yanarak ölüyor, yok oluyorken eli kolu bağlı kalmak insanı kahrediyor.
Yazın sahil şeritlerinde, yakın geçmişte ise Hatay İskenderun’daki yangınlar ciğerimizi yaktı.
Yok olanın yerine yenilerinin konulması ayrı bir dert ve uzun bir süreç.
Ama işte bu noktada el ele vermek lazım.
Ormanların gerek korunması, gerekse de yeniden yapılanması açısından yapılan her çalışma, her çaba çok değerli.
Bu tip çabalara yurtdışından bir örnek vermek istiyorum.
Gürcü şarkıcı Bera, Amazon ormanlarının ve yerlilerin korunması için 1 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.

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Bir kadının erkeğe ihtiyacı var mı?

Ömür GEDİK

Ömür GEDİK

27 Ekim 2020
Demet Akalın’ın arabasının lastiğinin patladığı günden bahsederken “İnsan bir erkeğin gücünü istiyor, hemen kocamı aradım, iyi ki kocam var” demesinin ardından bir hafta boyunca bizim magazin dünyasında bu konu konuşuldu.

Bizim polemik dağları aştı, yurtdışında da gündem oldu bu hafta.
Kelebek etkisi diyemeyiz tabii ki buna, tamamen tesadüf ama yabancı magazinde de bir kadının erkeğe ihtiyacı olup olmadığı muhabbeti döndü durdu.
Önce biraz ön bilgi: Konunun merkezinde Kate Beckinsale var.
Beckinsale, 9 aydır birlikte olduğu Kanadalı rap’çi Goody Grace’den yeni ayrıldı.
47 yaşındaki oyuncunun 23 yaşındaki Grace ile ilişkisi yaş farkından dolayı bolca konuşuluyordu.
İşte durumlar böyleyken Kate Beckinsale, Instagram hesabındaki bir iletisinin altına “Bir erkeğe ihtiyacın var” yazan takipçisine şöyle karşılık verdi: 
“Hiçbir kadının bir erkeğe ihtiyacı yoktur. Mesele, kadının bir erkeği hayatında isteyip istememe meselesidir.”

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