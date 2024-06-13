×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarÖmür GEDİKHaydi sinemaya
Ömür Gedik
Ömür Gedik
Ömür GedikYazarın Tüm Yazıları

Haydi sinemaya

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Haziran ayının ilk hafta sonunda 43 bin seyirciyle açılışını gişenin ilk sırasında giren “Garfield”, vizyondaki ikinci hafta sonunda 34 bin 907 seyirciyle zirvedeki yerini korudu.

Haberin Devamı

İlk 10 günde 100 binin üzerinde izleyicisi olmuş bu şahane kedinin.
Hâlâ izlememiş olanlar varsa kaçırmasın.
Haftanın yeni filmlerinden olan ve ABD gişesinde tüm beklentileri aşarak zirveye yerleşen “Ya Hep Ya Hiç”, orijinal adıyla “Bad Boys” 17 bin 348 seyirciyle ikinci sırada.
Vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan “Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık”, 16 bin 515 seyirciyle üçüncü sırada.
Ki bu film de favorilerimden.
Bir kedi mi bir goril mi derseniz, her ikisi de diyeceğim, bayram tatilinde sinemaya gitmek gayet iyi bir fikir.

5 top dondurma 1050 TL

Bodrum’un lahmacun fiyatlarından sonra şimdi de sıra Alaçatı’nın dondurma fiyatlarına geldi.
Twitter’da bir video var, iki genç Alaçatı’da dondurmacıya gidiyorlar.
İki külah, 5 top dondurmaya 1050 TL ödüyorlar. Şaşkınlık içindeler.
Biz de öyle.
Dondurma için büyük para tabii.
Alaçatı’ya özel fiyat.
Çocuklu bir ailenin tatil için gittiği Alaçatı’da dondurma yediğini düşünün!

Haberin Devamı

Filler konuşuyor

Kenya’da yapılan ve Nature Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, fillerin tıpkı bizler gibi birbirlerine isimleriyle seslendiklerini ortaya çıkardı.
Hiç şaşırmadım.
Hatta bu özelliğin sadece fillerle sınırlı olduğunu da düşünmüyorum.
İster inanın ister inanmayın, bizim evdeki kediler bana farklı, birbirlerine farklı miyavlıyorlar.
Yapay zekâ bir gün dillerini çözerse, o zaman hayvanların ne kadar üstün canlılar olduğunu daha iyi anlayacağız.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Özgür Özel- Erdoğan görüşmesinden sonraki hava

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Bahçeli’nin yüzüğü ve değişen görüşüm

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Cemre düşmemiş henüz

 CİHAN ŞENSÖZLÜ
CİHAN ŞENSÖZLÜ

Baksı’da yeni çalışmalar

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Ambulans magandalarına caydırıcı ceza verilmeli

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ