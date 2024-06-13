Haydi sinemaya

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İlk 10 günde 100 binin üzerinde izleyicisi olmuş bu şahane kedinin.

Hâlâ izlememiş olanlar varsa kaçırmasın.

Haftanın yeni filmlerinden olan ve ABD gişesinde tüm beklentileri aşarak zirveye yerleşen “Ya Hep Ya Hiç”, orijinal adıyla “Bad Boys” 17 bin 348 seyirciyle ikinci sırada.

Vizyondaki beşinci hafta sonunu geride bırakan “Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık”, 16 bin 515 seyirciyle üçüncü sırada.

Ki bu film de favorilerimden.

Bir kedi mi bir goril mi derseniz, her ikisi de diyeceğim, bayram tatilinde sinemaya gitmek gayet iyi bir fikir.

5 top dondurma 1050 TL

Bodrum’un lahmacun fiyatlarından sonra şimdi de sıra Alaçatı’nın dondurma fiyatlarına geldi.

Twitter’da bir video var, iki genç Alaçatı’da dondurmacıya gidiyorlar.

İki külah, 5 top dondurmaya 1050 TL ödüyorlar. Şaşkınlık içindeler.

Biz de öyle.

Dondurma için büyük para tabii.

Alaçatı’ya özel fiyat.

Çocuklu bir ailenin tatil için gittiği Alaçatı’da dondurma yediğini düşünün!

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Filler konuşuyor

Kenya’da yapılan ve Nature Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, fillerin tıpkı bizler gibi birbirlerine isimleriyle seslendiklerini ortaya çıkardı.

Hiç şaşırmadım.

Hatta bu özelliğin sadece fillerle sınırlı olduğunu da düşünmüyorum.

İster inanın ister inanmayın, bizim evdeki kediler bana farklı, birbirlerine farklı miyavlıyorlar.

Yapay zekâ bir gün dillerini çözerse, o zaman hayvanların ne kadar üstün canlılar olduğunu daha iyi anlayacağız.