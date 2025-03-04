Güle güle Edip Akbayram

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Bu şarkıyı sahnede her söylediğimde kulaklarımda Edip Akbayram olurdu.

Edip Abi güzel günlerin varlığının garantisi ve umuduydu benim için. Sadece iyi bir sanatçıyı değil, duruşuyla, o hep gülen yüzüyle, güzel kalbiyle hepimizin çok sevdiği, örnek aldığı birini daha kaybettik. Bugün onu uğurlamak için Cemal Reşit Rey’de olacağız.

Biz bir eksildik yine. Mekânı cennet olsun, unutulmayacak varlığı güzel günler için içimizde umut olmaya devam edecek.

Ne filmdi ama diyemedik

97’nci Oscar Töreni’ne ilginin az olmasının en önemli nedenlerinden biri, kuşkusuz aday olan filmlerin zayıflığıydı.

Uzun bir monologdan oluşan açılış konuşmasında Conan O’Brien, bu sene yaşanan yangınlardan söz ettiği bölümde “Her ne olursa olsun sinemanın büyüsü hiç bitmeyecek” dese de büyülenmek için iyi filmlere ihtiyacımız var.

Dünyada her şeyin vasatlaştığı, sıkıcı olduğu bir dönemden geçerken bari filmler bizi alıp götürse, heyecanlandırsa.

Son yıllarda hep hüsrana uğruyoruz.

Bu yıl da olmadı, artık seneye bakacağız.

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Öpücüğü iade etti

Bu yıl Oscar’ın en şık kadınlarında ilk 3’üm sanırım herkesin hemfikir olacağı isimler.

İlk sıramda Glinda modunu yüzde yüz yansıtan açık renk saten büstiyeri ve tüllü uzun elbisesi ile Ariana Grande var.

İkinci sıraya gecenin parlayan isimlerinden Demi Moore’u koydum. Giorgio Armani Prive elbisesini çok iyi taşıyordu.

Üçüncü sırada Christian Siriano elbisesi ile Halle Berry var.

Ve Halle Berry demişken, kırmızı halıda Adrien Brody ile dudak dudağa öpüşmesini de es geçmeyelim.

2003 yılındaki Oscar töreninde de benzer bir sahneye şahit olmuştuk.

“Piyanist” filmi ile Oscar alan Brody, kendisine ödülü veren Halle Berry’yi dudaklarından öpmüştü.

2025 Oscar’larında yaşanan ise bunun iadesi.

Bu önceden planlı öpüşme için Halle Berry, Adrien Brody’nin 5 yıllık sevgilisi Georgina Chapman’dan izin almış.

Aksi hiç hoş olmazdı zaten.