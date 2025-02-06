×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarÖmür GEDİKGrammy’nin kötüleri
Ömür Gedik
Ömür Gedik
Ömür GedikYazarın Tüm Yazıları

Grammy’nin kötüleri

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Grammy söz konusu olduğunda herkes Kanye West’in neredeyse çırılçıplak kameralar karşısına geçen ya da geçmeye zorlanan eşi Bianca’yı konuşuyor.

Haberin Devamı

67’nci Grammy Ödül Töreni’nde iş çığırından çıktı, anadan doğma bir Bianca görmeye zorlandık.
Ama törende benim asıl rahatsız olduğum kişi ve kıyafetler başka...
Cardi B’nin Roberto Cavalli imzalı elbisesi hayli parlak, renkli ve göz alıcıydı. Ama eteğindeki kuş tüyleri tam bir hayvan hakları ihlaliydi.
Moda için öldürülen ve işkence gören kuşlar Grammy’ye yakışmadı.

Grammy’nin kötüleri
Cardi B - Muni Long - Sabrina Carpenter

Aynı hak ihlali Sabrina Carpenter’ın kıyafetinde de vardı. Hem kırmızı halı hem de sahnede giydiği kıyafetindeki kuş tüyleri son derece çirkin de görünüyordu.
Beyon-cé’nin ceketindeki deve kuşu tüyleri başarılarına gölge düşürdü desem yanlış olmaz.
Ve yine bir kuş katliamı; Muni Long ‘en iyi R&B performansı’ ödülünü aldı ama yerlere kadar uzanan kuş tüylü kürkü ile gecenin en fazla katliam yapan kişisi de oldu.
Ve geleyim tüylerin asıl sahiplerine...
Devekuşları doğada 40 yıl yaşayabiliyor.
Ancak kuş tüyü endüstrisinde tüylerin parlak olması için 1 yaşına geldiklerinde öldürülüyorlar.
Vahşi doğada 3 yaşına kadar anneleri ile kalan bebekler, üretim çiftliklerinde annelerini bir kez bile göremiyorlar.
Soruyorum size.
Moda için değer mi?

Haberin Devamı

SİYAD adayları belli oldu

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği), 2024’te Türkiye’deki sinemalarda gösterime giren yerli yapımlar arasında yaptığı değerlendirmelerle 57. Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını açıkladı.
Bu yılki ödüller için en çok adaylık alan film, 10 adaylıkla Selman Nacar imzalı “Tereddüt Çizgisi”.
Film, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yapmış ve birçok festivalden ödülle dönmüştü.
Adaylık sıralamasında ikinci sırada, 9 adaylıkla Nehir Tuna’nın yönettiği, Venedik Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ ödülünü kazanmış olan “Yurt” var.
Sinan Kesova’nın yönetmenliğini üstlendiği “Büyük Kuşatma”, İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanmıştı. Film, aldığı 7 adaylıkla dikkat çekiyor.
57. SİYAD Ödülleri’nin kazananları, 10 Mart’ta düzenlenecek törende açıklanacak.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Anketlerden AK Parti ve CHP’ye uyarı çıktı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Üç açıdan Trump

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Farklı kazandı ama yüzü gülmedi

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Nedir bu şarkı kirliliği?

 CİHAN ŞENSÖZLÜ
CİHAN ŞENSÖZLÜ

Deprem tecrübemiz 6 Şubat ile sınırlı değil

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ
TÜM YAZARLARIMIZ