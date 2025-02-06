Grammy’nin kötüleri

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67’nci Grammy Ödül Töreni’nde iş çığırından çıktı, anadan doğma bir Bianca görmeye zorlandık.

Ama törende benim asıl rahatsız olduğum kişi ve kıyafetler başka...

Cardi B’nin Roberto Cavalli imzalı elbisesi hayli parlak, renkli ve göz alıcıydı. Ama eteğindeki kuş tüyleri tam bir hayvan hakları ihlaliydi.

Moda için öldürülen ve işkence gören kuşlar Grammy’ye yakışmadı.





Cardi B - Muni Long - Sabrina Carpenter



Aynı hak ihlali Sabrina Carpenter’ın kıyafetinde de vardı. Hem kırmızı halı hem de sahnede giydiği kıyafetindeki kuş tüyleri son derece çirkin de görünüyordu.

Beyon-cé’nin ceketindeki deve kuşu tüyleri başarılarına gölge düşürdü desem yanlış olmaz.

Ve yine bir kuş katliamı; Muni Long ‘en iyi R&B performansı’ ödülünü aldı ama yerlere kadar uzanan kuş tüylü kürkü ile gecenin en fazla katliam yapan kişisi de oldu.

Ve geleyim tüylerin asıl sahiplerine...

Devekuşları doğada 40 yıl yaşayabiliyor.

Ancak kuş tüyü endüstrisinde tüylerin parlak olması için 1 yaşına geldiklerinde öldürülüyorlar.

Vahşi doğada 3 yaşına kadar anneleri ile kalan bebekler, üretim çiftliklerinde annelerini bir kez bile göremiyorlar.

Soruyorum size.

Moda için değer mi?

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SİYAD adayları belli oldu

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği), 2024’te Türkiye’deki sinemalarda gösterime giren yerli yapımlar arasında yaptığı değerlendirmelerle 57. Türkiye Sineması Ödülleri adaylarını açıkladı.

Bu yılki ödüller için en çok adaylık alan film, 10 adaylıkla Selman Nacar imzalı “Tereddüt Çizgisi”.

Film, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yapmış ve birçok festivalden ödülle dönmüştü.

Adaylık sıralamasında ikinci sırada, 9 adaylıkla Nehir Tuna’nın yönettiği, Venedik Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ ödülünü kazanmış olan “Yurt” var.

Sinan Kesova’nın yönetmenliğini üstlendiği “Büyük Kuşatma”, İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanmıştı. Film, aldığı 7 adaylıkla dikkat çekiyor.

57. SİYAD Ödülleri’nin kazananları, 10 Mart’ta düzenlenecek törende açıklanacak.