Genç yetenekten şaşırtan video

Türkiye’nin gözde genç piyanistlerinden, Fazıl Say’ın keşfi olarak bilinen Iraz Yıldız geçen gün çocukluk yıllarından bir video paylaştı.
8 yaşındaymış o zamanlar.
Bir piyano yarışmasına katılıyor ve piyanonun başına oturur oturmaz yanında getirdiği bezle tuşları güzelce siliyor.
Ve öyle başlıyor çalmaya.
Korona nedeniyle hepimizde temizlik ve hijyen takıntısının baş gösterdiği bugünlerde bu video gündeme hayli uygun geldi.
Iraz’a sordum, temizlik takıntısı değil, teknik bir titizlikmiş tuşları silmesinin nedeni.
Piyano yarışmalarında katılım çok fazla olduğu için çalmadan önce tuşların silinmesi iyi oluyormuş.
Parmaklar kaymasın diye.
Çalışma ve çalma disiplinine bakar mısınız...
8 yaşındayken bu disiplinle çalan Iraz’ın, 10 yaşındayken Fazıl Say tarafından “harika çocuk” olarak nitelendirilmesine ve eğitimine yön verilmesine şaşırmamak lazım.
Iraz, 10 yaşındayken Fazıl Say’ın kendisine hayran kalması ve onu Bilkent’e yönlendirmesiyle ailesiyle birlikte Ankara’ya taşınıyor.
Sonradan da Brüksel Kraliyet Konservatuvarı, Rotterdam Codarts ve Paris’te Ecole Normale de Musique’de eğitim alıyor.
Fazıl Say ve arkadaşlarıyla çalıyor, Borusan Quartet ile Zurich Tonhalle’de Erkin Quintet seslendiriyor.
Genç yaşına resitaller, başarılar sığdırmış olan Iraz çok sevdiğini söylediği Chopin, Schumann, Rachmaninoff dışında şu sıralar Instagram sayfasında popüler eserler ve film müzikleri de seslendirmeye başladı.
Büyük bir keyifle takip ediyorum paylaşımlarını.
Güzel bir kadından güzel eserler dinlemek, izlemek iyi geliyor.
Korona’ya karşı kedi-köpek,
Yarın üç günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor.
Ve sadece köpeği olanlara sokağa çıkma izni var.
Arkadaşlarının köpeklerini gezdirmek için ödünç isteyen isteyene.
Ama kedi köpeklerin sadece bu faydası yok korona günlerinde.
Onlar bağışıklığa da iyi geliyor ve pek çok hastalıktan koruyor.
Hastalıkların en önemli nedeni, stres ve bağışıklık sistemi zayıflığı.
Kedi ve köpekler ise doğal antidepresanlar.
Birlikte yaşadıkları insanlara vitamin ve doping gibi geliyorlar. İyi ki varlar.
Plaja çamaşır suyu
Korona günlerinin en başında telefonumu sabunla yıkadım diye benimle dalga geçenler bunu iyi okusun. Benimki yine normaldi, bakın insanlar neler yapmaya başladılar.
Koronanın 24 bine yakın ölü sayısıyla en ağır darbe vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’da bir plaj çamaşır suyu ile yıkandı. Plaja resmen traktör soktular. Karantina yasaklarının kalkmaya başladığı Zahara de los Atunes adlı balıkçı kasabasının plajı Covid-19’dan temizlensin diye çamaşır suyuyla dezenfekte edildi.
Çevreciler ayağa kalktı tabii. Yetkililer sonunda hatalarının farkında varıp özür dilediler.
Ama tarih bunu da
yazmış oldu.
Genç yetenekten şaşırtan video
Türkiye’nin gözde genç piyanistlerinden, Fazıl Say’ın keşfi olarak bilinen Iraz Yıldız geçen gün çocukluk yıllarından bir video paylaştı.
8 yaşındaymış o zamanlar.
Bir piyano yarışmasına katılıyor ve piyanonun başına oturur oturmaz yanında getirdiği bezle tuşları güzelce siliyor.
Ve öyle başlıyor çalmaya.
Korona nedeniyle hepimizde temizlik ve hijyen takıntısının baş gösterdiği bugünlerde bu video gündeme hayli uygun geldi.
Iraz’a sordum, temizlik takıntısı değil, teknik bir titizlikmiş tuşları silmesinin nedeni.
Piyano yarışmalarında katılım çok fazla olduğu için çalmadan önce tuşların silinmesi iyi oluyormuş.
Parmaklar kaymasın diye.
Çalışma ve çalma disiplinine bakar mısınız...
8 yaşındayken bu disiplinle çalan Iraz’ın, 10 yaşındayken Fazıl Say tarafından “harika çocuk” olarak nitelendirilmesine ve eğitimine yön verilmesine şaşırmamak lazım.
Iraz, 10 yaşındayken Fazıl Say’ın kendisine hayran kalması ve onu Bilkent’e yönlendirmesiyle ailesiyle birlikte Ankara’ya taşınıyor.
Sonradan da Brüksel Kraliyet Konservatuvarı, Rotterdam Codarts ve Paris’te Ecole Normale de Musique’de eğitim alıyor.
Fazıl Say ve arkadaşlarıyla çalıyor, Borusan Quartet ile Zurich Tonhalle’de Erkin Quintet seslendiriyor.
Genç yaşına resitaller, başarılar sığdırmış olan Iraz çok sevdiğini söylediği Chopin, Schumann, Rachmaninoff dışında şu sıralar Instagram sayfasında popüler eserler ve film müzikleri de seslendirmeye başladı.
Büyük bir keyifle takip ediyorum paylaşımlarını.
Güzel bir kadından güzel eserler dinlemek, izlemek iyi geliyor.
Korona’ya karşı kedi-köpek,
Yarın üç günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor.
Ve sadece köpeği olanlara sokağa çıkma izni var.
Arkadaşlarının köpeklerini gezdirmek için ödünç isteyen isteyene.
Ama kedi köpeklerin sadece bu faydası yok korona günlerinde.
Onlar bağışıklığa da iyi geliyor ve pek çok hastalıktan koruyor.
Hastalıkların en önemli nedeni, stres ve bağışıklık sistemi zayıflığı.
Kedi ve köpekler ise doğal antidepresanlar.
Birlikte yaşadıkları insanlara vitamin ve doping gibi geliyorlar. İyi ki varlar.
Plaja çamaşır suyu
Korona günlerinin en başında telefonumu sabunla yıkadım diye benimle dalga geçenler bunu iyi okusun. Benimki yine normaldi, bakın insanlar neler yapmaya başladılar.
Koronanın 24 bine yakın ölü sayısıyla en ağır darbe vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’da bir plaj çamaşır suyu ile yıkandı. Plaja resmen traktör soktular. Karantina yasaklarının kalkmaya başladığı Zahara de los Atunes adlı balıkçı kasabasının plajı Covid-19’dan temizlensin diye çamaşır suyuyla dezenfekte edildi.
Çevreciler ayağa kalktı tabii. Yetkililer sonunda hatalarının farkında varıp özür dilediler.
Ama tarih bunu da
yazmış oldu.