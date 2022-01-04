Genç kalmak için bunları yapın

Tarih kokan bu şahane sahil şeridinde adım atabilmek, şahane kafe ve restoranlarda muhteşem lezzetleri tatmak, alışveriş yapmak ve tabii aynı anda sanatla iç içe olabilmek bir ayrıcalık.
Galataport ile ilgili izlenimlerimi haftaya daha detaylı yazacağım.
Ama şimdi hem bir Türk vatandaşı hem de bir kadın olarak Galataport ziyaretimde gururlandığım bir haberi paylaşacağım.
Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin 59’uncu genel kurulunda MedCruise Başkanı oldu.
Figen Ayan, 2021-2024 yılları arasında Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak ve MedCruise’un ilk Türk ve yine MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olacak.
MedCruise nedir, ne kadar büyüktür diye merak ettim tabii ve Akdeniz çanağındaki 21 ülkede 74 üyeye sahip olduğunu öğrendim.
Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor.
Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor.
Kalmaya da devam ediyor.
Çünkü onlar bizim dostumuz, çünkü onlar da bizim kadar bu dünyanın, doğanın, çimenin, gökyüzünün sahibi.
Kuyruklarını sallayarak yanımıza gelip bize güvenmişken zulmü, korkunç koşullardaki barınaklara hapsedilmeyi, yaşam haklarının ellerinden alınmasını hiç hak etmiyorlar. Sokak hayvanlarının toplanmasına, daha doğrusu göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayan herkese bu canlar adına binlerce teşekkür ediyorum.
Sorunun saldırgan yetiştirilen köpeklerin sahiplerinde olduğunu, asıl cezanın tedbir almadan bu hayvanları uluorta dolaştıran insanlara verilmesi gerektiğini biliyoruz.
Sokak köpeklerinin çoğunun insanlarla yaşamaya alışkın, iyi huylu hayvanlar olduğu da ortada. Bu hayvanların yeri yetersiz barınaklar değil.
Biz bu hayvanların sokaklarda da açlık, soğuk, tekme, tecavüz ve pek çok zorlukla yaşama savaşı verdiğini biliyoruz.
Keşke hayvanseverlerin ve hayvan hakları derneklerinin yalnız bırakmadığı, sürekli ellerinin üzerinde olduğu doğal yaşam alanı tarzında yerler kurulsa ve bizler bu hayvanlara hak ettikleri ortamlarda sevgimizi, ilgimizi daha çok verebilsek.
Biz de isteriz ama şu andaki mevcut barınaklar bu koşullardan çok çok uzak.
Yalnızlığın pek çok nedeni var. J. Newton, “İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar” diyor.
Bukowski “Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir” diyerek yalnızların gönlünü okşasa da bilim insanları bu konuda o kadar da iyimser değil.
Yeni bir araştırmanın sonuçlarına bakılırsa; yalnızlık tehlikeli. O kadar tehlikeli ki; insanı öldürüyor.
Bilim insanları yalnızlığın ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve ölüm riskini yüzde 45 oranında artırdığını söyledi.
Bu da yalnızlığın hava kirliliği, obezite ya da alkolün verdiği zarardan çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.
En fazla yalnız hissettiğimiz yerler kuşkusuz şehirdeki kalabalıklar.
Hediye, çiçek, mesaj hiçbir şey istemiyorum.
Biraz beni, çokça da hayvanları seviyorsanız HAÇİKO Derneği için düzenli bağışçımız olun.
Derneğin Instagram ve Twitter sayfalarındaki linke tıklayıp ‘bağış desteği’ sekmesine gitmeniz yeterli.
Kişisel bağışlar 20 TL’den başlıyor.
Bizim için önemli olan ‘aylık düzenli bağışçı’ seçeneğini tıklamanız.
Bizimle mail adresinizi ve doğum gününüzü de paylaşırsanız hem aylık bültenlerimizi iletmemize imkan vermiş hem de doğum günlerinizde size teşekkür etmemize olanak sağlamış olursunuz.
Bir aile oluruz yani.
Böylelikle Türkiye’den özellikle sağlık alanında diploma sahibi gençler, mesleki kariyerlerini Almanya’da sürdürebiliyor.
Ben bunları Boğaziçi Üniversi-tesi’nden arkadaşım Volkan Gücer’den öğrendim.
Volkan uzun süredir Almanya’da yaşıyordu ve pandemi sürecinde buradan gidecek gençlerin Alman bürokrasisinin zorluklarına takılmadan iş sahibi olabilmelerini sağlayan GetACare adlı şirketi kurdu.
Şirket Almanya’da kariyer peşinde koşacaklara yardım ediyor.
Almanca dil eğitimi, diploma denkliği, eksik olan eğitim ve stajların tamamlanması, çalışma, oturma izni, iş sözleşmesinin incelenmesi ve konaklanacak yerin sağlanmasına kadar ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.
Uyanın çocuklar piyanist geldi
Kim Kardashian, aralık ayı boyunca her sabah çocuklarına canlı canlı Noel şarkıları çalması için Grammy ödüllü Philip Cornish ile anlaşmış.
Yeni yasa gereği köpeklerinizin sizinle yaşamaya devam edebilmesi için onları kısırlaştırıp çip taktırmanız ve Tarım Bakanlığı’nın belirlediği birimlere kayıt ettirmeniz gerekiyor.
Bu işlemler için son 1 ay kaldı, süre 14 Ocak 2022’de doluyor.
Yasaklı ırk kapsamına giren cinsler şöyle: Pittbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Bully ve American Staffordshire Terrier.
Bu cinslerin üretimi, tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi ve ticareti yasak.
Ama üretmemek ve çip takarak kayıt yaptırmak koşuluyla onları ailenizin bir parçası olarak tutabiliyorsunuz.
Kısırlaştırma, çip taktırıp kayıt ettirme işlemlerini yapmayanları ise ağır para cezası bekliyor.
Daha da kötüsü köpekleri ellerinden alınıyor.
Ve tabii unutmadan;
Lazım da ne kadarını yapıyoruz, o da ayrı bir konu.
Bizde gün geçmeden karşımıza çıkan bu saldırı haberlerinin bir benzeri Avusturya’da gerçekleşti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir Türk vatandaşının akrabaları, ölüm haberini veren doktor ve sağlık çalışanlarına saldırdı.
Üstelik sağlık personelinden biri de ağır yaralandı.
İlk aşamada polis, Türk kimlikli kişilere ev hapsi cezası vermiş.
Yargıya intikal eden olayda bakalım nasıl bir ceza gelecek...
İtlaflardan bahsediliyor.
Tabii ki yaşanan münferit olaylar üzücü, hepimizi kahrediyor.
Ama toplu itlaf demek, ki zaten yasak, söz konusu bile olamaz.
Bu, tek bir bireyin suçunu topluma mâl etmek demek.
İnsan bazında düşünün, bir kişi suç işleyince herkese mi ceza veriyoruz?
Ve bir de şöyle düşünün lütfen, sokak hayvanı olmak kolay mı?
Bilmediği bir dünyada yaşamak zorunda.
Adam (Fehmi Bey!) karısını aldatıyor, Esra Erol söz hakkını kullanması için kendisini yayına bağlıyor.
Adamın ilk cümlesi “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” oluyor.
Pes yani!
Biz diyoruz “karını aldatmışsın”, o diyor “kestane balı”!
Bu nasıl bir pişkinlik!
Şimdiden geyikleri başladı bile.
Caps’lere konu oldu.
Kendisiyle evlenme nedeni erkeklere güvenmemesiydi.
Boşanma nedeni ise âşık olmasıymış.
Yani ben hayatımda gündem olmak, haber olmak için bu kadar insanları enayi yerine koyan birini daha görmedim.
Bu konuda iddialı olduğunu düşündüğüm yurdum ünlülerini de geçenler varmış demek ki.
Yazık olmuş
Amerika’da aşı karşıtı zirveye katılan 7 doktor korona olmuş.
Allah’ın sopası yok. Üstelik bunlara iki kat daha fazla bozuluyorum.
Zuhal Olcay, aynı kıyafeti giymekten yana görüş beyan etti.
Karşı atak Simge’den geldi, aynı kıyafeti üst üste giymenin profesyonellikten uzak olduğunu söyledi.
Bu konuyu düşünürken kafa açmak için şu soruları sormak istiyorum:
Her konserde aynı şarkılar ve benzer repertuvarla sahneye çıkılmıyor mu?
Her hafta farklı şarkılarla sahneye çıkan bir şarkıcı var mı?
Her sahneyi izlemeye aynı insanlar mı geliyor?
Üzerinde de #heforshe yazan tişört vardı.
Cinsiyet eşitliğini savunan erkeklerin desteklediği #heforshe kampanyasına dikkat çekti böylece.
Çok da iyi yaptı.
“Alt tarafı şaka” deyip geçmeyin lütfen.
O abuk sabuk şakaların, küfürlerin sonu kadına şiddete, tecavüze, cinayete kadar uzanıyor.
Kadın düşmanı olan, kadını aşağılayan dilin sonunda canı yanan kadınlar oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada ortalama her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor.
Ortalık karışık, durumlar fena.
Vaka sayılarında ciddi bir artış var.
Bu artışın nedeni başta aşısızlar ve de ilk aşıların üzerinden geçen zamanla birlikte antikorları azalan, hatta sıfırlanan ve aşısızlar kadar risk altında olan aşılılar.
Bu ikinci grup için aynı bizde olduğu gibi üçüncü aşılar yapılıyor.
Aşısızlar ise neredeyse kara listeye alındı, onlar için sert önlemler hafta başından itibaren uygulanmaya başladı.
Avusturya tamamen 2G dönemine geçti.
2G şu demek; ya aşılı ya da korona geçirmiş olacaksınız, aksi halde neredeyse evden dışarı çıkmanıza bile izin verilmiyor.
PCR testi de kurtarmıyor. Test yaptırıp negatif olduğunuzu ispatlasanız bile ne konsere, ne tiyatroya, ne de restorana gidebiliyorsunuz; hiçbir yere adım atamıyorsunuz.
Bir yakışıklı gelip kız arkadaşını bir anlığına da olsa senden alabiliyor.
Dünya şu sıralar Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez’in Leonardo DiCaprio’ya bakışını konuşuyor.
Hem de ne bakış, hayranlık, şehvet, cilve ne ararsanız var.
Sosyal medyada “Dünyanın en yakışıklısı mı, en zengini mi” anketleri başladı bile.
Cevap herkese göre değişiyor tabii ama Lauren Sanchez’in aklı zenginden yakışıklıya kaymış.
Başkası dese yerden yere vururuz, Uğur Yücel’i de görmezden gelmememiz lazım.
Kadınlarla ilgili son derece talihsiz açıklamalar yapmış kendisi. İnanamadım, tekrar tekrar okudum.
Ne yazık ki demiş bunların hepsini.
Hakan Gence’ye verdiği röportajda 35 yaş üstü kadınlarla ilgilenmediğini, 45 yaşındaki bir kadına burun kıvırdığını söylemiş! Seçiyormuş ve 35 yaş altını tercih ediyormuş.
Kadınları yaşlarıyla kategorize etmesini hiç yakıştıramadım kendisine.
Yazık gerçekten de!
Aşılama konusunda hayli geride kalan Romanya, 591 ölümle üzücü bir rekor kırdı.
Yunanistan, artan vakalar karşısında aşısızlar üzerindeki kısıtlama ve yasakları artıracağını açıkladı. Aşı olmamış kişiler bu cumartesiden itibaren resmi kurumlara, dükkanlara ve bankalara girebilmek için PCR testi olmak ve negatif olduklarını kanıtlamak zorundalar.
Resmi kurumlarda çalışan aşısızlar ise haftada iki kez PCR olacak ve bunun masrafını kendileri karşılayacak.
İrlanda sağlık yetkilileri, ocak ayından bu yana vakaların en yüksek seviyeye geldiğini açıkladı.
Vakalar bir önceki haftadan yüzde 70 fazla.
Eylül ayında tüm yasakları ve kısıtlamaları kaldıran Hollanda, artan vakalar karşısında başta maske zorunluluğu olmak üzere pek çok kısıtlamayı geri getirdi. Bundan sonra müze, spor salonları ve açık alanlardaki teraslarda da Covid pasaportu zorunlu olacak.
Her şey çocuklar için
Muhabirlik yaptığım yıllarda Çocuk Esirgeme Yurtları ile ilgili bir haber yapmamı istemişlerdi.
Yeni verilere göre; aşılı kişilerin dış mekanlarda sadece konserler ve maçlar gibi çok kalabalık etkinliklerde maske takması öneriliyor.
Açık alanda farklı evlerde yaşayan kişilerin bir araya geldiği restoranlarda ya da davetlerde aşılıların maske takmasına gerek yok ama aşısız iseniz maske takmanız gerekli.
Aşısız iseniz maske taksanız da açık havadaki davetlerde risk almış oluyorsunuz.
Kapalı ortamlarda herkesin maske takması öneriliyor.
Aşılılar kapalı yerlerde maskeyle güvenli ama aşısızlar maske takmış olsa da kapalı ortamlarda çok güvenli sayılmıyor.
Neden tasarruf ettiniz?
Geçtiğimiz pazar Dünya Tasarruf Günü’ydü.
İşte bu nedenle, bu yıl yapılacak olan ACE of M.I.C.E. büyük önem taşıyor ve geçmişe göre hayli kalabalık olacak.
O nedir diyenler için, ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, sektör faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön verme, bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratma hedefiyle gerçekleştirilen bir organizasyon.
Sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte artırmayı hedefleyen ilk ve tek ödül programı.
Bu yıl Turkish Airlines isim sponsorluğunda gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E., turizm cenneti olan ve etkinliklerin çoğunun kalbinin attığı Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde yapılacak. 7-9 Kasım arasında ulusal ve uluslararası 400’ün üzerinde kurumsal firma ile 3 gün boyunca bire bir, yüz yüze görüşme sağlanacak.
Buna pandemi ve turizmi olumsuz etkileyen yangın ve sel felaketleri sonrası sektörün ilk büyük buluşması diyebiliriz.
Bu 3 gün içinde 7 bine yakın iş kontağının bire bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiltere, Kanada, Amerika, Moskova, Dubai’de kurumsal etkinlik organizasyonu yapan operatör ve acenteler de Antalya’da olacak.
Bu aralarda da korona olup koku ve tat kaybı yaşayanların sayıları da arttığı için tekrar etmekte fayda var.
Bu iki duyunun geri gelmesini kolaylaştırdığı söylenen iki tüyo vereceğim size.
Yılmadan, bol egzersiz yapacaksınız.
Kokudan örnek vereyim, benzer metodu tat için de uygularsınız.
Önce keskin kokusu olan dört uçucu yağ belirleyeceksiniz.
Gül, mentol, limon ve karanfil kokuları olabilir deniliyor genelde.
Genç kalmak için bunları yapın
Genç kalabilmenin sırrını buldum.
Estetik değil, düşünce gücü.
Farklı ülkelerde, farklı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, gençlik iksirinin düşünce gücünde saklı olduğunu ortaya koydu.
Yaş almayı güçsüzlük, zayıflık ve elden ayaktan düşme ile özdeşleştirenlerin sonu yaşlılık oluyor.
Hâlâ genç hissedip öyle yaşayanlar ise yaşlanmayı hem mental hem de hücresel anlamda durduruyorlar.
Eklenen yılları hayatta yeni şeyler öğrenme ve tecrübeyi artırma fırsatı olarak görenler, geçen yıllara öfkeyle değil severek bakıyorlar.
Düşüncelerimiz, hayata bağlılığımız yaşlanma hızımızı yavaşlatıyor.
İşte buna kanıt teşkil eden deneylerden biri...
70-80 yaşlarındaki insanlardan oluşan iki deney grubuna mental ve fiziksel testler yapıldıktan sonra ilk grup 1 haftalığına gençlik yıllarının tarzında dekore edilmiş bir otele gönderiliyor.
Burada gazetelerden, dergilerden çalan müziklere, izlenen filmlere kadar her şey gençlik yıllarından kalma.
Bu gruba aynı o yıllardaki gibi yaşamaları ve gençliklerine ait biyografiler yazmaları isteniyor. Yani tamamen gençlik yıllarını yaşamaları sağlanıyor.
Diğer gruptan ise günümüz şartlarını yaşarken gençlik yıllarından bahsetmeleri isteniyor. Bu grup o yılları yaşamadan, o yıllardaki gibi davranmadan sadece gençliklerini anmakla kalıyor.
İki grup arasında yapılan karşılaştırma sonucunda ilkindekilerin hem mental hem de fiziksel açıdan iyileştiği gözlemleniyor.
Mental testlerde ikinci gruba oranla yüzde 44 daha fazla başarılı oluyorlar.
Gözleri daha iyi görmeye başlıyor, daha esnek hale geliyorlar, eklem ağrıları bile azalıyor.
Uzun lafın kısası; yaşa bakmadan halen gençmiş gibi yaşayanların yaşlanması duruyor, hatta aksine gençleşiyorlar. Gelelim bir başka araştırmaya...
1975 yılında yapılan bir deneyde 63 yaşındaki 1000 kişiden yaşlılığı tarif etmeleri isteniyor.
2002 yılında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, “Yaşlandıkça daha az işe yarıyorum” diyenlerin ortalama yaşam süresi 15 yılken, yaşlılığa anlam yükleyen ve daha pozitif yaklaşanların yaşam süresinin 22.6 yıl olduğu tespit ediliyor.
“İşe yaramıyorum” düşüncesi insanların ömründen çalıyor yani.
Tata korktu ve kaçtı
Ben bu yazıyı yazarken hâlâ bulunamamıştı. Siz bu yazıyı okurken umarım bulunmuş olur.
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan’ın köpekleri Tata’dan bahsediyorum.
Yılbaşı gecesi atılan havai fişeklerden korkarak demirlerin üzerinden atlayan ve yaralı halde bahçeden kaçan Tata günledir aranıyor.
Tata, havai fişeklerin zarar verdiği hayvanlardan sadece bir tanesi.
Kaçan, korkan, kalp krizinden ölen kuşlar, kediler, köpekler ve daha bir sürü canlı için her seferinde “Havai fişek atmayın” çağrısı yapıyoruz ama nafile.
Yasak gelmedikçe canlar yanmaya devam edecek.
Tata umarım bu saçma eğlence şeklinin getirdiği travmayı hafif atlatır ve evine döner.
Eşlerin hastaneye gelmesi yasak
İngiltere, artan korona vakaları nedeniyle hastane ziyaretlerine yeniden yasak getirmeye hazırlanıyor.
Nüfusun yarısının üç doz aşılandığı ülkede günlük vaka sayıları 160 binlere ulaşmış durumda. Ve otoriteler, önümüzdeki 2-3 haftanın hayli zorlu geçeceğini söylüyor.
Zorunlu olmayan ameliyat ve tetkiklere bir süreliğine ara verilecek.
Yeni kurallara göre; hamilelerin tetkik ve hatta doğum için bile hastanelere eşleri olmadan gelmeleri istenecek.
Çok saçma ve acı ama evet korona nedeniyle belki de doğum sırasında babalar hastanelerde olamayacak.
Sıfır vakanın sırrı
Dünya korona ile yaşayama alışmaya çalışırken, Çin “sıfır vaka” stratejisini korumaya devam ediyor.
Herhangi bir vakanın görüldüğü yerlerde sıkı bir sokağa çıkma yasağı ile durum kontrol altına alınıyor. Ve o arada deyim yerindeyse vakanın görüldüğü yerde kuş uçmuyor, insanlar burunlarını bile evlerinden dışarı çıkaramıyorlar.
Geçen ay sınır kasabalarından birinde görülen vaka nedeniyle 200 bin kişi karantinaya girmişti.
Çin’in politikasının temelinde sınır kapatmak yatıyor.
Çin’den kimsenin çıkmasına ve Çin’e kimsenin girmesine izin vermiyorlar.
Ülkenin kısmi de olsa açılması için aşılama oranının yüzde 85’i geçmesi bekleniyor.
Ama tüm bu önlemlere rağmen Çin için bile aşırı bulaşıcı olarak kabul edilen Omicron’dan kaçış olmayabilir.
İşte korkulan tam da bu.