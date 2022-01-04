Genç kalmak için bunları yapın

Sonunda ben de Galataport tecrübesini yaşadım ve Mustafa Sandal’ın deyimiyle hem jest hem de mest oldum.

Tarih kokan bu şahane sahil şeridinde adım atabilmek, şahane kafe ve restoranlarda muhteşem lezzetleri tatmak, alışveriş yapmak ve tabii aynı anda sanatla iç içe olabilmek bir ayrıcalık.

Galataport ile ilgili izlenimlerimi haftaya daha detaylı yazacağım.

Ama şimdi hem bir Türk vatandaşı hem de bir kadın olarak Galataport ziyaretimde gururlandığım bir haberi paylaşacağım.

Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, MedCruise Birliği’nin 59’uncu genel kurulunda MedCruise Başkanı oldu.

Figen Ayan, 2021-2024 yılları arasında Akdeniz çanağındaki 140 limanı temsil eden birliğin başkanlığını yapacak ve MedCruise’un ilk Türk ve yine MedCruise tarihinin ikinci kadın başkanı olacak.

MedCruise nedir, ne kadar büyüktür diye merak ettim tabii ve Akdeniz çanağındaki 21 ülkede 74 üyeye sahip olduğunu öğrendim.

Tenerif limanından Kuzey Afrika’ya, Karadeniz bölgesine kadar geniş bir coğrafyada bulunan limanları kapsıyor.

Birliğin Akdeniz çanağındaki 21 ülkeden 74 üyesi bulunuyor ve 140 kruvaziyer limanını temsil ediyor.