Fiziki bir durum

Bu yurtdışı görmek mi, iyi insan olmak mı, empati kurma özelliğine sahip olmak mı ya da hepsi mi bilmiyorum.Bildiğim tek şey Tamer Karadağlı’yı ayakta alkışladığım.

Ankara kara teslim olduğunda bir kaza yapmış Tamer.

Arabası kaymış ve Ankara Şimşek Sokak üzerinde park halindeki 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya çarpmış.

Etrafta ve içinde kimse olmadığını görünce bir kağıda numarasını yazıp bırakmış.



Kağıt karda erimiş, uçmuş gitmiş olabilir diye Instagram’dan kazanın sorumlusu olduğunu ve maddi hasarı ödeyeceğini duyurdu Tamer.

“Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim” dedi.

Bunu yapmayan, çarpıp kaçan insan sayısı o kadar çok ki, Tamer’in bu ince davranışını örnek olması adına duyurmak istedim.

