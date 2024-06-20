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Evinizi yeşillendirin

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Babamın rahatsızlığından dolayı bir süredir evde hava temizleme cihazıyla yaşıyoruz.

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Kendisinin nefes alıp vermedeki sorunları evden dışarı çıktığımızda başlıyor. Çünkü ne yazık ki dışarıdaki hava çok kirli.
Temiz Hava Hakkı Platformu’nun sitesinde yer alan verilere göre; 2019 yılında, Türkiye’de 51 ilin yüzde 98’inde hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sınır değerlerinin üzerinde çıktı.
Dahası, 2017 yılından beri her yıl hava kirliliği trafik kazalarının 6 katından fazla ölüme sebep oluyor.
İstanbul ise 2017 yılından beri hava kirliliğine bağlı ölüm sayısının en yüksek olduğu il.
Yani babamın özelinde de yaşadığımız gibi, hava almak için dışarı çıktığımızda daha da zehirleniyoruz.
Biz eve hava temizleme cihazı almak zorunda kaldık ama buna gerek duymadan bitkilerle kısmen de olsa çözüm bulmak mümkün.
NASA’nın araştırmasına göre bitkiler ve hatta yaprak olmadan salt toprak bile evin atmosferi için çok faydalı.
Bir-iki bitkiyle tüm evin atmosferi iyileşecek diye bir kural olmasa da şu sayacağım birkaç bitkinin özellikle çok faydalı olduğu biliniyor:
Areka palmiyesi, benjamin, pothos sarmaşığı, Kurdele çiçeği, şamadora ve duvar sarmaşığı...
Hem ruhunuza hem de aldığınız nefese iyi gelmesi için yeşilden uzak durmayın.

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Yalnızlık erken ölüm nedeni

“Anladım sonu yok yalnızlığın, her gün çoğalacak” diyordu “Yalnızlık Senfonisi”nde Sezen Aksu. Çoğalmasa daha iyi.
Araştırmalar yalnız yaşayanların erken ölme risklerinin yalnız yaşamayanlara göre yüzde 26 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
“Bekarlık sultanlıktır” diyenler, “Yalnız geldik yalnız gideceğiz” diyenler, “Kimseyi çekemem bu saatten sonra” diyenler, biraz daha düşünün isterseniz...

Afrika sıcakları yolda

Şehirlerdeki sakinliğe bakılacak olursa zaten herkes tatildeydi.
Sahillerdeydi çoğu da; Antalya’da, Bodrum’da, Çeşme’de, Mersin’de.
Yani sıcak, çok sıcak denilen yerlerde.Tatil sonrası şehre dönünce biraz serinleriz diye düşünenlere kötü bir haberim var.
Hem Afrika hem de Arabistan Bafra sıcakları geliyor.
Özellikle İstanbul, neme boğulacakmış.
Tatilde hadi denize girme imkânı vardı, şehirlerde o da yok.
Yandık yani, gerçekten yandık!

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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