Evde kalamadı Türkiye

Hafta sonu bir delilik yaşandı ülkemizde.
Normalde evinden çıkmayacak insanlar bile kendilerini sokağa attılar.
İnsanlar gerçekten de otorite düşmanıymış, bunu anladım.
Ne denirse tersini yapıyorlar.
Keşke #evdekalTürkiye yerine #kendinisokağaatTürkiye denseymiş. O zaman kesin herkes evinde oturur, dışarıya adım atmazdı!
Ülke olarak, bireysel ve toplumsal olarak maddi manevi yıkıma doğru giderken, ekonomik zorluklar da kapıdayken, süreci daha kötüye götürecek bu ciddiyetsiz davranışlar inanılır gibi değil. Umarım devamı
gelmez, ülke olarak akıllanırız.
Hoş geldin terlik
Sizi bilmem ama biz yatak odaları hariç evde ayakkabı ile dolaşıyorduk bugüne kadar. Ne kadar da yanlış yapıyormuşuz.
Şimdi o ayakkabılar evin dışında çıkıyor ve doğrudan dolaba kalkıyor.
Terlikle tanıştık yeniden.
Güzel pofuduk, hayvan figürlü terliklerim de var, şık, topuklu olanlar da.
Ne de güzellermiş üstelik.
Şu koronavirüs temizlenip gittiğinde terliklerimiz bizimle kalmaya devam edecek.
Eve gelen misafirlere de “ayakkabıları çıkaralım, terlik vereyim” demekten büyük mutluluk duyacağım.
Ayakkabıyla evde gezmek medeniyet değil, bilinçsizlikmiş, mikropları içeri taşımakmış.
Hoş geldin terlikli günler.
Ya aç kalacak sokak hayvanları?
İl ve ilçe belediyelerimiz, sayın belediye başkanlarımız, #evdekalTürkiye çağrısına uyduğumuz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığımız şu günlerde sizlerden bir ricam var.
AVM, restoran ve kafeler kapalı, şehirde insanlar tarafından beslenmeye alışık olan sokak hayvanları aç kaldılar, çaresizler ve ne yazık ki bir süre sonra güçten düşerek ölümle burun buruna gelecekler.
Lütfen ama lütfen bu dönem boyunca mama dağıtımına başlayarak, şehir içinde sokak beslemeleri yapma kararı alın ve bunu sosyal medya hesaplarınızdan duyurun.
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ardından İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer mama dağıtımına başladıklarını duyurdu.
Beslemelere başlayan diğer belediyeleri de buradan ve HAÇİKO sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyorum.
Onlardan gelecek güzel haberlerle moral bulacağız.
Zor günleri can dostlarımızı arkada bırakmadan aşacağımıza inancım sonsuz.
Şimdiden çok teşekkürler, sevgiyle ve sağlıkla...
Sosyal medyayı güzel kullanmak
Sosyal medyayı sadece hastalık, felaket, şiddet haberleri izlemek ya da dedikodulardan geri kalmamak adına takip etmek yerine online pilates, yoga, egzersiz, resim dersleri için kullanmanızı öneriyorum.
Canlı konserler ve müze gezmeleri de eklenebilir buna.
Yani diyorum ki, tamam evdeyiz, ekranlara gömüldük ama bu durumu akıl, ruh ve beden sağlığımız adına doğru kullanalım.
Sosyal medya biz ondan neyi istersek onu bize verecek kadar çeşitli ve renkli bir dünya.
Yani bir zamanların tek kanallı televizyonu gibi değil. Lütfen bunun bilincinde olalım.
Evde kalamadı Türkiye
Hafta sonu bir delilik yaşandı ülkemizde.
Normalde evinden çıkmayacak insanlar bile kendilerini sokağa attılar.
İnsanlar gerçekten de otorite düşmanıymış, bunu anladım.
Ne denirse tersini yapıyorlar.
Keşke #evdekalTürkiye yerine #kendinisokağaatTürkiye denseymiş. O zaman kesin herkes evinde oturur, dışarıya adım atmazdı!
Ülke olarak, bireysel ve toplumsal olarak maddi manevi yıkıma doğru giderken, ekonomik zorluklar da kapıdayken, süreci daha kötüye götürecek bu ciddiyetsiz davranışlar inanılır gibi değil. Umarım devamı
gelmez, ülke olarak akıllanırız.
Hoş geldin terlik
Sizi bilmem ama biz yatak odaları hariç evde ayakkabı ile dolaşıyorduk bugüne kadar. Ne kadar da yanlış yapıyormuşuz.
Şimdi o ayakkabılar evin dışında çıkıyor ve doğrudan dolaba kalkıyor.
Terlikle tanıştık yeniden.
Güzel pofuduk, hayvan figürlü terliklerim de var, şık, topuklu olanlar da.
Ne de güzellermiş üstelik.
Şu koronavirüs temizlenip gittiğinde terliklerimiz bizimle kalmaya devam edecek.
Eve gelen misafirlere de “ayakkabıları çıkaralım, terlik vereyim” demekten büyük mutluluk duyacağım.
Ayakkabıyla evde gezmek medeniyet değil, bilinçsizlikmiş, mikropları içeri taşımakmış.
Hoş geldin terlikli günler.
Ya aç kalacak sokak hayvanları?
İl ve ilçe belediyelerimiz, sayın belediye başkanlarımız, #evdekalTürkiye çağrısına uyduğumuz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığımız şu günlerde sizlerden bir ricam var.
AVM, restoran ve kafeler kapalı, şehirde insanlar tarafından beslenmeye alışık olan sokak hayvanları aç kaldılar, çaresizler ve ne yazık ki bir süre sonra güçten düşerek ölümle burun buruna gelecekler.
Lütfen ama lütfen bu dönem boyunca mama dağıtımına başlayarak, şehir içinde sokak beslemeleri yapma kararı alın ve bunu sosyal medya hesaplarınızdan duyurun.
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ardından İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer mama dağıtımına başladıklarını duyurdu.
Beslemelere başlayan diğer belediyeleri de buradan ve HAÇİKO sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyorum.
Onlardan gelecek güzel haberlerle moral bulacağız.
Zor günleri can dostlarımızı arkada bırakmadan aşacağımıza inancım sonsuz.
Şimdiden çok teşekkürler, sevgiyle ve sağlıkla...
Sosyal medyayı güzel kullanmak
Sosyal medyayı sadece hastalık, felaket, şiddet haberleri izlemek ya da dedikodulardan geri kalmamak adına takip etmek yerine online pilates, yoga, egzersiz, resim dersleri için kullanmanızı öneriyorum.
Canlı konserler ve müze gezmeleri de eklenebilir buna.
Yani diyorum ki, tamam evdeyiz, ekranlara gömüldük ama bu durumu akıl, ruh ve beden sağlığımız adına doğru kullanalım.
Sosyal medya biz ondan neyi istersek onu bize verecek kadar çeşitli ve renkli bir dünya.
Yani bir zamanların tek kanallı televizyonu gibi değil. Lütfen bunun bilincinde olalım.