Estetik takıntısı ile gelen ödül

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Demi Moore’un Altın Küre’yi elinde tutarken kurduğu cümlelerdi bunlar.

Kendisi için de, izleyenler için de hem üzücü hem de mutluluk verici bir andı bence.

Patrick Swayze ile başrolü paylaştığı “Hayalet” (The Ghost) filminin yeri, bende ve eminim pek çok kişide başkadır oysa.

Yıllar önce alması gereken ödülü önyargılar, popüler sinema- bağımsız sinema ayrımı, ‘sanat’ın farklı çevrelerdeki tanımı gibi pek çok nedenle alamamış olan Moore’a Altın Küre’yi getiren “Cevher” (The Substance) filminin kendisinin hayatından kopan bir hikâyesi var aslında.

Yaşlanmakta olan kadının zamana karşı durma çabası sonucunda yaşadığı psikolojik sarsıntıyı, korkunç deneyimleri ve sonucu anlatan bir ‘body horror’ filmi “Cevher”.

İzlemesi, sindirmesi zor ama bir o kadar da çarpıcı ve etkileyici.

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Rol ve hikâye sanki ona yazılmış gibi.

Hatırlarsanız kendinden yaşça küçük olan Ashton Kutcher ile büyük aşk yaşamış ve Kutcher, Mila Kunis’e gidince Demi Moore’un Altın Küre konuşmasında da bahsettiği hayatındaki o kötü zamanlar başlamıştı.

Aşırı estetik müdahalelerle yaşlanmayı ve kendisiyle yüzleşmeyi reddeden Demi Moore’un bu ‘kötü zamanları’ demek ki Altın Küre’ye giden yolunun taşlarını örüyormuş.

Bu hikâyenin, insanın başına gelen kötü şeylerin bile bir nedeni olduğunu kanıtlaması da bize bir hayat dersi olsun.

Pilaf otel odasında kaldı

Demi Moore’la başladık, onunla devam edelim.

Moore, Altın Küre Ödül Töreni’nde giydiği muhteşem kıyafete rağmen kendisini biraz çıplak hissettiğini açıkladı.

Nedeni ise minik köpeği Pilaf’ı törene gelirken otel odasında bırakmış olması.

Ben olsam, Pilaf törene benimle gelmişti.

Çok da tatlı olmuştu.

Otelde civciv unutmuşlar

Hotels.com’un yayınladığı son raporda ilginç veriler bulunuyor.

Bir düşünün, otelde hiç eşya

unuttunuz mu?

Hotels Insights raporuna göre otellerde en fazla unutulan eşyalar kirli çamaşırlar, şarj aletleri, makyaj malzemeleri ve kişisel bakım ürünleriymiş.

Ama unutulanların da ‘en’leri var.

En pahalıları arasında 1 numarada marka saatler var.

Odadan çıkarken saat ve küpe kontrolü yapmak lazım tabii.

Benim en sinir olduğum kategori ise evcil hayvan kategorisi.

Tatilciler otellerde bu yıl civciv ve kertenkele unutmuşlar.

Bu kadarı da olmaz, olmamalı diyorum.