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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Ersin Korkut’un evlat acısı

12 Mart 2020

Kedi-köpek sahipleri çok iyi bilir bunu; bizler iş gezisine ya da tatile çıkarken kalplerimizin bir kısmını geride bırakırız.

Kalplerimiz de, akıllarımız da kalır tüylü dostlarımızda.
Anlatmak isteriz onlara bir süre sonra geri döneceğimizi.
Anlatırız da, öper, okşar öyle çıkarız evden.
“Beni de götür” dercesine bavulların içine giren çok kedi gördüm ben.
Yolda giderken de aklımızdadır onlar. Gözümüzün önünden gitmez arkamızdan o masum, hüzün dolu bakışları.
Ben her konser sonrası sabahı beklemeden gece ilk uçakla dönerim evime mesela.
Bir an önce kedime, köpeğime kavuşmak için.
Eminim Ersin Korkut da “Survivor”a giderken en çok Mess için endişe etmişti.
Acun Ilıcalı ile konuşmalarından, onu ne kadar sevdiği ve özlediği anlaşılıyor zaten.
Mess ölmüş Ersin yokken, uzaktayken.
Şimdi evladının ölüm haberini Ersin’e nasıl vereceklerini düşünüyorlar.
Nasıl olacak, o an nasıl yaşanacak bilemem ama bildiğim ve emin olduğum bir şey var ki
Ersin, Mess’in onsuz gidişini, ölüm anında yanında olamayışını, patisini tutamamış, başını okşayıp sarılamamış olmasını asla unutamayacak, içinde o acıyı hep yaşayacak.
Mess için ayrı, Ersin için ayrı üzüldüm.
Mess melek oldu, gittiği yerde mutlu olsun, Ersin’e ise Allah sabır versin.

Coachella da ertelendi
Dünyada 120 binin üzerinde insana bulaşan ve şu ana dek 5 bine yakın kişiyi öldüren korona salgını, farklı yerlerde farklı yankılar uyandırmaya, önlemler aldırmaya devam ediyor.
Virüs kumar ve şov dünyasının merkezi olan Las Vegas’taki otellerde açık büfelerin kaldırılmasına, dezenfekte ve temizlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.
Şu ana kadar Vegas’ta sadece 4 kişide virüs görülmesine rağmen şehrin, 139 hasta ve 2 ölümle Amerika’nın en tehlikeli yerlerinden biri haline gelen Kaliforniya’ya olan yakınlığı bu tedbirin alınmasında etkili.
Türk sosyetesinde de yankı uyandıran bir haber ise Coachella ile ilgili.
Nisan ayında yapılması planlanan festival, korona yüzünden ileri bir tarihe ertelendi.
Avrupa ve Amerika’da ertelenen konserleri, şovları, seyircisiz oynanacak maçları saymıyorum bile.
Dünya bir süre daha evde oturmaya devam edecek.
Ersin Korkut’un evlat acısı

Musicmania
Bu hafta Spotify’da bir rap listesi yapmaya karar verdim. Hazır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yeni geride bırakmışken, 1 numaraya da listelerde sağlam bir yer edinen kadın rap’çi Lil Zey’i koymak en doğrusu gibi geldi.
Bu Cinemania’nın konusu tabii ama hazır lafı açılmışken rap dünyasını anlatan bir filmin çekimlerinin tamamlandığını da yazmadan geçmeyeyim.
Ve şimdi bu haftanın listesi; buyurun...
◊ Heveslenmem-Lil Zey
◊ Eskimiş Senelere-Aspova
◊ Bi Sonraki Hayatımda Gel-Murda
◊ Sağı Solu Kes-Gazapizm

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