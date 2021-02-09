Eliminasyon diyeti yapın

Az kaldı, yasa değişiminin eli kulağında. Meclis’in onayına gidecek yasa tasarısıyla ilgili umut da var, endişeler de.
Tasarı Meclis’e gidene dek, hayvan hakları için fayda sağlamak adına tüm hayvanseverler olarak yasayı bugünlerde sık sık gündeme getirmemiz ve kırmızı çizgilerimizi sık sık tekrarlamamız şart.
Bu noktada HAÇİKO Derneği Başkanı olarak altını çizmek istediğim konular var.
En önemlilerinin başında, 6’ncı maddenin korunması geliyor. Kulislerde dolanan dedikodu, yeni çıkacak yasada okul, cami, park ve hastane gibi kalabalık yerlerde sokak hayvanlarının yaşamasına izin verilmeyeceği yönünde.
Bunun düşüncesi bile korkunç geliyor bana.
Mevcut yasada hayvanlar sokaklarda, bulundukları mahallelerde yaşarlar.
Belediye, kısırlaştırıp ya da tedavi edip, tekrar bulunduğu yere bırakır. Bu durumun altını çizen 6’ncı maddenin değiştirilerek sokaklarımızdaki hayvanların toplatılmasını, özetle kedi köpeklerin şehirlerden atılmasını kabullenmemiz mümkün olamaz.
Hayvanların mal kapsamından çıkarılıp can statüsüne alınması ve onlara yönelik öldürme, yaralama, işkence, cinsel istismar vb. fiillerin
Ve işte o zaman işi gücü, Twitter’ı, Instagram’ı, artık başka ne varsa tüm diğer sosyal mecraları, Netflix’te dizi izlemeyi ve hatta WhatsApp gruplarını falan bırakıp vaktinizi burada geçirmeye başlıyorsunuz.
Yeni popüler uygulama Clubhouse’dan söz ediyorum.
Beni DMC & Warner Music Türkiye CEO’su Samsun Demir davet etti.
Ona da Edis davetiye göndermiş.
Öyle ben geldim diye girilmiyor yani buraya.
Birinin sizi davet etmesi, referans olması gerekiyor.
Bunun iki özel anlamı var.
Birincisi; uygulama popülasyon açısından belli bir seviyeyi, kriteri korumuş oluyor.
Hayatımızda kocaman şeffaf balonlar içinde konser veren bir grup ve onları yine benzer kocaman şeffaf balonlar içinde izleyen seyircileri de görmüş olduk.
Pandemi nedeniyle yapılamayan konserleri bu şekilde yapılır hale getiren Amerikalı rock grubunun adı The Flaming Lips.
Grup üyeleri uzay balonları adını verdikleri balonlar sayesinde kapalı mekanda konserlerini yaptılar.
Bu, The Flaming Lips’in sahnedeki ilk çılgınlığı değil tabii.
Daha önce de cover’ladıkları şarkıların sözlerini değiştirmişlikleri ve sahnede mikrofon yerine megafon kullanmışlıkları var.
Ne diyeyim, severim böyle şeyleri, güzel kafalara devam.
Tweety dişi mi erkek mi?
Yüzü öyle güzeldi ki, mutlaka kız olmalıydı.
İşe geri dönmek istediklerinde ne hak ettikleri pozisyonu ne de maaşı alabiliyorlar.
Üstelik iyi eğitimli ve kariyer sahibi kadınlar bunlar.
Ne büyük bir değer kaybı öyle değil mi?
İşte YenidenBiz, bu nitelikli kadınları iş hayatına kazandırmak için kurulmuş bir oluşum. Bu oluşuma gerçekten hayran kaldım ve sonuna kadar destekliyorum...
YenidenBiz’i hemcinslerime duyurmak, sadece bir kez değil, yaptıkları her yeni projede yeniden duyurmak boynumun borcu.
Siz de işe ara vermiş bir kadınsanız lütfen YenidenBiz’e başvurun.
Onlarca büyük şirketle işbirliği halindeler ve sizin hakkınızı yedirmeden bu şirketlerde yeniden işe başlamanızı sağlayabilirler.
“Bu paylaşım, çocuğunun özeline tecavüzdür. Kızı, kendisini bu acımasız ortama savunmasız bir halde bıraktığı için ileride annesine dava açabilir” diyenler oldu...
“Regl olmak paylaşılır mı” dediler...
Ağır şekilde, acımasızca eleştirdiler Ceyda’yı.Kendin böyle bir paylaşım yapmak istemeyebilirsin ama paylaşanı da böylesine linç edemezsin.
Ben Ceyda’nın regl olmanın normal bir şey olduğunu, fizyolojik döngünün parçasından başka bir şey olmadığını vurgulamak ve sevincini göstermek için bu paylaşımı yaptığını düşünüyorum.
Evet, regl olmak utanılacak, gizlenecek, saklanacak ayıp bir şey değil. Medeni ülkeler kadın pedlerini artık sosyal ihtiyaç olarak sayıp bedava dağıtma seviyesine gelmiş durumda.
Markette ped alırken utanma, pedi saklama gereği duyma devri geçeli çok oldu.
“Bir kişi bu durum özelinde farkındalık yaratacaksa kızının değil iznini aldığı yetişkin birinin ya da kendisinin regl olmasını paylaşmalı” diyenlerle “Regl olmak paylaşılmalı mı?” sorusu üzerinden değil, “İnsanlar çocuklarını sosyal medyada paylaşmalı mı?” sorusu üzerinden tartışmak daha doğru.
Ama bu ayrı bir yazı konusu. Konumuza dönersek, üzerine titrediği kızının regl olabilmesine sevinmiş bir anneyi böylesine linç etmenin, kırmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum.
Ev modasına geçtik ve evden çalışanların ilginç kombinleri oluştu.
Ayağımıza ne giydiğimiz önemli değil, ekranda göründüğümüz kadarı iyi olsun yeter.
Home office toplantı kıyafetleri terlik, pijama, belki eşofman ama üstüne mutlaka şık bir bluz, gömlek ya da kazak şeklinde.
Altı kaval üstü şeşhane durumları yani.
Ekrandaki görüntüyü kurtaralım, gerisi önemli değil nasıl olsa.
Sokakta da ayrı bir durum söz konusu.
Ünlülerin sokak modası da eşofman, spor ayakkabı, bol kazaklar, pofuduk montlar şeklinde ilerliyor.
Mağaza yerine online alışverişe yöneldiğimiz ve online’da hem seçenek hem de indirim kovalama açısından kendimizi daha iyi hissettiğimiz bugünlerde
Nasıl aç, nasıl halsiz, nasıl zor durumda olduklarını anlatamam.
Hava da ılıktı üstelik.
Soğuk geçecek olan bu hafta sonunu düşünmek bile istemiyorum.
Siz de bu hafta sonu sokağınızdaki canları beslesenize. Hem değişiklik olur, kapının önüne çıkmış olursunuz.
İlla kuru mama almanıza gerek yok, bu hayvanlar sizin tabağınızdan artanlarla karınlarını doyurabilirler.
Soğukla baş ederken en azından açlık çekmemiş olurlar.
Apartmanınızın ya da evinizin kapısını onlara açarsanız çok daha şahane bir şey yapmış olursunuz tabii. Korona tehdidi ile yaşadığımız şu günlerde karın doyurarak ya da yuva olarak sevaba girmek istemez misiniz?
Milyonfest Online başladı
“WhatsApp’ta konuşulan, paylaşılan WhatsApp’ta kalır” cümlesini de kurdu.
Tam da ben geçen hafta “Bu gruplara gıcık oluyorum, anında eşlerine ispiyonluyorum” demişken.
Yeni WhatsApp sözleşmesi ya da günün birinde ifşa olma ihtimali bile erkeklerin bu gruplardan vazgeçmelerini sağlayacaksa ne güzel aslında.
Vazgeçmeseler de ben 7/24, yerli yersiz, hunharca devam eden, evdeki kadınlara ayıp ve haksızlık edildiğini düşündüğüm bu erkek muhabbetine karşı savaşmaya devam edeceğim.
Bu arada bir dip not:
WhatsApp mesajlarıyla cinsel fantezilerini besleyenler, genelde uzun ilişkisi olanlar ve evli erkekler.
Yani erkek geyikleri gençler ve bekarlar arasında pek yok.
Benim asıl gıcık olduğum nokta işte tam da bu zaten.
Erkekler hiç kusura bakmasınlar, yakaladığımı, gördüğümü ifşa ediyorum. Eşlerini, arkadaşlarını arayıp direkt ispiyonluyorum.
İyi de yapıyormuşum.
Avukat Yıltay Günay’ın Instagram story’sinde Yargıtay kaynaklı şu habere denk geldim: “Porno sitesine giren erkek, boşanma davasında ağır kusurlu sayılır.”
Buyurun bakalım.
Eşiniz, sevgiliniz yanınızda değilken, bilgisayarda ya da elinizdeki o telefonda istediğiniz hayatı yaşayamazsınız.
Oralarda öyle serbestçe dolaşıp eşinizi ihmal edemezsiniz. Bu haklı bir boşanma sebebidir ve boşanmada suçlu sayılırsınız. Bayıldım ben bu karara.
Ama tabii yargıda boşanma davalarındaki bu hassasiyetin kadın cinayetlerinde, tecavüz olaylarında ve hayvana şiddette de olmasını istiyoruz. Hatta bunu daha fazla istiyoruz.
Semptom olmasa da bulaştırıyor
Millet dağda, bayırda, plajda yeni yıl kutluyor, tatil yapıyor.
Bir de hani Amerika, Avrupa, İngiltere virüsten kırılmıyor olsa bu vurdumduymazlığı anlayacağım ama o da değil.
Yabancı ünlülerin tatil fotoğraflarına baktım da hep bir yerlerdeler.
Ama ben dünya bu haldeyken otelleri kayak tatillerini milletin gözüne sokarak ayıp da ettiklerini düşünüyorum.
Paul McCartney eşi ile tekne turuna çıkmış.
Rihanna Barbados’ta tatilde.
Robbie Williams, eşi Ayda Field ve oğullarıyla St. Barts’ta tekne gezisinde.
Kylie, Kendall ve Kris Jenner
Kendime göre sıra dışı bir 31 Aralık-1 Ocak buluşması bekliyor beni.
Benzer durum çoğumuz için geçerli.
Yalnız ya da çekirdek grupla gireceksiniz yeni yıla. Uzun zaman sonra dışarıda arkadaşlarınızla ya da evlerde kalabalık buluşmalarla kutladığınız bir yılbaşı olmayacak bu kez. Kalabalık sofraları, hıncahınç dolu sokakları, eğlence mekanlarını da unutun.
Evdeyiz yani...
Hazır mısınız peki?
Ne planladınız? Ben biraz kendiminkilerden bahsedeyim, size de fikir verir belki...
Yılbaşı havasını hissedebilmek için kapının üzerine yılbaşı konseptli bir kapı süsü astım bile.
Yılbaşı temalı bir paspasınız varsa onu da kullanmanın kesinlikle tam zamanı.
Karantina resmen gecemizi gündüzümüzü birbirine karıştırdı.
Gece uyuyamayanlar, gündüz yataktan kalkamayanlar...
Araştırmalar, teknoloji çağı ile birlikte normal uyku süremizden 1.5 saat çalınmış olduğunu söylerken diğer yandan da aman düzenli uyuyun, uykunuzu alın cümleleri ve tavsiyeleri havada uçuşmakta.
Uykusuzluğun neden olduğu stres, obezite, dikkat eksikliği ya da performans düşüklüğünü falan geçtim, şu sıralar asıl sorun uykusuzluğun bağışıklığı düşürüp bizi virüslere yem edebilme olasılığı.
Düzenli ve yeterli uyku tam bir koronasavar. Sağlıklı uyku için gerekenleri hem kendim hem de sizler için not aldım.
İlk adım, yatış ve kalkış saatlerini sabitlemek olmalıymış.
Biliyorum çok zor, o uyku gelmedi mi gelmiyor, uyurken de göz açılmadı mı açılmıyor ama birkaç gün bu işkenceyi çekerek bu saatleri sabitlemeye çalışalım.
Uyku öncesi
Justin Bieber, ona güzel kızların profillerini gönderen İbrahim Tilaver’e DM’den mesaj attı.
Tanışıyorlar mı, hayır!
İbrahim Tilaver kim? Reynmen’in arkadaşı!
Zaten biz de olayı Reynmen’in story’sinden öğrendik. Justin, İbrahim’e “Bana, evli bir adama neden bunları gönderiyorsun” diye yazdı. Ben bunda kıskanç bir kadın parmağı görüyorum ama neyse, oraya geleceğim.
Önce olayı detaylandırayım.
İbrahim Tilaver, bir süredir Instagram’da beğendiği kızların fotoğraflarını, profillerini Justin Bieber’a DM’den gönderiyormuş.
“Neden?” diyeceksiniz.
Kendine arşiv yapıyormuş!
Koronanın bulaşma riskinin en fazla olduğu etkinlikler listelerinin en tepesinde konserler yer aldı.
Gelinen noktada hepimiz 1 yıldır evde oturuyoruz.
Sonunda çözüm olarak en fazla dijital konserlere evrildik.
Bu konuda gıkımızı da çıkarmadık. “Konser mekanlarını açın, her şeye rağmen kalabalıklara şarkı söyleyelim” diye tutturmadık, çünkü toplum sağlığını önemsedik.
En azından ben ve yakın çevremde durum böyle oldu.
İşte tam da bu nedenle bu hafta sonu Madrid’den gelen videoyu dehşet içinde izledim.
İspanyol şarkıcı Raphael, 60’ıncı sanat yılını, Madrid’deki WiZink Konser Salonu’nda 5 bin kişinin izlediği bir konserle kutladı.
Üstelik bunu yaptığı gün İspanya sağlık bakanı “
Eymen 8-9 yaşlarında bir çocuk, okulda yaramazlık yapmış, annesi de ceza olsun diye kaplumbağasını satmış.
Çocuğu bağ kurduğu canlı ile cezalandırmış yani.
Bence cezaların en büyüğü.
Benim de küçükken civciv olarak aldığım ve büyüttüğüm 3 tavuk 1 de horozum vardı.
Horoz annemi sürekli gagalar, geceleri de olur olmaz saatte tiz sesiyle öter, apartmanı ayağa kaldırırdı.
Bir iki derken şikayetler gelmeye başladı.
Bizimkiler çaresiz kaldı.
Normalde her yıla tek bir renk belirlerler.
Sadece 2016’da iki renk seçip, soluk pembe ve bebek mavisini yılın renkleri olarak duyurmuşlardı. Şimdi yine iki renkle geldiler.
Pantone’un açıklamasına göre sarı renk; iyimserlik ve canlılık ile ilişkilendirilirken gri rengi sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını yansıtıyor.
Korkunç 2020’den sonra gerçekten de ihtiyacımız olan şeyler bunlar.
2020’nin rengi neydi diye durup bakmadan edemedim tabii.
Bu yılın rengi sakinliği temsil eden klasik mavi imiş.
Yaşadıklarımız maviden soğuma sebebimiz olabilir.
Onların çıkarılması, tedaviye alınması ve sonrasında ailelerine kavuşmaları için HAÇİKO’nun İstanbul’dan İzmir’e giden ekipleri ve İzmir temsilcimiz canla başla çalıştı.
Bu özverili çalışmada ve hatta sonrasında da bize Yolcu360 lojistik destek verdi.
Ağır hasarlı Cumhuriyet Apartmanı’nın 7’nci katındaki pencereden Nazlı kedimizi beslemiş, su vermiş ve sonunda kucaklayarak yakalamıştık.
Hatta o arada başka bir daireden de kanatlı bir canımızı kurtarmıştık.
Bu süreçte, güvenli bir transfer sağlayan Yolcu360 desteği ile Nazlı’mızı önce veteriner kontrolüne götürdük ve sağlığından emin olduk, ardından ailesine teslim ettik.
Kendisini sokaktan bulup sahiplenen, ona sıcacık bir yuva olan aile ile Nazlı’nın kavuşması hepimize büyük moral oldu.
Araç kiralama trendinin yükselmesi ile kullanıcılarla en uygun araçları buluşturan Yolcu360, depremzede canları hayatla buluşturmamıza yardım ederek örnek bir tavır sergiledi.
Her sabah yürüyüşe çıkan biri olarak ne yapacağım diye düşünürken Leslie geldi aklıma.
Size de önereyim dedim.
Leslie için evde, dışarı çıkmadan yapılabilecek yürüyüş ve egzersizlerin kraliçesi diyebilirim.
Güler yüzlü, enerji dolu, belki de manken gibi ya da çok fit olmadığı için pek çok kadının kendisine yakın hissettiği Leslie’nin YouTube’daki egzersiz videoları, özellikle korona sonrası dönemde çok popüler oldu.
Örneğin 30 dakikalık yürüyüş videosu, 1 yıl içinde 30 milyon kez izlendi.
“Walk at Home by Leslie Sansone” adlı kanalın 2.78 milyon abonesi var.
Karantina günlerinde pek çok kadının en yakın arkadaşı olan Leslie ile siz de tanışın bence.
Eliminasyon diyeti yapın
Ben kendi kendine zarar verenlerdenim, yani otoimmün bir hastalığım var.
Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.
Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor.
Bunun nedenlerinden biri, normalde negatif olması gereken HLA-B27 geninin bende pozitif olması.
HLA-B27’nin pozitif olması, kişinin AIDS, Hepatit C, grip gibi virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor.
Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romatizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında.
Bulaşıcı olmayan ve neden kaynaklandığı da bilinmeyen bu hastalıkta bağışıklık sistemi eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor.
Tedavisi yok!
Sadece bağışıklık sistemini baskılamak suretiyle etkileri azaltılabiliyor.
Yan etkilerine rağmen kortizon almak gerekebiliyor mesela.
Ben romatoid artrit (RA) ile doğal yollardan, ilaç almadan savaşmak istediğimi her fırsatta dile getiriyorum.
Prof. Dr. Betül Uğur Altun, RA ile yaşarken glütensiz bir beslenme düzenine geçmemi söylemişti. Hastalığın ilerlemesiyle artık bir şeyler yapmam gerekiyordu.
Şu anda Amerika’da yaşayan lise ve üniversite arkadaşım Zeynep Çolpan, “eliminasyon diyeti” adlı bir makale gönderdi.
Bir süreliğine bazı yiyecekleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz ve bunun sağlığınız üzerindeki etkilerini gözlemlemeye başlıyorsunuz.
Betül’ün de tavsiyesini aklımda tutarak ilk glütenle başladım.
Bir süredir eklem ağrılarımdaki azalmanın farkındayım.
Birkaç hafta sonra sırasıyla domates, patates, patlıcan, soya, biber ve kahveyi de teker teker hayatımdan çıkararak sonuca etkilerini değerlendireceğim.
Eğer sizin de herhangi bir rahatsızlığınız varsa eliminasyon diyeti yapmanızı ve hangi besinin size zarar verdiğini görmenizi öneririm.
Geçici yuva olabilirsiniz
Sufinin biri, bir şehirden geçerken yağmur duası yapanlara rastlamış.
Yağmur duasına çıkmış olanlar, ondan dualarına katılmasını ve yardım etmesini istemişler.
Ama Sufi “Önce
bir kasabayı dolaşalım, ondan sonra dua edelim” demiş.
Kasabayı gezmeye başlamışlar ve bakmışlar ki damsız bir evde yokluk içerisinde yaşayan anne ve çocukları var.
Yağmurun neden yağmadığını anlamışlar...
Keşke dünya gerçekleri de bu hikayedeki gibi olsa.
Sokakta kalan evsiz insanlar, hayvanlar olmasa da “kar geliyor” haberine biz de sevinebilsek.
Olmuyor ama işte...
“Bu hafta sonundan itibaren kar, buz, fırtına geliyor” haberi beni şimdiden üzmeye başladı bile.
Hürriyet Pazar ekinde sokak hayvanları gerçek sahiplerine gidene kadar onlara bakan “geçici yuva” bireylerle ilgili bir haber vardı. Hani diyorum ki bu soğuk hava alarmı aslında iyi bir fırsat.
Siz de soğukta evinize alacağınız bir hayvana geçici yuva olabilir, hava düzelince sokağa bırakırsınız.
Ya da belki çok seversiniz birbirinizi ve beraber yaşamaya devam edersiniz.
Özellikle gençlere ve çocuklara sesleniyorum; kandırın anne babalarınızı, gelmekte olan soğuklarda eviniz geçici yuva olsun.
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