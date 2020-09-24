Efsanenin dönüşü

Sophia Loren, tam 10 yıl aradan sonra sinemaya geri döndü.
Oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği bir filmle.
Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanından uyarlanan filmin yayın tarihi 13 Kasım olarak duyuruldu.
Dünya ile aynı
anda Türkiye’de de yayında olacak filmde Madam Rosa’yı oynayacak olan
Sophia Loren
karakteri için “Sert, kırılgan ama hayatta kalan biri, birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor” demiş.
Efsaneyi yeniden izleyebilecek olmak gerçekten heyecanlandırıyor.
Kasıma da bir şey kalmadı neyse ki.
Yazın bittiğini gösteren şeyler
Bu yaz da sadece kağıt üstünde değil gerçek hayatta, duygularda, içimizde bitti galiba.
Yeşil kabuklu mandalinalar raflardaki yerini aldı.
Geceleri soğuk oluyor, battaniyeler çıktı çoğu evde.
Gündüz sıcaklık idare etse bile rüzgarlar sert esiyor artık.
Yavaş yavaş bot ve hatta çizmeli kadınları görmeye başladık.
Cam ve balkon kapıları kapanıyor.
Saç renkleri koyulaştı, saçlara da kış gelmekte.
Ve tabii depresyon
hali, yazın bittiğinin en
büyük göstergesi. İşte bu, çoğunluğa kendini kötü hissettiren ruh hali olsa gerek.
Hava değişikliği nedeniyle hasta olanlar da sonbaharın getirdiklerinin en berbatı.
Bu kış “Grip miyim”, “Soğuk mu aldım” yoksa “Eyvah korona mı oldum” diye diye kendimizi yiyip bitirmezsek iyidir.
Evim güzel evim
Görünen o ki bizi evlerde yine bolca vakit geçirmek zorunda kalacağımız bir kış bekliyor.
Birçok şirket, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi bile.
İş sonrası dışarılarda olma durumu ise sisli.
Büyük ihtimalle illa dışarıda olacaksa erken bir yemek ve evlere erken geliş şeklinde yaşanacak bir dönem var önümüzde.
Bu nedenle ev ortamını güzelleştirmek, daha yaşanır ve eğlenilir kılmak, kendimizi ev içinde mutlu edecek hobiler geliştirmemiz şart.
Gelecekle ilgili
plan yapmaya
çalışmak ya da tahminlerde bulunmak yerine anı ve mevcut şartları yaşamak en iyisi. Çünkü ne desek, ne hayal etsek boşuna.
Maske takmazsan mezar kaz
Endonezya’da maske tak uyarılarına uymamakta direnenlere, koronavirüs nedeniyle ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi.
Şahane bir fikir.
Bazen söylemekle olmuyor, gerçekleri görmüyor, anlamıyorlar. Böyle göstermek lazım işte.
Efsanenin dönüşü
Sophia Loren, tam 10 yıl aradan sonra sinemaya geri döndü.
Oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği bir filmle.
Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanından uyarlanan filmin yayın tarihi 13 Kasım olarak duyuruldu.
Dünya ile aynı
anda Türkiye’de de yayında olacak filmde Madam Rosa’yı oynayacak olan
Sophia Loren
karakteri için “Sert, kırılgan ama hayatta kalan biri, birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor” demiş.
Efsaneyi yeniden izleyebilecek olmak gerçekten heyecanlandırıyor.
Kasıma da bir şey kalmadı neyse ki.
Yazın bittiğini gösteren şeyler
Bu yaz da sadece kağıt üstünde değil gerçek hayatta, duygularda, içimizde bitti galiba.
Yeşil kabuklu mandalinalar raflardaki yerini aldı.
Geceleri soğuk oluyor, battaniyeler çıktı çoğu evde.
Gündüz sıcaklık idare etse bile rüzgarlar sert esiyor artık.
Yavaş yavaş bot ve hatta çizmeli kadınları görmeye başladık.
Cam ve balkon kapıları kapanıyor.
Saç renkleri koyulaştı, saçlara da kış gelmekte.
Ve tabii depresyon
hali, yazın bittiğinin en
büyük göstergesi. İşte bu, çoğunluğa kendini kötü hissettiren ruh hali olsa gerek.
Hava değişikliği nedeniyle hasta olanlar da sonbaharın getirdiklerinin en berbatı.
Bu kış “Grip miyim”, “Soğuk mu aldım” yoksa “Eyvah korona mı oldum” diye diye kendimizi yiyip bitirmezsek iyidir.
Evim güzel evim
Görünen o ki bizi evlerde yine bolca vakit geçirmek zorunda kalacağımız bir kış bekliyor.
Birçok şirket, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi bile.
İş sonrası dışarılarda olma durumu ise sisli.
Büyük ihtimalle illa dışarıda olacaksa erken bir yemek ve evlere erken geliş şeklinde yaşanacak bir dönem var önümüzde.
Bu nedenle ev ortamını güzelleştirmek, daha yaşanır ve eğlenilir kılmak, kendimizi ev içinde mutlu edecek hobiler geliştirmemiz şart.
Gelecekle ilgili
plan yapmaya
çalışmak ya da tahminlerde bulunmak yerine anı ve mevcut şartları yaşamak en iyisi. Çünkü ne desek, ne hayal etsek boşuna.
Maske takmazsan mezar kaz
Endonezya’da maske tak uyarılarına uymamakta direnenlere, koronavirüs nedeniyle ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi.
Şahane bir fikir.
Bazen söylemekle olmuyor, gerçekleri görmüyor, anlamıyorlar. Böyle göstermek lazım işte.