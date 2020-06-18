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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Duşakabinli spor salonu

18 Haziran 2020

Güney Kaliforniya’da mart ayından beri kapalı olan spor salonları birkaç gün önce yeniden açıldı ve bir spor salonundan bu fotoğraflar geldi.

Koronaya karşı önlem olsun diye içerideki alanı banyo perdeleriyle bölmüşler.
Salon yarı kapasite ile çalışıyor olsa da herkes sporunu kendi duşakabininde yapıyor.
Girişte herkesin ateşi ölçülüyor ve sonrasında kendi alanına alınıyormuş. Radondo Plajı’ndaki Inspire South Bay Fitnes Salonu’nun aldığı tedbirleri sevdim ben.
Normalde gitmiyorum ama işte burada olduğu gibi kendi oksijen alanında kalıp, başkalarıyla temas etmeden spor yapacaksam girebilirim belki spor salonuna.
Bizde de yakında böyle farklı çözümler sunan merkezler olacaktır.

Duşakabinli spor salonu

Oscar da ertelendi

Korona nedeniyle ertelenen büyük konserler için 2021-2022’li günlerden tarih verilirken, bir erteleme haberi de sinema dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Oscar’dan geldi.
Alışık olduğumuz düzen, iyi ve nitelikli filmlerin aralık ayı gibi vizyon yüzü görmeye başlayıp, şubat ayındaki Oscar gecesine kadar bizlerle buluşmasıydı.
Koronadan sonra herhangi bir düzenden söz etmek zor tabii.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, önümüzdeki yılın Oscar törenini 25 Nisan’a ertelediğini duyurdu.
Bunun tören günü ve kırmızı halı için salgının etkisinin bitmesini ya da azalmasını beklemekle pek bir ilgisi yok.
Üretimin yavaşladığı hatta durduğu sinema dünyası belli ki aralık ayına filmleri yetiştirmeyecek.
Bu erteleme filmlere zaman sağlamak için atılmış bir adım.
Geç olsun güç olmasın diyelim.
Bu arada bu, Oscar’da ikinci ama ilk büyük erteleme.
Daha önce tören 1981 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’a suikast girişimi nedeniyle sadece 24 saat ertelenmişti.

Maskeyle bunalıyormuş

Hepimizin maske takması gerektiği şu dönemde Chris Evans maskeli bir açıklama yaptı. Beyazperdede Kaptan Amerika’yı canlandıran Evans, “Çocukluk kahramanım” dediği Örümcek Adam’ı canlandırmak istememe nedenini maskeye bağladı.
Kendisinin klostrofobisi varmış ve tüm gün sette Örümcek Adam kostümü ve maskesi ile dolaşması imkansızmış.
Ayrıca Kaptan Amerika’yı da daha havalı buluyormuş Evans.
Zaten gayet de yakışmıştı o role.
Maskesini korona için taksın yeter bize.

Pis bir detay

Pis bir detay olacak belki ama koronavirüs dışkıda da bulunuyor. Ve eğer sifonu tuvaletin kapağını kapatmadan çekerseniz, koronavirüs parçacıklarının havaya ve etrafa yayılmasına neden oluyorsunuz.
Tuvalet sonrası elleri yıkamanın önemi burada yine ortaya çıkıyor tabii.
Umumi bir tuvalete sizden önce giren kişide korona varsa ve sifonu kapağı kapatmadan çekmişse riskiniz artıyor.
Herkesin hem kendi sağlığını hem de başkalarınınkini düşünerek klozet kapağını kapatmaya özen göstermesi gerek.
Ama tabii en iyisi mümkünse dışarıda tuvalete hiç girmemek.

 

 

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