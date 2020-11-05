Deprem çadırında bir gün

Bu güzel ruh hali tüm topraklarımıza daha da fazla yayılsa keşke.
Otelinden bakkalına, veterinerinden restoranına kadar herkes varını yoğunu ortaya koydu, depremzedeler için yardıma koştu.
Ama bir paylaşım vardı ki, sanırım dünyada bir ilk olabilecek kadar özeldi.
İzmir’den @jantiadam (Mehmet) isimli Twitter kullanıcısı şöyle bir yazı paylaştı: “6 aylık bebeğimiz var, dolayısıyla buzluğumuzda fazladan anne sütümüz var. Depremden etkilenen ve anne sütüne ihtiyacı olan bir aile var ise seve seve hepsini paylaşacağız.”
İnce düşünceye, empatiye, sevgiyi dünyaya yayabilme gücüne bakar mısınız...
Ne diyeyim, Mehmet sana, eşine ve bebeğine Allah uzun ömürler versin. Umutlarımızı yeşerttiniz, iyi ki varsınız.
Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım
Onlarca yeşil alan, binlerce masum hayvan yanarak ölüyor, yok oluyorken eli kolu bağlı kalmak insanı kahrediyor.
Yazın sahil şeritlerinde, yakın geçmişte ise Hatay İskenderun’daki yangınlar ciğerimizi yaktı.
Yok olanın yerine yenilerinin konulması ayrı bir dert ve uzun bir süreç.
Ama işte bu noktada el ele vermek lazım.
Ormanların gerek korunması, gerekse de yeniden yapılanması açısından yapılan her çalışma, her çaba çok değerli.
Bu tip çabalara yurtdışından bir örnek vermek istiyorum.
Gürcü şarkıcı Bera, Amazon ormanlarının ve yerlilerin korunması için 1 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.
Bizim polemik dağları aştı, yurtdışında da gündem oldu bu hafta.
Kelebek etkisi diyemeyiz tabii ki buna, tamamen tesadüf ama yabancı magazinde de bir kadının erkeğe ihtiyacı olup olmadığı muhabbeti döndü durdu.
Önce biraz ön bilgi: Konunun merkezinde Kate Beckinsale var.
Beckinsale, 9 aydır birlikte olduğu Kanadalı rap’çi Goody Grace’den yeni ayrıldı.
47 yaşındaki oyuncunun 23 yaşındaki Grace ile ilişkisi yaş farkından dolayı bolca konuşuluyordu.
İşte durumlar böyleyken Kate Beckinsale, Instagram hesabındaki bir iletisinin altına “Bir erkeğe ihtiyacın var” yazan takipçisine şöyle karşılık verdi:
“Hiçbir kadının bir erkeğe ihtiyacı yoktur. Mesele, kadının bir erkeği hayatında isteyip istememe meselesidir.”
Ama bu durum istatistiklerle de kanıtlanmış oldu.
Sık sosyal medya kullanımının depresyon ve mutsuzluk göstergesi olduğu biliniyor, bu yıl geçmiş tüm yıllardan çok daha fazla gömüldü insanlar sosyal medyalarına.
Bunu Hedonometre araştırmaları da destekledi.
“Hedonometre ne?” diyeceksiniz...
Twitter’da 10 yılı aşkın bir süredir insanların kullandıkları kelimeler incelenerek genel ruh hali, mutluluk ya da mutsuzluklar ölçülüyor.
Matematikçiler ve bilgisayar uzmanlarının çalıştığı bu ölçme sistemine “Hedonometre” deniliyor.
Amerika’da Twitter üzerinde Hedonometre ölçümleri yapılıp son 10 yıla bakıldığında, 2020’nin insanların en mutsuz olduğu yıl olduğu ortaya çıktı. (Yine aynı araştırmaya göre en mutlu yılımız 2015’miş.)
En mutsuz tweet’lerin atıldığı günlerden biri, Tom Hanks’in korona olduğunun ve NBA’in iptalinin açıklandığı 12 Mart.
Ne çok ağladım onun hayvanları konuşturan yazılarını okurken.
Ne çok cümlesiyle kalbime, yüreğime dokundu.
Ve tabii ne çok hayvanın, hayvanseverin hayatını değiştirdi güzel kalbi ve sağlam kalemiyle.
Pako’ya Mektuplar’ı unutmak mümkün mü?
Pako’ya gönderilen mektuplar kitaplaştırılmış, ‘best seller’ olmuş, sonrasında da sadece Türkiye’de değil yedi Avrupa ülkesinde de yayınlanan 12 dizilik film haline gelmişti.
Efsaneleşmişti yani.
Bir süredir hastaydı Bekir Coşkun, evet çok erkendi ama gideceğini biliyordu, yazıyordu da.
Vizonlarda koronaya rastlandı çünkü.
Evet, yanlış duymadınız. Amerika’da, Utah’ta kürk çiftliği çalışanlarından Covid-19 kapan 10 bin vizon öldü ve 9 çiftlik karantinaya alındı.
Koronadan ölen vizonların kürklerinin imha edildiğini ya da yakıldığını hiç sanmıyorum.
Koronalı kürkler üçüncü dünya ülkelerine doğru yola çıkmıştır bile.
Daha önce de Hollanda’daki vizon çiftliklerinde koronaya rastlanmıştı.
Ve insandan vizona, sonrasında da vizondan insana geçiş tespit edilmişti.
Korona insanlarda ve vizonlarda benzer semptomlar gösteriyor.
Evle ilgili her şey ve ev kadınlığı artık bir sektör.
Maaşsız işçi konumundaki ev kadınlığına karşı bakış açısı ne oldu da böyle değişti diye sorabilirsiniz.
Bunda iki, hatta üç şey önemli rol oynuyor.
Birincisi; pandemi nedeniyle işsiz kalanların ve eve kapananların oranında kadınlar daha ağır basıyor.
Yani bir sürü işkadını, kimisi işsiz kaldığı için kimisi ise işyerinden ‘home office’ moduna geçtiği için ev işleriyle tanışmış oldu.
Hem de ne tanışma! Artık herkes birer aşçı, herkes birer ev hanımı...
Bu kadınların çoğu da ev işlerini sosyal medyada öyle farklı ve güzel paylaşımlarla sundular ki, ev kadınlığına bakış açısı birden değişti.
Şimdi de bizden müthiş bir yeteneği, olağanüstü bir gitar virtüözünü, rock’ın kralını aldı götürdü.
Gençlik yıllarımın vazgeçilmez rock grubu Van Halen’ın kurucularından Eddie Van Halen kansere yenildi.
Grubun hangi efsane şarkısının hissettirdiklerini sayayım ki Jump’ın verdiği olağanüstü enerji ve çılgın ruh halini mi, “Why Can’t This Be Love”ın, “When It’s Love”ın aşka dair söyledikleri mi...
Ya da Panama’daki gaza gelmelerimizi, çıldırmalarımızı mı. Eddie Van Halen’ın, gitarıyla, attığı sololarla, stiliyle gitaristler dünyasında yeri ayrıydı. Haberi aldığım gece Michael Jackson’ın “Beat It” şarkısına attığı gitar solosunu ve tüm Van Halen şarkılarındaki gitar sololarını oturup tekrar dinledim.
Ve dedim ki rock ölmez, rockçılar da...
Ben “Jump” ile zıplamaya devam edeceğim.
‘Nenem, Babam ve Ben’
Başarı hikayelerine hepimiz bayılıyoruz.
Çocuklar hayvanları çok sever, hayvanlar da onları.
Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ın mezarının başına iki kedi yuvası koydurmuş Sezen Aksu.
Ve oradaki görevlilerden kedilerin mama ve su kaplarını boş bırakmamalarını rica etmiş.
İnce ruhlu olmak böyle bir şey işte.
Dünyadan giden güzel bir ruh için burada masum ruhlara can vermek...
Her şey gizlice çekilen bir video ile başladı.
Bir aktivist tarafından 2 ay süreyle bir cep telefonu ve bir kamera kullanılarak çekilen korkunç görüntüler, Polonya’nın önde gelen haber sitelerinden Onet.pl’de yayınlanınca hükümet yaşanan ve yaşatılanlara daha fazla seyirci kalamadı.
Videoda vizonların birbirlerini yediği, açık yaralarının gözler önüne serildiği dayanılmaz görüntüler var.
Bu videonun ortalığı ayağa kaldırmasının ardından yıllardır bekleyen yasanın önümüzdeki ay kabul edileceği duyuruldu.
Böylece Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve İngiltere’den sonra Polonya da kürk üretim çiftliklerini tarihin kirli sayfalarına gömen ülkeler arasına girmiş olacak.
Sırada Fransa var.
Polonya’nın kürk üretim çiftliklerindeki hayvanların büyük çoğunluğunu vizonlar oluşturuyor.
Ülkedeki vizonların sayısı 6 milyon ve bu sayı toplamdaki kürk hayvanlarının yüzde 94’ü.
11 yıllık bir geçmişi ve rekor izlenmeleriyle dünyanın en popüler podcast’i “The Joe Rogan Experience” Spotify’a geçtiği gün, Spotify’ın değeri 31 milyar dolardan 35 milyar dolara fırladı.
Bu transferle büyük kâr sağladılar yani.
1 Eylül itibarıyla 1500 bölümden oluşan bu seri Spotify’a açılmaya başladı.
Serinin tamamı yıl sonuna kadar tümüyle YouTube’dan kalkmış ve sadece Spotify’a özel hale gelmiş olacak.
Joe Rogan “Asla Spotify’ın çalışanı olmayacağım, aynı ekiple, aynı işleri yapmaya devam edeceğim” dese de Spotify tarafında kazan kaynamaya başladı bile.
Spotify çalışanları ırkçı, seksist ve transfobik buldukları Joe Rogan podcast’inin editoryal anlamda denetlenmesi ve gerektiğinde bazı bölümlerinin yayından çıkarılması, bazılarından önce ise izleyici için uyarılar konulması gerektiğini söylemeye başladı.
Bu taleplerin bir kısmı Spotify tarafından kabul edildi ve uygulanmaya başladı bile.
Oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği bir filmle.
Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanından uyarlanan filmin yayın tarihi 13 Kasım olarak duyuruldu.
Dünya ile aynı
anda Türkiye’de de yayında olacak filmde Madam Rosa’yı oynayacak olan
Sophia Loren
karakteri için “Sert, kırılgan ama hayatta kalan biri, birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor” demiş.
Efsaneyi yeniden izleyebilecek olmak gerçekten heyecanlandırıyor.
Uzak yakın, akraba, arkadaş, herkesi ama herkesi “Masken nerede?”, “Maske takmadan yaklaşma”, “Maskeni çenene değil, ağzını ve burnunu kapatacak şekilde tak”, “Tokalaşma, hatta yumruğunu bile dokundurma, kafa selamı yeter de artar bile”, “Sofrada otururken başkasının yemeğinin üzerine konuşma” gibi bir sürü ikaz cümlesiyle uyarmaktan normal konuşmayı unuttum.
Etrafımın benden bıktığı doğrudur.
Ama görmezden gelmeden, elinden maşayı bırakmadan, bıktırana, yaptırana, taktırana kadar pandemi gönüllüsü olarak görev başında olmaya devam edeceğim.
Karşılaştığım, karşılaşacağım, yolumun kesiştiği, kesişeceği herkese duyurulur.
Ünlü markaya ırkçılık suçlaması
“Star Wars”un siyahi oyuncularından John Boyega, marka elçisi olduğu ünlü parfüm ve mum markası Jo Malone’den istifa etti.
İstifasının nedenini markanın ırkçılık yapması olarak açıkladı.
Bunu demeyeni dövüyorlar sanki.Ben de kurdum aynı cümleyi kaç defa.
Kış aylarında öksürmüştüm, ateşim de çıkmıştı.
Arada ishal olmuştum. Sonra bir ara göğsüme öküz oturdu gibi hissettiğim zamanlar da olmuştu.
Halsizlik, geçenlerde kolumu zor kaldırıyordum.
Birinde olmasa diğerinde kesin korona olmuş, atlatmış ve bağışıklık kazanmıştım.
Bu tuhaf kendini kandırma durumu rahatsız etti bir süre sonra beni. Sağlamcıyımdır, emin olmak isterim her şeyden.
Madem oldum, gidip test yaptırayım da rahatlayayım iyice dedim.
Dünyanın pek çok ülkesinde tiyatrolar ve tiyatro salonlarında yapılan konserler, aynı festivaller ve gece hayatı gibi bir süreliğine rafa kalktı.
Bir süreliğine derken ne kadar zamandan bahsettiğimiz hakkında farklı söylemler var.
Ama en güvenilir olanlar, 2021’in ortaları ve hatta sonuna kadar yasaklar, tedbir ve önlemlerle yaşamamız gerektiğini söylüyor.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim olan Dr. Anthony Fauci, tiyatro salonlarına maske takmadan, enfekte olma riski taşımadan maskesiz girebilmek için 1 yıl daha beklememiz gerektiğini söylüyor.
Aşı bu yılın sonunda ya da 2021’in başlarında bulunmuş olsa bile etkisi yüzde 75 ile sınırlı olacak ve tüm toplumun aşılanması 1 yılı bulacak.
Fauci’ye göre, bulaşma riskinin düşük olduğu yerlerdeki tiyatro salonları önümüzdeki yılın başlarında ancak yüzde 25 kapasite ve maske takma zorunluluğu ile açılabilecek.
Kültür sanat adına durum sadece Türkiye değil, tüm dünyada sıkıntılı yani.
“Gitmiştin baktığımda”
Yani korona ile savaşımızın kaybedenlerinden biri de, umarım ki grip olacak.
Ekim gibi başlayıp şubat sonuna kadar devam eden bu bol virüslü sezon, hem korona hem de gribe karşı ortak tedbirlerle geçecek.
Sadece Amerika’da gripten her yıl 810 bin kişinin hastanelik olduğu ve bunlardan 60 bininin öldüğü biliniyor.
“Korona gripten daha zararsız” diyenler için ise birkaç rakam vermek istiyorum.
Amerika’da 1 yıl boyunca 60 bin kişinin ölümüne yol açan gribe karşı son yarım yılda (ki daha bunun kışı var) koronadan ölen kişi sayısı 170 bini geçmiş bulunuyor.
Mart ve mayıs ayları arasında korona nedeniyle hastanelik olanlar ise 300 bini bulmuş durumda.
Üstelik koronalı rakamlar devletlerin karantina uygulamalarıyla minimuma indirilmiş rakamlar.
O iş o kadar kolay ve basit değil arkadaşlar.
Araştırmaları sıkı takip ediyorum.
Her gün hakkında yeni bir şey öğrenilen bu bilinmez virüsle ilgili gelen bilgiler hiç de parlak değil.
Koronayı atlatanlar üzerinde yapılan araştırmalar, test sonucu negatife döndükten haftalar sonra bile öksürük, ciğerlerde tahribat ve nefes darlığının devam ettiğini söylüyor.
Covid-19’un uzun ve devam eden etkilerinin kalıcılığında haftalardan değil aylardan bahsediliyor.
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, iyileşen hastaların yüzde 88’inin akciğer tomografilerinde buzlu cam görüntüsünün yani hasarın, yüzde 47’sinde ise nefes darlığının 2 ay sonra bile devam ettiğini gösterdi.
Yani korona pozitif olduktan 14 gün sonra negatife dönmek ve iyileşmek, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor.
Yarın ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yerel tohum ve AR-GE merkezinin açılışına katılarak, 7 bin yıllık karakılçık buğday tohumuyla, yani bir tarihle tanışacağım.
“Bodrum Özüne Dönüyor” projesinin temel taşlarından olan Ata Tohum ve AR-GE Merkezi, 5 dönüm arazi üzerine kurulu ve yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyüğü.
133 metrekare tohum depolama alanı, nem alıcı cihazlar ve klimalar ile sabit bir sıcaklıkta tohumların sağlıklı bir şekilde saklanması için tasarlanmış.
Ayrıca sıvı azot tankları sayesinde tohumlar yüzyıllar boyunca saklanarak, nesiller boyu üretimi destekleyebiliyor.
Toplanan tohumların içerideki 24 deneme parselinde test edildikten sonra tamamen doğal olarak çoğaltılması hedefleniyor.
Bu tohumlar çiftçilik ve üretim yapanlara bedelsiz olarak dağıtılacak.
Bu güzel haberi de çiftçilere buradan duyurmuş olayım.
Durum tek kelime ile rezalet.
Dükkanlarda, yani kapalı alanların çoğunda satış elemanları dahil kimse maske takmıyor.
Polisi görünce çenelerindekiler maskeleri göstermelik olarak takıyorlar, o kadar.
6 aydır ilk kez alışveriş yapayım dedim, dükkanlara giresim gelmedi.
Girdiklerimden de kaçarak uzaklaştım.
Yolda ya da mekanlarda karşılaşan insanlar sanki korona yokmuş gibi tokalaşıyor, sarılıyor ve hatta öpüşüyorlar.
Ben 6 aydır aynı evde yaşadığım insanlardan uzak duruyorum, bunlar yolda gördükleriyle sosyalleşme derdinde.
Deprem çadırında bir gün
Biz sıcacık evlerimizde, yataklarımızda yatarken depremzedelerin çadırlarda neler yaşadıklarını bilmiyordum doğrusu.
Hayatta Beşiktaş Radyo’da Urla Kartalları’ndan Ulaş Malgır ile İzmir’deki çadır kentten bir canlı yayın gerçekleştirdik.
Çadırlarda kalan depremzedeleri de yayına bağladık.
22.00’de başlayan canlı yayınımız boyunca geceleri havanın buz gibi olduğundan yakındılar.
Şaka değil, odun ateşinde ısınmaya çalışıyorlardı.
Bunun bir de koronası var tabii.
10-15 kişilik çadırlarda yakın akrabalar birlikte kalıyor olsa da bir kişi korona olunca tüm çadıra bulaştırıyor.
Tuvaletlerden geçme riski de ayrı bir konu.
Dahası soğukta kaldıkları için sadece korona değil, üşütme, grip gibi hastalıklar da başlarında.
Ve hepsi birbirine girip korona korkusunu artırıyor.
Gıdadan çok kalın giysilere ihtiyaçları olduğunu öğrendim.
Biz yarın HAÇİKO olarak evcil hayvanlarıyla dışarıda kalanlar ve tabii sokak hayvanları için mama yola çıkaracaktık.
Mamalarla birlikte geçen yılki “kürkünü çıkar vicdanını giy” kampanyasından aldığımız kürkleri de İzmir’deki çadır kente göndereceğiz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin STK Afet Koordinasyon Platformu ve İhtiyaç Haritası ile birlikte yürüttüğü #birkirabiryuva kampanyası güzel, pek çok depremzede bu kampanya sayesinde kışı rahat geçirebilecek.
Benim aklıma oteller ve tatil köyleri de gelmiyor değil.
Şu anda sezon da değil, zaten korona nedeniyle dolu da değiller.
Depremzedeler çadırda kalacaklarına bu büyük tesislerde, otellerde, tatil köylerinde konaklatılamaz mı?
Yarın deprem olabilir
Hayata tutunan çocuklar, parmakları tutan, umut olan minik eller...
Bunlar, İzmir depremi sonrasında kayıpların acısını içimizde yaşarken bir umut filizi ektiler kalplere.
Ama genele baktığımızda gerçekler hiç de toz pembe değil.
Hatta pembemsi bile değiller.
Artık biz binalardan çalan müteahhitleri de konuşmalıyız, binaların alt katlarındaki dükkan ve marketlerde kolonları kesen, kesilmesine göz yumanları da...
Ve Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu, İstanbul gibi çarpık kentleşmiş bir metropolde beklenen büyük depremi masaya yatırmalıyız.
İstanbul’da olası bir depremde 48 bin binanın ağır hasar göreceği biliniyor.
Deprem yarın olacakmış gibi bu binaları boşaltmaya başlamalıyız.
Özel jetlerle kaçıyorlar
Bugün itibarıyla İngiltere’de en erken 2 Aralık’a kadar sürecek gibi duran sokağa çıkma yasaklı kısıtlamalı hayata geçildi.Bugün itibarıyla İngiltere’de en erken 2 Aralık’a kadar sürecek gibi duran sokağa çıkma yasaklı kısıtlamalı hayata geçildi.Buna göre okullar açık kalırken pub’lar, restoranlar, spor salonları, mağazalar ve ibadet mekanları artık kapalı olacak.Zorunlu iş seyahatleri dışında ülkeden çıkış da yasaklanıyor.İşte bu nedenle son 2-3 gündür özel jetlerle ülkeyi terk eden edene.Zengin İngilizler Avrupa’daki ikinci evlerine uçtular. Kanarya Adaları da hayli revaçta olan destinasyonlardan.Havayollarının uluslararası tarifeli uçuşları geçen yıl bu zamanlara göre yüzde 50 azalırken, özel jet uçuşlarında bu düşüş yüzde 10 oldu.Korona da dünyanın her yerinde her zaman olduğu gibi zengini değil, orta halliyi ve fakiri vuruyor diyebiliriz yani.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle