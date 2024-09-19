Dedemin Gözyaşları yarın vizyonda

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Başrollerinde Halil Ergün ile birlikte Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı “Dedemin Gözyaşları”, lösemiyle mücadele eden Mustafa ve onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal’in derinlikli ve dokunaklı hikâyesine odaklanıyor.

Lösemiyle mücadele eden torunu Mustafa’yı büyük bir sevgiyle büyüten Kemal’in hayatı, hiç beklemediği bir anda, bambaşka bir yöne savruluyor.

Küçük bir sahil kasabasında, dedesinin yanında mutlu bir çocukluk geçiren Mustafa’nın 10 yaşında yakalandığı amansız hastalık hem Kemal’i hem de tüm mahalleyi derinden etkiliyor. Bu zorlu süreçte, dede Kemal ile tanışan bir muhabirin gerçek kimliğini saklayarak haber peşinde koşması, beklenmedik olayların fitilini ateşliyor.

Senaryoyu da yazan İhsan Taş, aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda.

Daha önce kalp krizi konulu kamu spotunu Sağlık Bakanlığı’na İhsan Taş desteğiyle yapan Prof. Dr. Mutlu Vural bu filmin de sağlık danışmanı.

Ve filmi benim için özel kılan, sokak hayvanları konusundaki hassasiyeti.

Günümüzde yaşananlara ayna tutan o acılı sahnede Halil Ergün’ün tanık olduğu zulüm karşısında “Vay vicdansızlar” deyişi öyle içten, öyle derinden ki...

İyi ki varsın sevgili Halil Ergün.

Ve “Dedemin Gözyaşları”, gişesi bol olsun.

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İlk kadın başkana tebrikler

Gazeteciliğe öğrenciyken başladım. Üstatların yanında yetiştim. Yeri geldi fotokopi de çektim, çay da götürdüm, sahaya habere de gittim.

Bir kadın gazeteci olarak zorlandığım anlar olmadı değil ve işte tam da bu nedenle meslekteki hemcinslerime pozitif ayrımcılık yapmayı hiç ihmal etmedim.

Ve bu yıl itibarıyla 30 yılı devirmiş bir kadın gazeteci olarak, geçen yıllar içinde kadınların yükselişine tanık olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

İşte bu nedenle bu haberi de büyük bir mutlulukla duyuruyorum sizlere.

Türkiye’nin en köklü basın meslek kuruluşları arasında yer alan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı bir kadın gazeteci oldu.

Ay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meral Ay, Gaziantep’te bir ilke imza atarak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin ilk kadın başkanı seçildi.

Dahası, başkanı olduğu yönetim kurulunda da 6 kadın gazeteci yer alıyor.

Çok sevdiğim Meral Ay’ı tebrik ediyor, en kısa zamanda Gaziantep’te kendisi ve ekibiyle görüşmek üzere diyorum.