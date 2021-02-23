Covid müzesine hazır mıyız?

Hem de ne video.
Twitter’da anında TT oldu.
WhatsApp gruplarında bolca paylaşıldı.
Hepimizin gözlerini iki kez doldurdu Cüceloğlu.
Hem gidişi hem de boğaz düğümleyen o cümlesiyle.
“Annen yok, kimsen yok” derken ağlıyordu Cüceloğlu bu videoda.
Bizi de ağlatıyordu işte.
14 Şubat Sevgililer Günü söz konusu olduğunda maşallah herkes filozof kesildi başımıza.
Bir beğenmemeler, bir üstten bakmalar!
Ben ise hiç de öyle bakmıyorum bu özel güne.
Ve Sevgililer Günü’nü yerden yere vuranlara, “kapitalizmin ürünü” diyerek kutlayanları eleştirenlere kızıyorum.
Bu kadar sevgisiz, bu kadar hoşgörüsüz zamanlarda öyle ya da böyle içinde sevgi barındıran günleri yok etmeyelim.
İnsanların birbirlerine sevgi sözcükleri söylemesi, bir çiçek, bir hediye almış olması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?
Bırakın sevgi, olabilen her yerden girsin hayatımıza.
Ne kadar da çokmuşuz. Ve ne kadar da dertliymişiz ama bir o kadar da bağlıymışız birbirimize.
Bana geçmiş olsun diyen, alternatif tedavilerden bahseden herkese çok teşekkürler.
Umarım hep birlikte içimizdeki düşmanlardan kurtulur, bağışıklık sistemimizin bize saldıran şaşkın askerlerine doğru yolu gösteririz.
İşte bu noktada çok soru geldiği için geçen yazımda bahsettiğim eliminasyon diyetini biraz daha açmak ve detaylı anlatmak istiyorum.
Bu diyet, kronik enflamatuar hastalıkların iyileştirilmesinde çok etkin bir rol oynuyor.
Adının diyet olduğuna bakmayın, fazla kiloların atılmasına katkı sağladığı doğru olsa da aslında kilo verdirmek gibi bir amacı yok.
Sadece bize zarar veren yiyecekleri tespit edip hayatımızdan çıkarmamıza yardımcı oluyor.
Belli grup yiyecekleri hayatınızdan bir süre (21 gün) çıkarıyor ve sonra yeniden ekliyorsunuz.
Bağışıklık sistemim olması gerekenden fazla çalışıyor ama bana iyilik yapacağına yanlışlıkla vücudumun normal dokularına ve organlarına saldırıyor.
Yani düşmanlarla savaşacak olan askerlerim gelip beni vuruyor.
Bunun nedenlerinden biri, normalde negatif olması gereken HLA-B27 geninin bende pozitif olması.
HLA-B27’nin pozitif olması, kişinin AIDS, Hepatit C, grip gibi virüslere yakalanmasını engelliyor ama diğer yandan da otoimmün hastalıklara yatkın olmasına neden oluyor.
Bendeki otoimmün hastalık romatoid artrit, yani iltihaplı romatizma kronik bir inflamatuar bozukluk aslında.
Bulaşıcı olmayan ve neden kaynaklandığı da bilinmeyen bu hastalıkta bağışıklık sistemi eklem, akciğer, kalp ve kan damarlarına saldırabiliyor.
Tedavisi yok!
Sadece bağışıklık sistemini baskılamak suretiyle etkileri azaltılabiliyor.
Az kaldı, yasa değişiminin eli kulağında. Meclis’in onayına gidecek yasa tasarısıyla ilgili umut da var, endişeler de.
Tasarı Meclis’e gidene dek, hayvan hakları için fayda sağlamak adına tüm hayvanseverler olarak yasayı bugünlerde sık sık gündeme getirmemiz ve kırmızı çizgilerimizi sık sık tekrarlamamız şart.
Bu noktada HAÇİKO Derneği Başkanı olarak altını çizmek istediğim konular var.
En önemlilerinin başında, 6’ncı maddenin korunması geliyor. Kulislerde dolanan dedikodu, yeni çıkacak yasada okul, cami, park ve hastane gibi kalabalık yerlerde sokak hayvanlarının yaşamasına izin verilmeyeceği yönünde.
Bunun düşüncesi bile korkunç geliyor bana.
Mevcut yasada hayvanlar sokaklarda, bulundukları mahallelerde yaşarlar.
Belediye, kısırlaştırıp ya da tedavi edip, tekrar bulunduğu yere bırakır. Bu durumun altını çizen 6’ncı maddenin değiştirilerek sokaklarımızdaki hayvanların toplatılmasını, özetle kedi köpeklerin şehirlerden atılmasını kabullenmemiz mümkün olamaz.
Hayvanların mal kapsamından çıkarılıp can statüsüne alınması ve onlara yönelik öldürme, yaralama, işkence, cinsel istismar vb. fiillerin
Ve işte o zaman işi gücü, Twitter’ı, Instagram’ı, artık başka ne varsa tüm diğer sosyal mecraları, Netflix’te dizi izlemeyi ve hatta WhatsApp gruplarını falan bırakıp vaktinizi burada geçirmeye başlıyorsunuz.
Yeni popüler uygulama Clubhouse’dan söz ediyorum.
Beni DMC & Warner Music Türkiye CEO’su Samsun Demir davet etti.
Ona da Edis davetiye göndermiş.
Öyle ben geldim diye girilmiyor yani buraya.
Birinin sizi davet etmesi, referans olması gerekiyor.
Bunun iki özel anlamı var.
Birincisi; uygulama popülasyon açısından belli bir seviyeyi, kriteri korumuş oluyor.
Hayatımızda kocaman şeffaf balonlar içinde konser veren bir grup ve onları yine benzer kocaman şeffaf balonlar içinde izleyen seyircileri de görmüş olduk.
Pandemi nedeniyle yapılamayan konserleri bu şekilde yapılır hale getiren Amerikalı rock grubunun adı The Flaming Lips.
Grup üyeleri uzay balonları adını verdikleri balonlar sayesinde kapalı mekanda konserlerini yaptılar.
Bu, The Flaming Lips’in sahnedeki ilk çılgınlığı değil tabii.
Daha önce de cover’ladıkları şarkıların sözlerini değiştirmişlikleri ve sahnede mikrofon yerine megafon kullanmışlıkları var.
Ne diyeyim, severim böyle şeyleri, güzel kafalara devam.
Tweety dişi mi erkek mi?
Yüzü öyle güzeldi ki, mutlaka kız olmalıydı.
İşe geri dönmek istediklerinde ne hak ettikleri pozisyonu ne de maaşı alabiliyorlar.
Üstelik iyi eğitimli ve kariyer sahibi kadınlar bunlar.
Ne büyük bir değer kaybı öyle değil mi?
İşte YenidenBiz, bu nitelikli kadınları iş hayatına kazandırmak için kurulmuş bir oluşum. Bu oluşuma gerçekten hayran kaldım ve sonuna kadar destekliyorum...
YenidenBiz’i hemcinslerime duyurmak, sadece bir kez değil, yaptıkları her yeni projede yeniden duyurmak boynumun borcu.
Siz de işe ara vermiş bir kadınsanız lütfen YenidenBiz’e başvurun.
Onlarca büyük şirketle işbirliği halindeler ve sizin hakkınızı yedirmeden bu şirketlerde yeniden işe başlamanızı sağlayabilirler.
“Bu paylaşım, çocuğunun özeline tecavüzdür. Kızı, kendisini bu acımasız ortama savunmasız bir halde bıraktığı için ileride annesine dava açabilir” diyenler oldu...
“Regl olmak paylaşılır mı” dediler...
Ağır şekilde, acımasızca eleştirdiler Ceyda’yı.Kendin böyle bir paylaşım yapmak istemeyebilirsin ama paylaşanı da böylesine linç edemezsin.
Ben Ceyda’nın regl olmanın normal bir şey olduğunu, fizyolojik döngünün parçasından başka bir şey olmadığını vurgulamak ve sevincini göstermek için bu paylaşımı yaptığını düşünüyorum.
Evet, regl olmak utanılacak, gizlenecek, saklanacak ayıp bir şey değil. Medeni ülkeler kadın pedlerini artık sosyal ihtiyaç olarak sayıp bedava dağıtma seviyesine gelmiş durumda.
Markette ped alırken utanma, pedi saklama gereği duyma devri geçeli çok oldu.
“Bir kişi bu durum özelinde farkındalık yaratacaksa kızının değil iznini aldığı yetişkin birinin ya da kendisinin regl olmasını paylaşmalı” diyenlerle “Regl olmak paylaşılmalı mı?” sorusu üzerinden değil, “İnsanlar çocuklarını sosyal medyada paylaşmalı mı?” sorusu üzerinden tartışmak daha doğru.
Ama bu ayrı bir yazı konusu. Konumuza dönersek, üzerine titrediği kızının regl olabilmesine sevinmiş bir anneyi böylesine linç etmenin, kırmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum.
Ev modasına geçtik ve evden çalışanların ilginç kombinleri oluştu.
Ayağımıza ne giydiğimiz önemli değil, ekranda göründüğümüz kadarı iyi olsun yeter.
Home office toplantı kıyafetleri terlik, pijama, belki eşofman ama üstüne mutlaka şık bir bluz, gömlek ya da kazak şeklinde.
Altı kaval üstü şeşhane durumları yani.
Ekrandaki görüntüyü kurtaralım, gerisi önemli değil nasıl olsa.
Sokakta da ayrı bir durum söz konusu.
Ünlülerin sokak modası da eşofman, spor ayakkabı, bol kazaklar, pofuduk montlar şeklinde ilerliyor.
Mağaza yerine online alışverişe yöneldiğimiz ve online’da hem seçenek hem de indirim kovalama açısından kendimizi daha iyi hissettiğimiz bugünlerde
Nasıl aç, nasıl halsiz, nasıl zor durumda olduklarını anlatamam.
Hava da ılıktı üstelik.
Soğuk geçecek olan bu hafta sonunu düşünmek bile istemiyorum.
Siz de bu hafta sonu sokağınızdaki canları beslesenize. Hem değişiklik olur, kapının önüne çıkmış olursunuz.
İlla kuru mama almanıza gerek yok, bu hayvanlar sizin tabağınızdan artanlarla karınlarını doyurabilirler.
Soğukla baş ederken en azından açlık çekmemiş olurlar.
Apartmanınızın ya da evinizin kapısını onlara açarsanız çok daha şahane bir şey yapmış olursunuz tabii. Korona tehdidi ile yaşadığımız şu günlerde karın doyurarak ya da yuva olarak sevaba girmek istemez misiniz?
Milyonfest Online başladı
“WhatsApp’ta konuşulan, paylaşılan WhatsApp’ta kalır” cümlesini de kurdu.
Tam da ben geçen hafta “Bu gruplara gıcık oluyorum, anında eşlerine ispiyonluyorum” demişken.
Yeni WhatsApp sözleşmesi ya da günün birinde ifşa olma ihtimali bile erkeklerin bu gruplardan vazgeçmelerini sağlayacaksa ne güzel aslında.
Vazgeçmeseler de ben 7/24, yerli yersiz, hunharca devam eden, evdeki kadınlara ayıp ve haksızlık edildiğini düşündüğüm bu erkek muhabbetine karşı savaşmaya devam edeceğim.
Bu arada bir dip not:
WhatsApp mesajlarıyla cinsel fantezilerini besleyenler, genelde uzun ilişkisi olanlar ve evli erkekler.
Yani erkek geyikleri gençler ve bekarlar arasında pek yok.
Benim asıl gıcık olduğum nokta işte tam da bu zaten.
Erkekler hiç kusura bakmasınlar, yakaladığımı, gördüğümü ifşa ediyorum. Eşlerini, arkadaşlarını arayıp direkt ispiyonluyorum.
İyi de yapıyormuşum.
Avukat Yıltay Günay’ın Instagram story’sinde Yargıtay kaynaklı şu habere denk geldim: “Porno sitesine giren erkek, boşanma davasında ağır kusurlu sayılır.”
Buyurun bakalım.
Eşiniz, sevgiliniz yanınızda değilken, bilgisayarda ya da elinizdeki o telefonda istediğiniz hayatı yaşayamazsınız.
Oralarda öyle serbestçe dolaşıp eşinizi ihmal edemezsiniz. Bu haklı bir boşanma sebebidir ve boşanmada suçlu sayılırsınız. Bayıldım ben bu karara.
Ama tabii yargıda boşanma davalarındaki bu hassasiyetin kadın cinayetlerinde, tecavüz olaylarında ve hayvana şiddette de olmasını istiyoruz. Hatta bunu daha fazla istiyoruz.
Semptom olmasa da bulaştırıyor
Millet dağda, bayırda, plajda yeni yıl kutluyor, tatil yapıyor.
Bir de hani Amerika, Avrupa, İngiltere virüsten kırılmıyor olsa bu vurdumduymazlığı anlayacağım ama o da değil.
Yabancı ünlülerin tatil fotoğraflarına baktım da hep bir yerlerdeler.
Ama ben dünya bu haldeyken otelleri kayak tatillerini milletin gözüne sokarak ayıp da ettiklerini düşünüyorum.
Paul McCartney eşi ile tekne turuna çıkmış.
Rihanna Barbados’ta tatilde.
Robbie Williams, eşi Ayda Field ve oğullarıyla St. Barts’ta tekne gezisinde.
Kylie, Kendall ve Kris Jenner
Kendime göre sıra dışı bir 31 Aralık-1 Ocak buluşması bekliyor beni.
Benzer durum çoğumuz için geçerli.
Yalnız ya da çekirdek grupla gireceksiniz yeni yıla. Uzun zaman sonra dışarıda arkadaşlarınızla ya da evlerde kalabalık buluşmalarla kutladığınız bir yılbaşı olmayacak bu kez. Kalabalık sofraları, hıncahınç dolu sokakları, eğlence mekanlarını da unutun.
Evdeyiz yani...
Hazır mısınız peki?
Ne planladınız? Ben biraz kendiminkilerden bahsedeyim, size de fikir verir belki...
Yılbaşı havasını hissedebilmek için kapının üzerine yılbaşı konseptli bir kapı süsü astım bile.
Yılbaşı temalı bir paspasınız varsa onu da kullanmanın kesinlikle tam zamanı.
Karantina resmen gecemizi gündüzümüzü birbirine karıştırdı.
Gece uyuyamayanlar, gündüz yataktan kalkamayanlar...
Araştırmalar, teknoloji çağı ile birlikte normal uyku süremizden 1.5 saat çalınmış olduğunu söylerken diğer yandan da aman düzenli uyuyun, uykunuzu alın cümleleri ve tavsiyeleri havada uçuşmakta.
Uykusuzluğun neden olduğu stres, obezite, dikkat eksikliği ya da performans düşüklüğünü falan geçtim, şu sıralar asıl sorun uykusuzluğun bağışıklığı düşürüp bizi virüslere yem edebilme olasılığı.
Düzenli ve yeterli uyku tam bir koronasavar. Sağlıklı uyku için gerekenleri hem kendim hem de sizler için not aldım.
İlk adım, yatış ve kalkış saatlerini sabitlemek olmalıymış.
Biliyorum çok zor, o uyku gelmedi mi gelmiyor, uyurken de göz açılmadı mı açılmıyor ama birkaç gün bu işkenceyi çekerek bu saatleri sabitlemeye çalışalım.
Uyku öncesi
Justin Bieber, ona güzel kızların profillerini gönderen İbrahim Tilaver’e DM’den mesaj attı.
Tanışıyorlar mı, hayır!
İbrahim Tilaver kim? Reynmen’in arkadaşı!
Zaten biz de olayı Reynmen’in story’sinden öğrendik. Justin, İbrahim’e “Bana, evli bir adama neden bunları gönderiyorsun” diye yazdı. Ben bunda kıskanç bir kadın parmağı görüyorum ama neyse, oraya geleceğim.
Önce olayı detaylandırayım.
İbrahim Tilaver, bir süredir Instagram’da beğendiği kızların fotoğraflarını, profillerini Justin Bieber’a DM’den gönderiyormuş.
“Neden?” diyeceksiniz.
Kendine arşiv yapıyormuş!
Koronanın bulaşma riskinin en fazla olduğu etkinlikler listelerinin en tepesinde konserler yer aldı.
Gelinen noktada hepimiz 1 yıldır evde oturuyoruz.
Sonunda çözüm olarak en fazla dijital konserlere evrildik.
Bu konuda gıkımızı da çıkarmadık. “Konser mekanlarını açın, her şeye rağmen kalabalıklara şarkı söyleyelim” diye tutturmadık, çünkü toplum sağlığını önemsedik.
En azından ben ve yakın çevremde durum böyle oldu.
İşte tam da bu nedenle bu hafta sonu Madrid’den gelen videoyu dehşet içinde izledim.
İspanyol şarkıcı Raphael, 60’ıncı sanat yılını, Madrid’deki WiZink Konser Salonu’nda 5 bin kişinin izlediği bir konserle kutladı.
Üstelik bunu yaptığı gün İspanya sağlık bakanı “
Eymen 8-9 yaşlarında bir çocuk, okulda yaramazlık yapmış, annesi de ceza olsun diye kaplumbağasını satmış.
Çocuğu bağ kurduğu canlı ile cezalandırmış yani.
Bence cezaların en büyüğü.
Benim de küçükken civciv olarak aldığım ve büyüttüğüm 3 tavuk 1 de horozum vardı.
Horoz annemi sürekli gagalar, geceleri de olur olmaz saatte tiz sesiyle öter, apartmanı ayağa kaldırırdı.
Bir iki derken şikayetler gelmeye başladı.
Bizimkiler çaresiz kaldı.
Covid müzesine hazır mıyız?
Dünyanın dört bir yanındaki müzeler, ileriki kuşaklara bu tuhaf dönemi nasıl geçirdiğimizi anlatan belgeler bırakmak adına Covid-19’dan sonraki yaşamımıza ait parçalar topluyor.
Bir önceki pandemi, yani 1918-20 yılları arasındaki İspanyol gribi dönemine ait elimizde yeterli belge ve koleksiyon olmadığı göz önüne alındığında bu çabayı alkışlamak lazım tabii.
Geçtiğimiz mart, nisan aylarından beri dünya üzerindeki müzeler bildiğiniz gibi kapalılar ve sadece sanal ortamlarda gezilebiliyorlar.
Bu sanal geziler pandeminin en başlarında hayli ilgi görüyordu.
Zamanla aynı Covid-19 gibi bizim ona olan tepkilerimiz de mutasyona uğradı, sanal geziler de balkonlardan yaptığımız alkışlar gibi geride kaldı.
Şimdi pandemi gündemi aşı sırası beklemeye evrilmiş durumda.
Küratörler bu döneme ait ne toplayacak derseniz, maskeler kuşkusuz ilk sırada yer alacak.
Black Lives Matter maskeleri başta olmak üzere çeşit çeşit maskelerden bakalım ne sanat eserleri göreceğiz...
Caddelerde afişleri, video wall’ları, billboard’ları kaplayan “Evde kal”, “Mesafeni koru”, “Maske tak” tabelaları, Covid temalı doğum günü, yılbaşı ya da Sevgililer Günü kutlama kartları da müzelerde göreceğimiz objeler arasına girecek. Sarılmanın, tokalaşmanın yerini alan uzaktan selamlaşma mutlaka sanatta yerini bulacak.
İnsanların boş zaman değerlendirmede ilk sıraya koyduğu tığ işleri, sokağa çıkma yasaklarının ilk günlerinde evlerde depolanan tuvalet kağıtları, cipsler, çikolatalar ve belki Luppo bile müzelerde karşımıza çıkacak.
Ve tabii final umarım aşı şişeleri ile olur.
8 Aralık 2020’de ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapılan Pfizer Korona aşısının şırıngası Bilim Müzesi’nin koleksiyonuna alındı bile.
Müzeleri gezerken bu aşılardan yapılan koleksiyonlara yüzümüzde bir gülümsemeyle bakacağımız günleri iple çekiyoruz dememe gerek yok sanırım.
Kim bilir, belki pandemiye özel bir Covid müzesi bile açılır.
#hayvanseveryasaistiyoruz
◊ 5199 sayılı kanunun; 6’ncı maddenin korunduğu, sokaklardan hayvanlarımızı toplamayacak ve böylelikle sokaklarımızdaki hayvanlarla birlikte yaşama kültürünü devam ettirmemize izin verecek...
◊ Hayvana yönelik her türlü şiddet eylemini, öldürmeyi, dövüştürmeyi, şiddeti, cinsel istismarı, tecavüzü paraya çevrilemeyecek ve en az 2 yıl 1 ay olacak şekilde hapis cezasıyla cezalandıracak...
◊ Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldıracak ve hayvanları birer eşya ya da mal değil, duygulu birer canlı olarak kabul edecek...
◊ Gerçek hayvanseverlerin evlerinde uygun koşullarda baktıkları hayvanlarına sayı sınırlaması getirmeyecek...
◊ “Yasaklı ırk” yaftalamasını ortadan kaldıran, ırka bakılmaksızın, köpekleri tehlikeli hale getiren sahiplerinin cezalandırılmasını sağlayacak...
◊ Saldırgan olmadığı halde sadece ırkı gereği barınaklarda hapse alınmış köpekleri ailelerine iade edecek...
Toplu katliamlar yapan, görevlerini yerine getirmeyen, kötüye kullanan, hayvan hakkı ihlali yapan belediye yetkililerinin soruşturma izni aranmaksızın yargılanmasını ve ceza almasını sağlayacak...
◊ Kürk hayvanı üretimi ve ithalatını yasaklayacak...
◊ Hayvan ve doğa sevgisini okullara ders olarak getirecek...
◊ Hayvan üretim ve satışını yasaklayacak...
◊ Avlanmaya ve av turizmine son verecek...
◊ Eğlence adı altında hayvan sömürüsü yapan sirkleri, yunus parklarını, hayvanat bahçelerini kapatacak, yenilerinin açılmasına izin vermeyecek...
◊ Deneylere alternatif yöntemler kullanılmasını sağlayacak...
◊ Yerel yönetimleri 7/24 veteriner hekimin bulunduğu, kısırlaştırma, tedavi ve aşılamaları eksiksiz yerine getiren hayvan bakım evleri kurmaya zorunlu tutacak
#hayvanseveryasaistiyoruz.
Lütfen siz de bu hashtag’e destek verin ki çıkacak yasa “keşke”lerle, pişmanlıklarla dolu olmasın.
Buyurun polemiğe
Öncelikle belirteyim, ikisini de keyifle izliyorum.
Şu sıkıntıdan patladığımız günlerde yüzümüzün gülmesini, kahkaha atmamızı sağlayan herkes candır, kıymetlidir.
İşte bu nedenle diyorum ki, bu polemiğe hiç de gerek yoktu.
Aykut Elmas, “Bir stand-up keşfettim, seyircileri espri yapıyor, ilginç” diye tweet atınca pek çok kişi “Konuşanlar”ı kastettiğini düşündü ve yazdı da.
Hasan Can Kaya’ya da cevap hakkı doğdu tabii.
“Aykut Elmas’ı birebir tanımıyorum. ‘Bir stand up keşfi’ tweet’ini gördüm. Beni kastettiğini sanmıyorum. Çünkü ‘Konuşanlar’ stand-up değil, talk show. Aradaki farkı bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o konuyla ilgili yorum yapamayacağım.” diye cevapladı.
Son derece kibar ve kendi içinde tutarlı bir cevap. Ama dedim ya, ben hiç sevmedim bu polemiği. Zaten şurada bir avuç değerli, yetenekli insansınız, bırakın birbirinize laf atmayı.