Çocukların küfretmeyi öğrendikleri yer artık YouTube!

Dijital dünyaya doğan çocuklar için en büyük tehditlerden biri internette karşılaştıkları şiddet, cinsellik, küfür, zorbalık, taciz ve daha pek çok kötü içerik. Doç. Dr. Yavuz Samur’un yazdığı ‘1 Yeni Bildiriminiz Var’ kitabı anne-babalara bu konuda rehberlik ediyor.
* Kitapta bağımlılık konusuna değiniyorsunuz. Bağımlılık nedir? Teknoloji veya sosyal medya bağımlısı olup olmadığımızı nasıl anlayacağız?
Belli başlı göstergeler var: Aşırı ekran kullanımından dolayı fiziksel ve sosyal etkinlikleriniz azalıyorsa, yakın çevreniz sizden ekran kullanımınız dolayısıyla şikâyet ediyorsa, sürekli ‘online arkadaşlarınızdan’ söz ediyorsanız, okul ve diğer sorumlulukları yerine getirmiyorsanız bağımlısınız demektir. Elbette ekranda kalma süresi de çok önemli. Ekran karşısında ne kadar çok zaman geçiriyorsanız, hayatınızdan o kadar çok zaman çalıyorsunuz demektir. Özdenetimli bireyler olabilmemiz için kendimize ve çocuklarımıza sınır koymamız gerekir.
* Kitapta YouTube’a da özel yer ayrılmış. “YouTube çok tehlikeli bir sosyal medya platformu!” diyorsunuz. Neden?
Bence YouTube ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken sosyal medya platformu. Çünkü orada her şey var! YouTube’daki ‘sakıncalı içerikler’le ilgili yaptığım araştırmalarda öyle videolarla karşılaştım ki örneğin challenge (meydan okuma) videolarının bir sınırı yok. Korku videoları, şiddet içerikli videolar, işkence videoları, dalga geçme videoları gibi birçok içerik mevcut. Sonra bu mecralardaki ‘küfür’ bir diğer sıkıntılı durum. Çocukların küfretmeyi en çok öğrendikleri yer artık YouTube!
* Peki ya siber zorbalık? Neler siber zorbalıktır? Çocukları nasıl yönlendirmek gerek?
Gerçek hayatta yapmamızın uygun olmadığı her şey... Dijital ortamlarda yapıldığında buna siber zorbalık diyoruz. Örneğin nasıl ki birine gerçek hayatta küfretmek doğru değilse sanal ortamda da değildir ve bu siber zorbalığa girer. Son zamanlarda en yaygın görülen siber zorbalık örneklerden bazıları, çocukların birbirlerini ‘stalk’lamaları yani gizli gizli takip edip sonrasında başka biriymiş gibi yazmaları.
Yavuz Samur, 1 Yeni Bildiriminiz Var, Nemesis Yayınları, 240 sayfa, 39 lira
Ebeveynlere öneriler
* Çocukların hangi oyun ve uygulamaları kullandıklarını bilin, onlarla bu konularda sohbet edin.
* Çocukların oynadıkları oyunların ve kullandıkları uygulamaların yaş sınırına çok dikkat edin ve yaşına uygun olmayan uygulama ve oyunları oynamalarına izin vermeyin.
* Çocuklarımızın bağımlı olmasını istemiyorsak evde ya da dışarıda onunla kaliteli vakit geçirmeliyiz ki çocuk ekrana gitmesin. Ekransız zamanlarınızı arttırmaya çalışın.
* Çocukların sosyal medya kullanım yaşı 13’tür. 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyada yer alması doğru değildir. Ancak ebeveynler 13 yaşına kadar çocuklarıyla ekranda kaliteli vakit geçirmek için sosyal medya içeriklerine birlikte göz atabilirler.
* Nasıl ki dışarıya çıktığımızda çocuklarımızın elinden tutuyorsak, onların ellerini ‘online’ ortamlarda da bırakmamalıyız.
Hadi gidelim
Kırmızı başlıklı kaz
Dostluk, sevgi, yardımlaşma ve duyarlılıklar konusundaki bu oyunu çocuklar çok sevecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Küçük Kara Balık
Samet Behrengi’nin ölümsüz eseri ‘Küçük Kara Balık’ yepyeni bir düzenlemeyle sahnede.
Yer: Bursa-Nâzım Hikmet Kültür Evi / Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 28.50 lira
Tel: (0224) 413 27 37
Sihirbazlık gösterisi
“El çabukluğu marifet” diyerek sahneye çıkan sihirbaz Gökhan Şanlı çocuklara eğlenceli vakitler yaşatacak.
Yer: Ankara-MaMePa
Tarih: Bugün /Saat: 14.30
Fiyat: 33 lira
Tel: (0850) 532 85 87
HAFTANIN KİTABI
‘1 Para Kaç Paradır?’ paranın nasıl kullanılacağıyla ilgili harika bir öykü kitabı, çocuklar eğlenirken öğrenecek.
Yayınevi: Hep Kitap
Yazar: Hilâl Gürsu
Tür: Öykü, Sayfa: 32, Fiyatı: 13 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Ahmet ve Canan İstemkâr’ın kızı Şevval Nil...
Çocukların küfretmeyi öğrendikleri yer artık YouTube!
Dijital dünyaya doğan çocuklar için en büyük tehditlerden biri internette karşılaştıkları şiddet, cinsellik, küfür, zorbalık, taciz ve daha pek çok kötü içerik. Doç. Dr. Yavuz Samur’un yazdığı ‘1 Yeni Bildiriminiz Var’ kitabı anne-babalara bu konuda rehberlik ediyor.
* Kitapta bağımlılık konusuna değiniyorsunuz. Bağımlılık nedir? Teknoloji veya sosyal medya bağımlısı olup olmadığımızı nasıl anlayacağız?
Belli başlı göstergeler var: Aşırı ekran kullanımından dolayı fiziksel ve sosyal etkinlikleriniz azalıyorsa, yakın çevreniz sizden ekran kullanımınız dolayısıyla şikâyet ediyorsa, sürekli ‘online arkadaşlarınızdan’ söz ediyorsanız, okul ve diğer sorumlulukları yerine getirmiyorsanız bağımlısınız demektir. Elbette ekranda kalma süresi de çok önemli. Ekran karşısında ne kadar çok zaman geçiriyorsanız, hayatınızdan o kadar çok zaman çalıyorsunuz demektir. Özdenetimli bireyler olabilmemiz için kendimize ve çocuklarımıza sınır koymamız gerekir.
* Kitapta YouTube’a da özel yer ayrılmış. “YouTube çok tehlikeli bir sosyal medya platformu!” diyorsunuz. Neden?
Bence YouTube ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gereken sosyal medya platformu. Çünkü orada her şey var! YouTube’daki ‘sakıncalı içerikler’le ilgili yaptığım araştırmalarda öyle videolarla karşılaştım ki örneğin challenge (meydan okuma) videolarının bir sınırı yok. Korku videoları, şiddet içerikli videolar, işkence videoları, dalga geçme videoları gibi birçok içerik mevcut. Sonra bu mecralardaki ‘küfür’ bir diğer sıkıntılı durum. Çocukların küfretmeyi en çok öğrendikleri yer artık YouTube!
* Peki ya siber zorbalık? Neler siber zorbalıktır? Çocukları nasıl yönlendirmek gerek?
Gerçek hayatta yapmamızın uygun olmadığı her şey... Dijital ortamlarda yapıldığında buna siber zorbalık diyoruz. Örneğin nasıl ki birine gerçek hayatta küfretmek doğru değilse sanal ortamda da değildir ve bu siber zorbalığa girer. Son zamanlarda en yaygın görülen siber zorbalık örneklerden bazıları, çocukların birbirlerini ‘stalk’lamaları yani gizli gizli takip edip sonrasında başka biriymiş gibi yazmaları.
Yavuz Samur, 1 Yeni Bildiriminiz Var, Nemesis Yayınları, 240 sayfa, 39 lira
Ebeveynlere öneriler
* Çocukların hangi oyun ve uygulamaları kullandıklarını bilin, onlarla bu konularda sohbet edin.
* Çocukların oynadıkları oyunların ve kullandıkları uygulamaların yaş sınırına çok dikkat edin ve yaşına uygun olmayan uygulama ve oyunları oynamalarına izin vermeyin.
* Çocuklarımızın bağımlı olmasını istemiyorsak evde ya da dışarıda onunla kaliteli vakit geçirmeliyiz ki çocuk ekrana gitmesin. Ekransız zamanlarınızı arttırmaya çalışın.
* Çocukların sosyal medya kullanım yaşı 13’tür. 13 yaşından küçük çocukların sosyal medyada yer alması doğru değildir. Ancak ebeveynler 13 yaşına kadar çocuklarıyla ekranda kaliteli vakit geçirmek için sosyal medya içeriklerine birlikte göz atabilirler.
* Nasıl ki dışarıya çıktığımızda çocuklarımızın elinden tutuyorsak, onların ellerini ‘online’ ortamlarda da bırakmamalıyız.
Hadi gidelim
Kırmızı başlıklı kaz
Dostluk, sevgi, yardımlaşma ve duyarlılıklar konusundaki bu oyunu çocuklar çok sevecek.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz
Tel: (0212) 348 78 67
Küçük Kara Balık
Samet Behrengi’nin ölümsüz eseri ‘Küçük Kara Balık’ yepyeni bir düzenlemeyle sahnede.
Yer: Bursa-Nâzım Hikmet Kültür Evi / Tarih: Yarın
Saat: 13.00/15.00
Fiyat: 28.50 lira
Tel: (0224) 413 27 37
Sihirbazlık gösterisi
“El çabukluğu marifet” diyerek sahneye çıkan sihirbaz Gökhan Şanlı çocuklara eğlenceli vakitler yaşatacak.
Yer: Ankara-MaMePa
Tarih: Bugün /Saat: 14.30
Fiyat: 33 lira
Tel: (0850) 532 85 87
HAFTANIN KİTABI
‘1 Para Kaç Paradır?’ paranın nasıl kullanılacağıyla ilgili harika bir öykü kitabı, çocuklar eğlenirken öğrenecek.
Yayınevi: Hep Kitap
Yazar: Hilâl Gürsu
Tür: Öykü, Sayfa: 32, Fiyatı: 13 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Ahmet ve Canan İstemkâr’ın kızı Şevval Nil...