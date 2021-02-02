Clubhouse’un esiri oldum

Hayatımızda kocaman şeffaf balonlar içinde konser veren bir grup ve onları yine benzer kocaman şeffaf balonlar içinde izleyen seyircileri de görmüş olduk.
Pandemi nedeniyle yapılamayan konserleri bu şekilde yapılır hale getiren Amerikalı rock grubunun adı The Flaming Lips.
Grup üyeleri uzay balonları adını verdikleri balonlar sayesinde kapalı mekanda konserlerini yaptılar.
Bu, The Flaming Lips’in sahnedeki ilk çılgınlığı değil tabii.
Daha önce de cover’ladıkları şarkıların sözlerini değiştirmişlikleri ve sahnede mikrofon yerine megafon kullanmışlıkları var.
Ne diyeyim, severim böyle şeyleri, güzel kafalara devam.
Tweety dişi mi erkek mi?
Yüzü öyle güzeldi ki, mutlaka kız olmalıydı.
İşe geri dönmek istediklerinde ne hak ettikleri pozisyonu ne de maaşı alabiliyorlar.
Üstelik iyi eğitimli ve kariyer sahibi kadınlar bunlar.
Ne büyük bir değer kaybı öyle değil mi?
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“Bu paylaşım, çocuğunun özeline tecavüzdür. Kızı, kendisini bu acımasız ortama savunmasız bir halde bıraktığı için ileride annesine dava açabilir” diyenler oldu...
“Regl olmak paylaşılır mı” dediler...
Ağır şekilde, acımasızca eleştirdiler Ceyda’yı.Kendin böyle bir paylaşım yapmak istemeyebilirsin ama paylaşanı da böylesine linç edemezsin.
Ben Ceyda’nın regl olmanın normal bir şey olduğunu, fizyolojik döngünün parçasından başka bir şey olmadığını vurgulamak ve sevincini göstermek için bu paylaşımı yaptığını düşünüyorum.
Evet, regl olmak utanılacak, gizlenecek, saklanacak ayıp bir şey değil. Medeni ülkeler kadın pedlerini artık sosyal ihtiyaç olarak sayıp bedava dağıtma seviyesine gelmiş durumda.
Markette ped alırken utanma, pedi saklama gereği duyma devri geçeli çok oldu.
“Bir kişi bu durum özelinde farkındalık yaratacaksa kızının değil iznini aldığı yetişkin birinin ya da kendisinin regl olmasını paylaşmalı” diyenlerle “Regl olmak paylaşılmalı mı?” sorusu üzerinden değil, “İnsanlar çocuklarını sosyal medyada paylaşmalı mı?” sorusu üzerinden tartışmak daha doğru.
Ama bu ayrı bir yazı konusu. Konumuza dönersek, üzerine titrediği kızının regl olabilmesine sevinmiş bir anneyi böylesine linç etmenin, kırmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum.
Ev modasına geçtik ve evden çalışanların ilginç kombinleri oluştu.
Ayağımıza ne giydiğimiz önemli değil, ekranda göründüğümüz kadarı iyi olsun yeter.
Home office toplantı kıyafetleri terlik, pijama, belki eşofman ama üstüne mutlaka şık bir bluz, gömlek ya da kazak şeklinde.
Altı kaval üstü şeşhane durumları yani.
Ekrandaki görüntüyü kurtaralım, gerisi önemli değil nasıl olsa.
Sokakta da ayrı bir durum söz konusu.
Ünlülerin sokak modası da eşofman, spor ayakkabı, bol kazaklar, pofuduk montlar şeklinde ilerliyor.
Mağaza yerine online alışverişe yöneldiğimiz ve online’da hem seçenek hem de indirim kovalama açısından kendimizi daha iyi hissettiğimiz bugünlerde
Nasıl aç, nasıl halsiz, nasıl zor durumda olduklarını anlatamam.
Hava da ılıktı üstelik.
Soğuk geçecek olan bu hafta sonunu düşünmek bile istemiyorum.
Siz de bu hafta sonu sokağınızdaki canları beslesenize. Hem değişiklik olur, kapının önüne çıkmış olursunuz.
İlla kuru mama almanıza gerek yok, bu hayvanlar sizin tabağınızdan artanlarla karınlarını doyurabilirler.
Soğukla baş ederken en azından açlık çekmemiş olurlar.
Apartmanınızın ya da evinizin kapısını onlara açarsanız çok daha şahane bir şey yapmış olursunuz tabii. Korona tehdidi ile yaşadığımız şu günlerde karın doyurarak ya da yuva olarak sevaba girmek istemez misiniz?
Milyonfest Online başladı
“WhatsApp’ta konuşulan, paylaşılan WhatsApp’ta kalır” cümlesini de kurdu.
Tam da ben geçen hafta “Bu gruplara gıcık oluyorum, anında eşlerine ispiyonluyorum” demişken.
Yeni WhatsApp sözleşmesi ya da günün birinde ifşa olma ihtimali bile erkeklerin bu gruplardan vazgeçmelerini sağlayacaksa ne güzel aslında.
Vazgeçmeseler de ben 7/24, yerli yersiz, hunharca devam eden, evdeki kadınlara ayıp ve haksızlık edildiğini düşündüğüm bu erkek muhabbetine karşı savaşmaya devam edeceğim.
Bu arada bir dip not:
WhatsApp mesajlarıyla cinsel fantezilerini besleyenler, genelde uzun ilişkisi olanlar ve evli erkekler.
Yani erkek geyikleri gençler ve bekarlar arasında pek yok.
Benim asıl gıcık olduğum nokta işte tam da bu zaten.
Erkekler hiç kusura bakmasınlar, yakaladığımı, gördüğümü ifşa ediyorum. Eşlerini, arkadaşlarını arayıp direkt ispiyonluyorum.
İyi de yapıyormuşum.
Avukat Yıltay Günay’ın Instagram story’sinde Yargıtay kaynaklı şu habere denk geldim: “Porno sitesine giren erkek, boşanma davasında ağır kusurlu sayılır.”
Buyurun bakalım.
Eşiniz, sevgiliniz yanınızda değilken, bilgisayarda ya da elinizdeki o telefonda istediğiniz hayatı yaşayamazsınız.
Oralarda öyle serbestçe dolaşıp eşinizi ihmal edemezsiniz. Bu haklı bir boşanma sebebidir ve boşanmada suçlu sayılırsınız. Bayıldım ben bu karara.
Ama tabii yargıda boşanma davalarındaki bu hassasiyetin kadın cinayetlerinde, tecavüz olaylarında ve hayvana şiddette de olmasını istiyoruz. Hatta bunu daha fazla istiyoruz.
Semptom olmasa da bulaştırıyor
Millet dağda, bayırda, plajda yeni yıl kutluyor, tatil yapıyor.
Bir de hani Amerika, Avrupa, İngiltere virüsten kırılmıyor olsa bu vurdumduymazlığı anlayacağım ama o da değil.
Yabancı ünlülerin tatil fotoğraflarına baktım da hep bir yerlerdeler.
Ama ben dünya bu haldeyken otelleri kayak tatillerini milletin gözüne sokarak ayıp da ettiklerini düşünüyorum.
Paul McCartney eşi ile tekne turuna çıkmış.
Rihanna Barbados’ta tatilde.
Robbie Williams, eşi Ayda Field ve oğullarıyla St. Barts’ta tekne gezisinde.
Kylie, Kendall ve Kris Jenner
Kendime göre sıra dışı bir 31 Aralık-1 Ocak buluşması bekliyor beni.
Benzer durum çoğumuz için geçerli.
Yalnız ya da çekirdek grupla gireceksiniz yeni yıla. Uzun zaman sonra dışarıda arkadaşlarınızla ya da evlerde kalabalık buluşmalarla kutladığınız bir yılbaşı olmayacak bu kez. Kalabalık sofraları, hıncahınç dolu sokakları, eğlence mekanlarını da unutun.
Evdeyiz yani...
Hazır mısınız peki?
Ne planladınız? Ben biraz kendiminkilerden bahsedeyim, size de fikir verir belki...
Yılbaşı havasını hissedebilmek için kapının üzerine yılbaşı konseptli bir kapı süsü astım bile.
Yılbaşı temalı bir paspasınız varsa onu da kullanmanın kesinlikle tam zamanı.
Karantina resmen gecemizi gündüzümüzü birbirine karıştırdı.
Gece uyuyamayanlar, gündüz yataktan kalkamayanlar...
Araştırmalar, teknoloji çağı ile birlikte normal uyku süremizden 1.5 saat çalınmış olduğunu söylerken diğer yandan da aman düzenli uyuyun, uykunuzu alın cümleleri ve tavsiyeleri havada uçuşmakta.
Uykusuzluğun neden olduğu stres, obezite, dikkat eksikliği ya da performans düşüklüğünü falan geçtim, şu sıralar asıl sorun uykusuzluğun bağışıklığı düşürüp bizi virüslere yem edebilme olasılığı.
Düzenli ve yeterli uyku tam bir koronasavar. Sağlıklı uyku için gerekenleri hem kendim hem de sizler için not aldım.
İlk adım, yatış ve kalkış saatlerini sabitlemek olmalıymış.
Biliyorum çok zor, o uyku gelmedi mi gelmiyor, uyurken de göz açılmadı mı açılmıyor ama birkaç gün bu işkenceyi çekerek bu saatleri sabitlemeye çalışalım.
Uyku öncesi
Justin Bieber, ona güzel kızların profillerini gönderen İbrahim Tilaver’e DM’den mesaj attı.
Tanışıyorlar mı, hayır!
İbrahim Tilaver kim? Reynmen’in arkadaşı!
Zaten biz de olayı Reynmen’in story’sinden öğrendik. Justin, İbrahim’e “Bana, evli bir adama neden bunları gönderiyorsun” diye yazdı. Ben bunda kıskanç bir kadın parmağı görüyorum ama neyse, oraya geleceğim.
Önce olayı detaylandırayım.
İbrahim Tilaver, bir süredir Instagram’da beğendiği kızların fotoğraflarını, profillerini Justin Bieber’a DM’den gönderiyormuş.
“Neden?” diyeceksiniz.
Kendine arşiv yapıyormuş!
Koronanın bulaşma riskinin en fazla olduğu etkinlikler listelerinin en tepesinde konserler yer aldı.
Gelinen noktada hepimiz 1 yıldır evde oturuyoruz.
Sonunda çözüm olarak en fazla dijital konserlere evrildik.
Bu konuda gıkımızı da çıkarmadık. “Konser mekanlarını açın, her şeye rağmen kalabalıklara şarkı söyleyelim” diye tutturmadık, çünkü toplum sağlığını önemsedik.
En azından ben ve yakın çevremde durum böyle oldu.
İşte tam da bu nedenle bu hafta sonu Madrid’den gelen videoyu dehşet içinde izledim.
İspanyol şarkıcı Raphael, 60’ıncı sanat yılını, Madrid’deki WiZink Konser Salonu’nda 5 bin kişinin izlediği bir konserle kutladı.
Üstelik bunu yaptığı gün İspanya sağlık bakanı “
Eymen 8-9 yaşlarında bir çocuk, okulda yaramazlık yapmış, annesi de ceza olsun diye kaplumbağasını satmış.
Çocuğu bağ kurduğu canlı ile cezalandırmış yani.
Bence cezaların en büyüğü.
Benim de küçükken civciv olarak aldığım ve büyüttüğüm 3 tavuk 1 de horozum vardı.
Horoz annemi sürekli gagalar, geceleri de olur olmaz saatte tiz sesiyle öter, apartmanı ayağa kaldırırdı.
Bir iki derken şikayetler gelmeye başladı.
Bizimkiler çaresiz kaldı.
Normalde her yıla tek bir renk belirlerler.
Sadece 2016’da iki renk seçip, soluk pembe ve bebek mavisini yılın renkleri olarak duyurmuşlardı. Şimdi yine iki renkle geldiler.
Pantone’un açıklamasına göre sarı renk; iyimserlik ve canlılık ile ilişkilendirilirken gri rengi sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını yansıtıyor.
Korkunç 2020’den sonra gerçekten de ihtiyacımız olan şeyler bunlar.
2020’nin rengi neydi diye durup bakmadan edemedim tabii.
Bu yılın rengi sakinliği temsil eden klasik mavi imiş.
Yaşadıklarımız maviden soğuma sebebimiz olabilir.
Onların çıkarılması, tedaviye alınması ve sonrasında ailelerine kavuşmaları için HAÇİKO’nun İstanbul’dan İzmir’e giden ekipleri ve İzmir temsilcimiz canla başla çalıştı.
Bu özverili çalışmada ve hatta sonrasında da bize Yolcu360 lojistik destek verdi.
Ağır hasarlı Cumhuriyet Apartmanı’nın 7’nci katındaki pencereden Nazlı kedimizi beslemiş, su vermiş ve sonunda kucaklayarak yakalamıştık.
Hatta o arada başka bir daireden de kanatlı bir canımızı kurtarmıştık.
Bu süreçte, güvenli bir transfer sağlayan Yolcu360 desteği ile Nazlı’mızı önce veteriner kontrolüne götürdük ve sağlığından emin olduk, ardından ailesine teslim ettik.
Kendisini sokaktan bulup sahiplenen, ona sıcacık bir yuva olan aile ile Nazlı’nın kavuşması hepimize büyük moral oldu.
Araç kiralama trendinin yükselmesi ile kullanıcılarla en uygun araçları buluşturan Yolcu360, depremzede canları hayatla buluşturmamıza yardım ederek örnek bir tavır sergiledi.
Konseri Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi de izlemiş.
Buraya kadar olabilir bir durum.
Ama İngiltere yasaları gereği ülkeye döndükten sonra 14 gün karantinada kalması gerekirken, tam 1 hafta sonra 28 Kasım’da Casa Cruz adlı restoranda kendi doğum günü partisine katılmış.
Özür üzerine özür tabii:
“Hükümetin koyduğu yasağa ve tavsiyelere uymadım. Bu nedenle tekrar tekrar özür diliyorum. Bir pop yıldızının, kuralları böylesine yıktıktan sonra özür dilemesinin bir ağırlığı olmadığını biliyorum. İnsanlar benim yanlışımı örnek alabilirler. Onlara mesajım şu; lütfen yapmayın. Şu anda yaşadığım suçluluk ve utanç duygusunu anlatamam.
Hükümetin ve her biri birer kahraman olan sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinlemeye devam edin ve önlemlerinizi alın.”
Bizde kurallara uymayanların bu kadar derin özürler dilediğini pek görmedim ben.
Her sabah yürüyüşe çıkan biri olarak ne yapacağım diye düşünürken Leslie geldi aklıma.
Size de önereyim dedim.
Leslie için evde, dışarı çıkmadan yapılabilecek yürüyüş ve egzersizlerin kraliçesi diyebilirim.
Güler yüzlü, enerji dolu, belki de manken gibi ya da çok fit olmadığı için pek çok kadının kendisine yakın hissettiği Leslie’nin YouTube’daki egzersiz videoları, özellikle korona sonrası dönemde çok popüler oldu.
Örneğin 30 dakikalık yürüyüş videosu, 1 yıl içinde 30 milyon kez izlendi.
“Walk at Home by Leslie Sansone” adlı kanalın 2.78 milyon abonesi var.
Karantina günlerinde pek çok kadının en yakın arkadaşı olan Leslie ile siz de tanışın bence.
WhatsApp grupları sağ olsun, pandemide daha fazla insanla tanıştık.
Herkesin artık yeni arkadaş grupları var.
Benim hayatıma Motivasyon Korona WhatsApp grubu insanları eklendi mesela.
Kara gün dostları onlar.
Hayatımızın belki de en kötü dönemi diye hatırlayacağımız 2020’yi birlikte geçirdiğimiz insanlar.
Diğer yanda gözünün içine bakarak dertlerini dinlediğimiz, bir akşam yemeğinde gülüp eğlendiğimiz arkadaşlarımızı da özlüyoruz tabii.
Şu anda bir soru sorsak ve “Şimdiki WhatsApp dostlukları mı, yoksa iki eski arkadaşla öğlen buluşması mı?” desek çoğumuz ikinci seçeneği kabul edebiliriz.
Ama o buluşmanın ortalarında kendimizi elimizde telefon, pandemi dönemindeki WhatsApp gruplarına bir şeyler yazarken bulursak da şaşırmayacağım.
Şiddete sahip çıkılır mı diyeceksiniz ama Depp hayranları ikilinin kavgasında tek suçlunun Depp olmadığını, ikilinin karşılıklı olarak suçlu olduklarını düşünüyor.
Ünlü aktörün işini kaybedip eski eşinin kariyerine hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini de kabullenemiyorlar.
Durum böyle olunca da göze göz dişe diş diyerek atağa geçmekte gecikmediler.
Amber Heard için “Aquman 2 kadrosundan çıkarılsın” kampanyası başlatıldı.
Change.org’da 1 milyondan fazla imzaya ulaşıldı.
Bu savaşta tek yaralı Johnny Depp mi kalmayacak gibi duruyor. Son olarak “Fantastic Four”da Johnny Depp’in yerine Mads Mikkelsen’in en güçlü aday olduğunu da söylemeden geçmeyeyim.
Korona tablosu karanlık
Hayatta Beşiktaş Radyo’daki programıma Göğüs Hastalıkları Profesörü Dr. Bülent Tutluoğlu konuk oldu.
Clubhouse’un esiri oldum
Kaydı yok, tekrarı yok, dolayısıyla “Acaba bir şey kaçırıyor muyum?” duygusunu fena halde besliyor.
Ve işte o zaman işi gücü, Twitter’ı, Instagram’ı, artık başka ne varsa tüm diğer sosyal mecraları, Netflix’te dizi izlemeyi ve hatta WhatsApp gruplarını falan bırakıp vaktinizi burada geçirmeye başlıyorsunuz.
Yeni popüler uygulama Clubhouse’dan söz ediyorum.
Beni DMC & Warner Music Türkiye CEO’su Samsun Demir davet etti.
Ona da Edis davetiye göndermiş.
Öyle ben geldim diye girilmiyor yani buraya.
Birinin sizi davet etmesi, referans olması gerekiyor.
Bunun iki özel anlamı var.
Birincisi; uygulama popülasyon açısından belli bir seviyeyi, kriteri korumuş oluyor.
İkincisi de davet ettiğiniz kişi ya da siz, ortamdaki konuşmaları kaydedip bir yerde yayınlarsanız referans olduğunuz kişiyle birlikte Clubhouse’da engelleniyorsunuz.
Bir çeşit sağlama yapılmış oluyor yani.
İsminiz de o kişinin profilinde görüneceği için davetiye hakkınızı doğru kişilerde kullanmanızda fayda var.
Burada isteyen kendine bir oda açıp istediği konu üzerine sohbet başlatabiliyor.
Ya da açılmış oturumları dinleme ve katılma imkanı bulabiliyorsunuz.
Moderatör sizi konuşmacı olarak içeri alırsa siz de muhabbete katılıyorsunuz.
Yoksa sadece dinleyicisiniz.
Hem çok geyik hem de faydalı, derin sohbetler dönüyor bu ortamda. Ajanslar, influencer’lar, fenomenler, markalar, şarkıcılar, oyuncular, gazeteciler, şirket yöneticileri aynı odada buluşuyor.
Bin sene uğraşsan bir masa etrafında toplamakta zorlanacağın kadar çok ve çeşitli özel insanın sohbeti keyifli.
Bir yandan da harika bir network ortamı yaratıldığını tahmin edersiniz.
Clubhouse’da olmak işin bir parçası gibi yani.
Uygulamayı aktif olarak kullananlar arasında Edis, Reynmen, Cüneyt Özdemir, Gonca Vuslateri, İrem Derici, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Şebnem Bozoklu, Melis Sezen, Bilal Sonses, Oğuzhan Uğur, Enis Arıkan ve daha pek çok ünlü isim var.
Ünlüler görüntüleri olmadığı için rahatça kendileri olabiliyorlar.
Bu rahatlık ve samimi ortam ileride sorun yaratabilir tabii.
Pazar günü Hürriyet ikinci sayfada Farah Zeynep Abdullah’ın Clubhouse’daki sohbetinden MS şüphesi ile testler yaptırdığı haberi vardı mesela.
Önümüzdeki günlerde daha fazla Clubhouse haberi göreceğimizi düşünüyorum.
Her odada başka muhabbet
Clubhouse’da her odada başka bir muhabbet dönüyor.
Bir odada müzisyenler toplaşıp telif haklarını konuşurken, diğer odada oyuncular setlerden, günlük hayattan, anılarından söz ediyor.
Gonca Vuslateri, Zorlu’da film izlerken ara olduğunda tuvalet sanıp girdiği odada nasıl kilitli kaldığını anlatıyor mesela. Bir başka odada astroloji sohbeti oluyor.
Bir diğerinde ise reklamcılar ve influencer’lar bir araya geliyor.
Sibil Çetinkaya, reel videolarının hesabındaki etkileşimleri nasıl artırdığını anlatıyor.
Her moda, her zevke ve her ilgi alanına göre bir şey bulabiliyorsunuz burada.
Kendi odanızı açıp, istediğiniz konu üzerinde oturum yönetmek de elinizde. Ben önümüzdeki günlerde 5199 no’lu hayvan hakları yasası üzerine bir oturum açmayı planlıyorum mesela.
Okuyucularım arasında Clubhouse üyesi olan varsa takipte kalsın.
Davetiyeler karaborsada
Clubhouse davetiyeleri karaborsaya düşmüş durumda. “Elimde iki adet davetiye var” diye hava atanlar mı dersiniz, başvuru yapıp kabul bekleyenler mi...
Davetiye için arkadaşlarına mesaj atanlar mı...
“Davetiye göndermeyen bizden değildir” diyenler mi...
Covid sonrası değişen alışkanlıklarımızın son noktası Clubhouse. Buralar kalabalıklaşacak, karışacak, bekleyin.
Yıldız Tilbe gelsin
Clubhouse’da birkaç gündür oda oda gezdim. Platformda sohbeti muhabbeti en çok istenen ünlüyü açıklıyorum; Yıldız Tilbe.
Yıldız, Clubhouse’a gelse olabilecekleri tahmin edebiliyorum.
Herkes onun konuşmacı olduğu odaya akın edecek.
Yıldız Tilbe’nin Clubhouse’a girişi
Elon Musk’ın beklenen konuşması kadar etkili olabilir.
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