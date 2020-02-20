Hafta sonu yaklaşırken vizyona şöyle bir göz atma vakti de geldi.
Listenin en üst sırasında İngilizce olmadığı halde ‘en iyi film’ Oscar’ını alarak tarihe geçen “Parazit” var.
Aylar sonra yeniden vizyonda ama bu kez Oscar etiketleriyle.
Sınıf farklılıklarından yola çıkarak şekillenen ilginç bir senaryoya sahip olan “Parazit”in Oscar’lık olmadığını düşündüğüm için bana kızmayın lütfen.
Ama övgüyü de hak etmiyor diyemem. Sonuçta tarihe geçen bir filmden bahsediyoruz. İzleyin yani, bakalım siz ne düşüneceksiniz...
“Vahşetin Çağrısı” (The Call of the Wild) adlı uyarlamanın çıkış noktası olan Jack London’ın unutulmaz romanını çoğumuz gözyaşları içinde okumuştuk.
Chris Sanders’ın yönettiği filmin başrolünde Harrison Ford var.
Bir kızak köpeğinin Alaska’daki zorlu hayat mücadelesini anlatan romanın bu başarılı uyarlamasında gerçek köpekler yerine CGI kullanılması hayvan hakları adına şahane bir gelişme, alkışlıyorum.
“Küçük Kadınlar” (Little Women), haftanın bir başka klasik roman uyarlaması.
Greta Gerwig’in yönettiği filmin başrollerinde Saoirse Ronan, Emma Watson ve Florence Pugh var.
İç savaş sonrasında birbirlerine sevgi bağıyla tutunan dört kız kardeşin mücadelesini anlatan film haftanın en iyilerinden.
1994 yılındaki uyarlama kadar iyi.
Musicmania
Sizler için Spotify’da hazırladığım yeni şarkı listesi, Grammy’deki şahane rock performanslarından zamanın ötesindeki şarkılara ve günümüzün yenilerine kadar uzanıyor...
◊ “The Sound of Silence”-Disturbed
◊ “Rüya”-Ünlü
◊ “Farketmeden”-Fikret Kızılok
◊ “Özümden Çok”-Yok Öyle Kararlı Şeyler
◊ “Nalan”-Emir Can İğrek
Hadi siz de mesaj atın
Amerika’nın en sağlam R&B gruplarından Boyz II Men de hayvanseverlerin hedef tahtası oldu.
Bugüne dek 20’den fazla orca’nın ve sayısız yunusun hapsedildikleri küçücük havuzlarda gösteri yapmaya zorlandığı ve tutsaklıkta öldüğü SeaWorld’de mayıs ayında yapılacak festivalde sahne alacak gruba saldırılar şimdiden başlamış durumda.
Sadece Boyz II Men değil Hunter Hayes, Willie Nelson, REO Speedwagon, Vanilla Ice ve The Alan Parsons Project’in de tüm sosyal medya hesapları SeaWorld’deki Seven Seas Food Festivali’ne katılmamaları için uyarı bombardımanına tutuluyor.
Festivalden çekileceğini duyuran ilk sanatçı ya da grubun çok alkış alacağına şüphe yok.
Ben de sanatçı duyarlılığının örneği olacak bu doğru davranışı alkışlamak için sabırsızlıkla bekliyorum.
Bence bu şarkıcı ve grupların Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarına siz de yazın, sessiz çığlıkların seslerinden biri de sizinki olsun.
Cinemania
Hafta sonu yaklaşırken vizyona şöyle bir göz atma vakti de geldi.
Listenin en üst sırasında İngilizce olmadığı halde ‘en iyi film’ Oscar’ını alarak tarihe geçen “Parazit” var.
Aylar sonra yeniden vizyonda ama bu kez Oscar etiketleriyle.
Sınıf farklılıklarından yola çıkarak şekillenen ilginç bir senaryoya sahip olan “Parazit”in Oscar’lık olmadığını düşündüğüm için bana kızmayın lütfen.
Ama övgüyü de hak etmiyor diyemem. Sonuçta tarihe geçen bir filmden bahsediyoruz. İzleyin yani, bakalım siz ne düşüneceksiniz...
“Vahşetin Çağrısı” (The Call of the Wild) adlı uyarlamanın çıkış noktası olan Jack London’ın unutulmaz romanını çoğumuz gözyaşları içinde okumuştuk.
Chris Sanders’ın yönettiği filmin başrolünde Harrison Ford var.
Bir kızak köpeğinin Alaska’daki zorlu hayat mücadelesini anlatan romanın bu başarılı uyarlamasında gerçek köpekler yerine CGI kullanılması hayvan hakları adına şahane bir gelişme, alkışlıyorum.
“Küçük Kadınlar” (Little Women), haftanın bir başka klasik roman uyarlaması.
Greta Gerwig’in yönettiği filmin başrollerinde Saoirse Ronan, Emma Watson ve Florence Pugh var.
İç savaş sonrasında birbirlerine sevgi bağıyla tutunan dört kız kardeşin mücadelesini anlatan film haftanın en iyilerinden.
1994 yılındaki uyarlama kadar iyi.
Musicmania
Sizler için Spotify’da hazırladığım yeni şarkı listesi, Grammy’deki şahane rock performanslarından zamanın ötesindeki şarkılara ve günümüzün yenilerine kadar uzanıyor...
◊ “The Sound of Silence”-Disturbed
◊ “Rüya”-Ünlü
◊ “Farketmeden”-Fikret Kızılok
◊ “Özümden Çok”-Yok Öyle Kararlı Şeyler
◊ “Nalan”-Emir Can İğrek
Hadi siz de mesaj atın
Amerika’nın en sağlam R&B gruplarından Boyz II Men de hayvanseverlerin hedef tahtası oldu.
Bugüne dek 20’den fazla orca’nın ve sayısız yunusun hapsedildikleri küçücük havuzlarda gösteri yapmaya zorlandığı ve tutsaklıkta öldüğü SeaWorld’de mayıs ayında yapılacak festivalde sahne alacak gruba saldırılar şimdiden başlamış durumda.
Sadece Boyz II Men değil Hunter Hayes, Willie Nelson, REO Speedwagon, Vanilla Ice ve The Alan Parsons Project’in de tüm sosyal medya hesapları SeaWorld’deki Seven Seas Food Festivali’ne katılmamaları için uyarı bombardımanına tutuluyor.
Festivalden çekileceğini duyuran ilk sanatçı ya da grubun çok alkış alacağına şüphe yok.
Ben de sanatçı duyarlılığının örneği olacak bu doğru davranışı alkışlamak için sabırsızlıkla bekliyorum.
Bence bu şarkıcı ve grupların Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarına siz de yazın, sessiz çığlıkların seslerinden biri de sizinki olsun.