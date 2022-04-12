Çin’de neler oluyor?

Fahrettin Koca, “Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz” diyerek korona vaka sayısının 5 binlere düştüğünün müjdesinin verdi. Vaka sayılarının düşmesi güzel tabii ama Fahrettin Koca’yı tanımış olmak da güzel. Zor bir dönemde hepimizin yol göstericisi oldu, teşekkür ediyoruz kendisine.
Diğer tarafta ise Çin’de karantinanın üçüncü haftasında durum giderek kötüleşiyor.
Şanghay’da 26 milyon kişi karantinada.
Aynı dünyada aynı virüsle bu kadar farklı durumlar gerçekten şaşırtıcı.
Çin’in bu aşırı hassasiyetini anlamak güç.
Umarım bilmediğimiz bir şey yoktur.
Çorapla yatamam anne
Aman Allah’ım, ben demek ki bu nedenle uyumakta zorlanıyormuşum!
Pazar günü Hürriyet’te çıkan haberi okuyunca acı gerçekle yüzleştim.
Çorapsız yatmak uykuya dalmayı zorlaştırıyormuş.
Ayaktaki damarların ısınarak genişlemesini sağlayan çoraplar, vücut ısısının dengeli dağılmasına neden olarak beyne yatma vaktinin geldiğini haber veriyor ve uykuya yardımcı oluyormuş.
Tamam ama şu anda bana çorapla yatma düşüncesi bile sıkıntı veriyor, bunaltıyor, nefes alamıyor gibi hissediyorum kendimi.
Bırakın çorapla uyumayı, ayaklarımı yorganın içinde bile tutamıyorum.
Yani hayatta çorapla uyuyamam. Bu noktada topu anneme atmadan geçemeyeceğim.
Çocukken çorapla uyuyup sabah çorapsız uyanmamın ve çorapsız uyumaya alışmamın nedeni kendisidir.
Aynı şeyi ben de kızıma, Tayga’ya yaptım.
Yeni anneler ya da anne adayları, bakın doğrusu buymuş, ömür boyu rahat uyumaları için çocuklarınızı çorapla uyumaya alıştırın.
Kabalık moda oldu
Bize her gün Anti Sevgililer Günü.
Yani neredeyse her gün herkes hoşlanmadığı birilerine kaba kelimeler ve cümlelerle saldırıyor.
Anti Sevgililer Günü, Victoria döneminden kalma bir gelenek aslında. O dönemde birbirlerinden hoşlanmayan insanlar, birbirlerine içinde kaba şiirlerin ve resimlerin olduğu mektuplar yollarmış. Zaman değişti, gelenek değişmedi demek ki. Hatta yılda bir gün değil, her gün Anti Sevgililer Günü oldu.
Unutulmayan bir film repliği
“Nefret yüktür.” (American History X)
Çin’de neler oluyor?
Fahrettin Koca, “Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz” diyerek korona vaka sayısının 5 binlere düştüğünün müjdesinin verdi. Vaka sayılarının düşmesi güzel tabii ama Fahrettin Koca’yı tanımış olmak da güzel. Zor bir dönemde hepimizin yol göstericisi oldu, teşekkür ediyoruz kendisine.
Diğer tarafta ise Çin’de karantinanın üçüncü haftasında durum giderek kötüleşiyor.
Şanghay’da 26 milyon kişi karantinada.
Aynı dünyada aynı virüsle bu kadar farklı durumlar gerçekten şaşırtıcı.
Çin’in bu aşırı hassasiyetini anlamak güç.
Umarım bilmediğimiz bir şey yoktur.
Çorapla yatamam anne
Aman Allah’ım, ben demek ki bu nedenle uyumakta zorlanıyormuşum!
Pazar günü Hürriyet’te çıkan haberi okuyunca acı gerçekle yüzleştim.
Çorapsız yatmak uykuya dalmayı zorlaştırıyormuş.
Ayaktaki damarların ısınarak genişlemesini sağlayan çoraplar, vücut ısısının dengeli dağılmasına neden olarak beyne yatma vaktinin geldiğini haber veriyor ve uykuya yardımcı oluyormuş.
Tamam ama şu anda bana çorapla yatma düşüncesi bile sıkıntı veriyor, bunaltıyor, nefes alamıyor gibi hissediyorum kendimi.
Bırakın çorapla uyumayı, ayaklarımı yorganın içinde bile tutamıyorum.
Yani hayatta çorapla uyuyamam. Bu noktada topu anneme atmadan geçemeyeceğim.
Çocukken çorapla uyuyup sabah çorapsız uyanmamın ve çorapsız uyumaya alışmamın nedeni kendisidir.
Aynı şeyi ben de kızıma, Tayga’ya yaptım.
Yeni anneler ya da anne adayları, bakın doğrusu buymuş, ömür boyu rahat uyumaları için çocuklarınızı çorapla uyumaya alıştırın.
Kabalık moda oldu
Bize her gün Anti Sevgililer Günü.
Yani neredeyse her gün herkes hoşlanmadığı birilerine kaba kelimeler ve cümlelerle saldırıyor.
Anti Sevgililer Günü, Victoria döneminden kalma bir gelenek aslında. O dönemde birbirlerinden hoşlanmayan insanlar, birbirlerine içinde kaba şiirlerin ve resimlerin olduğu mektuplar yollarmış. Zaman değişti, gelenek değişmedi demek ki. Hatta yılda bir gün değil, her gün Anti Sevgililer Günü oldu.
Unutulmayan bir film repliği
“Nefret yüktür.” (American History X)