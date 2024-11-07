Cengizhan’a veda

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Hep birlikte çok güzel günlerimiz, anılarımız var.

1 ay kadar önce ise bir konser dönüşü havaalanında beraberdik.

Sibel Can’la seyahat ediyordu o da.

İlk gün tanıdığım Cengizhan nasılsa, yine öyleydi.

Gözlerinin içi gülerek bakan, kalbi, ruhu tertemiz, huzur veren, herkesin sırdaşı, dert ortağı, derman olmaya çalışanı, yıllar geçse de değişmeyen ender insan.

O da, ben de, çevresindeki herkes gibi farkında değildik hastalığının.

Oysa kanser dördüncü evresindeymiş. Bize ani gelen şey, içeride yiyip bitirmiş Cengizhan’ımızı.

Ne diyebiliriz ki, hayatın engel olamadığımız acı gerçekleri işte...

Cengizhan’a Allah’tan rahmet, anneciğine, bizlere, tüm dostlarına sabır diliyorum.

Siyah beyaz kedilerin şansı

Yarın Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği gala gecesinde sahneye çıkmak üzere Çanakkale’ye gidiyorum.

Geçen hafta İstanbul’daki İlelebet Beşiktaşlılar Derneği galasındaki şahane atmosferi bu kez Çanakkale’de yaşayacağız.

500 kişi beni bekliyormuş, heyecan hepimiz için dorukta.

Benim bir başka heyecanım daha var ama. Yolda bana eşlik edecek bir arkadaşımdan bahsetmek istiyorum size; siyah beyaz bir kedi, adı da Beşiktaş.

HAÇİKO Derneği tarafından tedaviye alınan ve iyileşmesinin ardından uzun zamandır pansiyonda küçücük bir kafeste sıcak yuvasını bekleyen tatlı mı tatlı oğlumuza Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği’nden yuva çıktı.

Darısı rengi, ırkı, cinsi fark etmeksizin tüm sokak canlarına diyorum. Ve yineliyorum; üretimi durdur, satın alma, barınaktan ya da sokaktan sahiplen.

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Yeni Gladyatör

Yönetmen kurgusu, orijinal adıyla director’s cut, yani filmlerin yönetmen tarafından istediği gibi özel kesilmiş, kurgulanmış hali altın değerindedir. Yapımcı hegemonyası, süreyi kısma derdi ve gişe baskısı olmadan istediği filmi yaratmıştır yönetmen.

Özgürlüğün tadını çıkarmış ve sinefillere istediklerini vermiştir.

Film uzun olmasın diye kesilen sahneler eklenmiş ve hatta belki final bile değişmiştir.

Yönetmen kurgusu denince akla ilk Ridley Scott geliyor.

Sinema tarihinin en sağlam bilimkurgularından olan “Bıçak Sırtı”nın (Blade Runner) yönetmen kurgusu çok konuşulmuştu.

“Cennetin Krallığı” (Kingdom of Heaven) filminin yönetmen kurgusunu yayınladığında, orijinal versiyona kıyasla çok daha büyük beğeni toplayan Ridley Scott’un her filmi için izleyici benzer bir beklentiye giriyor.

Şimdi, “Gladyatör 2”nin vizyona girmesine sayılı günler kalmışken, aynı soru bu film için de soruldu. Ancak bu kez farklı bir cevap geldi Scott’tan.

Yeni filmde teatral sahne dışında başka sahnelerin yer almayacağını söyleyen yönetmen, istediği son kurguyu zaten kazandığını, bu kez yönetmen kurgusu gelmeyeceğini söylerken ilginç bir itirafta da bulundu: “Aslında benim kurgumun çıkması benim hatamdır!”

Biz yine de Ridley Scott son kurgularının hayranıyız demeden geçemeyeceğim.

15 Kasım’da vizyona girecek olan “Gladyatör 2”yi de heyecanla bekliyorum.

Bu devam filmi, orijinal filmde İmparator Commodus’un yeğeni olarak izlediğimiz Lucius’un yetişkin hayatını konu alıyor.

Filmde Lucius’ı, son dönemin yükselen genç yıldızlarından Paul Mescal canlandırıyor.

Connie Nielsen, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn ve Fred Hechinger filmin diğer önemli rollerinde.