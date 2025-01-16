Büyük yazar, kötü insan

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Bu sıfatların yerinde artık yeller esiyor. Artık onun için “tacizci, tecavüzcü, yalancı” diyorlar.

Ünlü yazar Neil Gaiman, büyük bir yetenek ama iyi bir insan değilmiş.

Taciz ve tecavüz iddialarını ancak şöyle yalanlayabiliyor: “Mükemmel bir insan olmaktan çok uzağım ama hiç kimseyle rıza dışı cinsel ilişkiye girmedim, asla” dedi.”

Bir değil, iki değil, pek çok iddia var hakkında. Şikâyetçi olan ve podcast’lere dahi konuşan kadınların sayısı çok fazla.

Beş kadının iddialarını konu alan altı bölümlük bir podcast olan “Master” yayınlandı mesela.

Bununla kalmadı iddialar, New York Magazine’deki “Güvenli Kelime Yok” başlıklı haberde Lila Shapiro, Gaiman ile benzer deneyimler yaşayan sekiz kadınla konuştu, ki bunlardan dördü daha önce podcast’e konuşan kadınlardı.

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Bu haberler sayesinde, kadınlara susmaları için Gaiman’ın menajeri tarafından para teklif edildiği de ortaya çıktı. Kadınların bir kısmı Gaiman’ın çocuğunun bakıcıları. Sinema dünyasının bakıcılarla imtihanı bitmiyor anlayacağınız.

Gaiman’ın bakıcılarla çocuğunun yanında ilişkiye girmiş olması da can sıkıcı bir detay.

Bir iddia sahibi de Florida’daki bir kitap imza gününde Gaiman ile tanıştığında henüz 18 yaşında olan Kendra Stout.

Stout, bir gezi sırasında yazarın kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor.

Gaiman ile 2012’de tanıştığında 22 yaşında olan Katherine Kendall da konuştu ve Gaiman’ın bir tur otobüsünde kendisine saldırmaya çalıştığını iddia etti.

Yıllar sonra Gaiman’ın kendisine terapi için 60 bin dolar verdiğini ve bunun kayıtlı bir telefon görüşmesinde söylediği gibi “zararı telafi ettiğini” bildirdi.

Şimdi gelelim sonuçlara, bunlar yanına kâr mı kalacak kısmına...

Paylaşılan iddialardan bu yana, Gaiman’ın birçok film ve TV projesi etkilendi.

Prime Video’nun “Good Omens” dizisinin üçüncü sezonu artık Gaiman’ın prodüksiyonda yer almadığı 90 dakikalık tek bir bölümle sona erecek.

En büyük darbe ise Disney’den geldi, “The Graveyard Book” dizisinin film uyarlamasının prodüksiyonu durduruldu.

Netflix de “Dead Boy Detectives” dizisini iptal etti.

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Merak edilen soru ise “The Sandman” dizisinin ikinci sezonunun ne olacağı.

Milano farkı

İtalya’nın Milano kentinde, evcil hayvanların sahipleriyle aynı mezara gömülmesi yasal hale geldi.

Milano yerel yönetiminin aldığı kararla birlikte, belediye mezarlıklarına gömülü insanların evcil hayvanları, öldüklerinde onlarla aynı mezara konulabilecek.

Milano’da sadece kapalı yerlerde değil sokakta da sigara içmek yasaklanmıştı.

Yaşanacak şehir bu olsa gerek.