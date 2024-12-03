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Bugün Travel Tuesday

#Travel Tuesday#Black Friday#Guns N’ Roses

İndirimlerden indirim beğenenlerin, evlerine paket paket yeni ciciler taşıyanların olduğu kadar, bütçesi yetmediği için sadece vitrine bakmakla kalanların, parası olsa da gözü kuyruklardan korktuğu için dükkânlardan içeri giremeyenlerin de olduğu bir Black Friday’i daha geride bıraktık.

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Şimdi bir soru:

Her Black Friday sonrasındaki salı günlerinin adının da indirimle anıldığını biliyor muydunuz?

Black Friday sonrasındaki salılar, ‘Travel Tuesday’ olarak tatilcilere yüzde 50 indirimle geliyor.

3 Aralık Salı, yani bugün seyahat markaları müşterilerine oteller, cruise gemileri, deneyimler için fırsatlar sunuyor.

Pek çok ülkede havayollarında bilet fiyatları bugün yarı yarıya.

Oteller de öyle. Son anda yararlanmak isteyenler olur belki.

Salı, çarşamba ve cumartesi günlerinin, uçak biletlerinin en uygun fiyata alınabildiği günler olduğunu da yeri gelmişken yazayım buraya.

Hani bugünü kaçırdınız, ilerisi için aklınızda olsun.

Guns N’ Roses 32 yıl sonra statta

Guns N’ Roses İstanbul’a geliyor” haberini duyunca 1993 yılına ışınlandım.

Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda yerimi almıştım. Stat konserleriyle yeni yeni tanışıyoruz. Heyecan dorukta. O gün yaşadığım heyecanı ve mutluluğu kelimelerle anlatmam mümkün değil.

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Şimdi yine aynı yer, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu adıyla, efsanelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Grubun yazın çıkacağı Avrupa turnesinin bir ayağı da İstanbul’da olacak.

2 Haziran’da buluşuyoruz.

Guns N’ Roses’ı o ilk konserin ardından yine İstanbul’da, Park Orman’da izlemiştim.

Ufak bir hayal kırıklığıydı, Axl iyi gününde değildi, kadro eksikti.

Şimdi tam kadro gelecekleri söyleniyor, Slash’in soloları bizi bekler.

Ve zaten bence onların yeri stadyum.

“November Rain”, “Don’t Cry”, “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”yi 32 yıl sonra yeniden birlikte söylemek için biz hazırız.

En vegan şehirler

Londra’da yaşadığım zamanlarda henüz vejetaryen değildim, keşke o zamanlarda da olsaymışım.

Ama şimdi yazacağım bu haber de aslında Londra’ya yeniden ve sık sık gitme nedeni.

Londra, son 3 yıldan sonra bu yıl da dünyanın en vegan şehri seçildi, listede zirvede olmayı başardı.

Hayvan haklarını savunan en aktivist şehir olarak bilinen Londra’da 154 vegan restoran, 285 vegan iş kolu ve 3 bin 250 vegan dostu listeleme yer alıyor.

En vegan şehirler listesine Türkiye’den de bir şehir girse güzel olmaz mı?

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Benim aklıma ilk İzmir geldi, sonra Antalya ve İstanbul.

Keşke...

 

 

 

#Travel Tuesday#Black Friday#Guns N’ Roses
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