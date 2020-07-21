Bu yazın hit şarkısı hangisi?

Başlıktaki soruyu kime sorsam aynı cevabı aldım.Bu yazın hit şarkısı yok!
2020’nin koronadan başka neyi oldu ki zaten?
Bu hengamede şarkıyı düşünecek hâl, enerji kalmadı kimsede.
2017 yazını hatırlayın, “Despacito”nun ortalığı kasıp kavurduğu o zamanları.
“Despacito”, Billboard listelerinde 88 numaradan zirveye tırmanmış ve 4 ay boyunca orada kalmıştı.
Yaz hit’i o yaz barda, sokakta, arabalarda duyduğunuz şarkı oluyor.
Ama bu sene ne bar var, ne sokak.
Arabalarda da maskelerle oturup camları açmıyoruz.
Şarkıcılar cephesi de sakin zaten.
Kış sonu ya da ilkbaharda gelip yaza damga vurması beklenen Lady Gaga, Disclosure, Haim, Alicia Keys ve The 1975 albümleri salgın nedeniyle ertelendi.
Çıkan işlerde ya korona ya da #blacklivesmatter vurgularını gördük.
1 numaraya yerleşen iş, Drake’in Toronto’daki evinde, karantinada çektiği klip oldu.
Justin Bieber ve Ariana Grande düeti “Stuck With You” ise Covid-19 salgınına yardım toplamak için yapılan bir işti ve YouTube’da 82 milyon izleyiciye ulaştı. Amerika listelerinin zirvesinde polis şiddetine karşı duyulan tepkilerin birleştiği DaBaby imzalı “Rockstar” cover’ı yer aldı.
Bizde durumlar malum, “Cennetten Çiçek”, 30 milyona yaklaşan YouTube izlenmesiyle şimdiye kadar çıkmış en dikkat çeken iş olarak duruyor.
Genel anlamda ise çıkan yeni şarkıların konser karşılığı olmadığı için sektör beklemede.
Yaz aylarında kış uykusu durumları yaşıyoruz.
Zaten 2020’den o kadar nefret ettik, o kadar bunaldık, o kadar sıkıldık ki, kimse de 2020’nin hiti olarak anılmak istemiyor.
Maske tak
Sosyal medya üzerinden dünya çapında başlatılan, Cara Delevingne’den Charlize Theron’a pek çok ismin maskeli paylaşımları ile desteklediği “#masketak” (#wearadamnmask) akımına ben de uydum ve maskeli bir fotoğrafımı paylaştım.
Sosyal mesafeyi korumanın ve maske takmanın öneminin hem sağlık otoriteleri hem de devletler tarafından vurgulandığı bu dönemde başlatılacak en güzel meydan okuma (challenge) “maske tak” olmalı.
“Maske tak” notu ile maskeli fotoğraflarınızı siz de paylaşın.
Hem kendinizin, hem yakınlarınızın hem de toplum sağlığı için.
Bu yazın hit şarkısı hangisi?
Başlıktaki soruyu kime sorsam aynı cevabı aldım.Bu yazın hit şarkısı yok!
2020’nin koronadan başka neyi oldu ki zaten?
Bu hengamede şarkıyı düşünecek hâl, enerji kalmadı kimsede.
2017 yazını hatırlayın, “Despacito”nun ortalığı kasıp kavurduğu o zamanları.
“Despacito”, Billboard listelerinde 88 numaradan zirveye tırmanmış ve 4 ay boyunca orada kalmıştı.
Yaz hit’i o yaz barda, sokakta, arabalarda duyduğunuz şarkı oluyor.
Ama bu sene ne bar var, ne sokak.
Arabalarda da maskelerle oturup camları açmıyoruz.
Şarkıcılar cephesi de sakin zaten.
Kış sonu ya da ilkbaharda gelip yaza damga vurması beklenen Lady Gaga, Disclosure, Haim, Alicia Keys ve The 1975 albümleri salgın nedeniyle ertelendi.
Çıkan işlerde ya korona ya da #blacklivesmatter vurgularını gördük.
1 numaraya yerleşen iş, Drake’in Toronto’daki evinde, karantinada çektiği klip oldu.
Justin Bieber ve Ariana Grande düeti “Stuck With You” ise Covid-19 salgınına yardım toplamak için yapılan bir işti ve YouTube’da 82 milyon izleyiciye ulaştı. Amerika listelerinin zirvesinde polis şiddetine karşı duyulan tepkilerin birleştiği DaBaby imzalı “Rockstar” cover’ı yer aldı.
Bizde durumlar malum, “Cennetten Çiçek”, 30 milyona yaklaşan YouTube izlenmesiyle şimdiye kadar çıkmış en dikkat çeken iş olarak duruyor.
Genel anlamda ise çıkan yeni şarkıların konser karşılığı olmadığı için sektör beklemede.
Yaz aylarında kış uykusu durumları yaşıyoruz.
Zaten 2020’den o kadar nefret ettik, o kadar bunaldık, o kadar sıkıldık ki, kimse de 2020’nin hiti olarak anılmak istemiyor.
Maske tak
Sosyal medya üzerinden dünya çapında başlatılan, Cara Delevingne’den Charlize Theron’a pek çok ismin maskeli paylaşımları ile desteklediği “#masketak” (#wearadamnmask) akımına ben de uydum ve maskeli bir fotoğrafımı paylaştım.
Sosyal mesafeyi korumanın ve maske takmanın öneminin hem sağlık otoriteleri hem de devletler tarafından vurgulandığı bu dönemde başlatılacak en güzel meydan okuma (challenge) “maske tak” olmalı.
“Maske tak” notu ile maskeli fotoğraflarınızı siz de paylaşın.
Hem kendinizin, hem yakınlarınızın hem de toplum sağlığı için.