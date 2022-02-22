Bu haksızlığa göz mü yumacağız?

Yıldız Tilbe valelere aşk, meşk ve ilişkiler üzerine tavsiyelerde bulunmuş.

Şöyle demiş “Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Hepsi aynı, yıllar sonra fark ediyorsun. Bir kadın ne ise hepsi aynı, bir erkek ne ise hepsi aynı.”

Dürüst sevin, tek eşli olun kısmı tamam da bütün erkekler, kadınlar aynı tarafına takıldım biraz.

Değil çünkü.

Huylusu var, huysuzu var, dürüst olanı var, yalancısı var, ilgisizi var, pamuklara sarıp seveni var.

Var da var yani.

Doğru insanı bulup onu dürüst sevmek daha doğru sanki.

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