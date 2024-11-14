Bu cumartesi Vegan Festivali’ndeyiz

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Bu değerli festival, yedinci yılında hayvan haklarını savunan ve vegan yaşam felsefesini benimseyenleri bir araya getiriyor.

Bu sene, geçen yıllara göre biraz daha buruk olduğumuzu söylememe gerek yok sanırım. Hepimizi derinden sarsan, sokak hayvanlarının öldürülmesi üzerine kurulu olan yeni yasa, festivalin gündemlerinden biri olacak kuşkusuz.

“Akıl Yürütme Atölyesi”nde 7527’nin iptali/uygulanmaması üzerine ortak akıl yürüteceğiz.

Hayvan hakları alanında son yıllarda yaşanan gerilemeden hareketle düzenlenecek olan geniş katılımlı Hayvan Hakları Çalıştayı yerelde birçok STK’nın yanı sıra yurtdışından da Avrupa Vejetaryenler Birliği, AB Politika Yöneticisi Rafael Pinto ve Romanya Topluluk Köpeklerini Koruma Derneği’nden (FPCC) Robert Smith gibi önemli isimleri ağırlıyor.

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Çalıştayda, özellikle son dönemde hayvan hakları alanında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin sorunlar ele alınarak çözüm odaklı yeni stratejiler tartışılacak.

Biz de HAÇİKO olarak bu çalıştayda yer alacağız.

VEGFEST 2024 eski mezbahada

VEGFEST 2024’ün öne çıkan konuşmacıları arasında medyanın tanınmış isimlerinden Ömer Madra, Nevşin Mengü, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Itır Erhart ve finans editörü gazeteci Şebnem Turhan da bulunuyor.

80’li yılların sonuna kadar mezbaha olarak hizmet veren Haliç Kongre Merkezi, hayvan haklarına vurgu yapan bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de festival organizasyonu için sembolik ve önemli bir anlam taşıyor.

Etkinlik programı boyunca, veganlığın etik, çevresel ve ekonomik boyutları ele alınırken, türcülüğün medya üzerindeki etkisi de detaylı olarak masaya yatırılacak.

Ayrıca Türk işaret dilinin veganize edilmesi üzerine bir farkındalık atölyesi ve vegan çevirmenlerin yer aldığı bir çeviri atölyesi gibi çeşitli kapsayıcı etkinlikler de festivalde yer buluyor.

Festivalde, vegan ürün piyasasında yaşanan sıkıntılar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirici içeriklerin paylaşılacağı “Vegan Ürün Üretimi ve Satışında Ne Değişti?” isimli bir oturum da düzenlenecek.

Bunun yanı sıra vegan yaşam ve hayvan hakları üzerine düşünmeye teşvik eden kısa filmlerden oluşan Vegan Çiftlik Kısa Film Seçkisi ile katılımcılara ilham verilecek.

Çocuklara yönelik hazırlanan atölyelerde ise etik değerlerin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi hedefleniyor.

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V-Label’la etik üretim

Vegan ve vejetaryen ürünler için uluslararası ürün ve hizmet etiketi V-Label, 1996 yılında İsviçre’de faaliyetlerine başlamış bir kuruluş.

Avrupa Vejetaryen Birliği tarafından desteklenen V-Label, ilgili ülkelerdeki temsilci vegan sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla lisanslama ve denetim yapan bir sivil toplum yapılanması olarak dikkat çekiyor.

Ana amacı vegan ürün çeşitliliğini artırarak tüketicilerin seçimlerini kolaylaştırmak ve netlik sağlamak olan V-Label, gelirinin büyük bölümünü hayvan hakları hareketine aktarıyor.

Festival kapsamında düzenlenecek “V-Label 10. Yıl Özel Ödülleri” töreninde, 10 yıldır V-Label sertifikasına sahip firmalar ödüllendirilecek.

Bu ödüllerle vegan ürünlerin güvenilirliği ve etik üretim standartları vurgulanarak, sektördeki başarılı çalışmalar onurlandırılacak.

V-Label sertifikasına sahip firmaların ve ürünlerin artması en büyük dileğimiz ve dünyanın her tür için yaşanır hale gelmesi için çok çok önemli.