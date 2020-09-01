Böyle bitmez ki!

Alaçatı sokaklarından bildiriyorum.
Durum tek kelime ile rezalet.
Dükkanlarda, yani kapalı alanların çoğunda satış elemanları dahil kimse maske takmıyor.
Polisi görünce çenelerindekiler maskeleri göstermelik olarak takıyorlar, o kadar.
6 aydır ilk kez alışveriş yapayım dedim, dükkanlara giresim gelmedi.
Girdiklerimden de kaçarak uzaklaştım.
Yolda ya da mekanlarda karşılaşan insanlar sanki korona yokmuş gibi tokalaşıyor, sarılıyor ve hatta öpüşüyorlar.
Ben 6 aydır aynı evde yaşadığım insanlardan uzak duruyorum, bunlar yolda gördükleriyle sosyalleşme derdinde.
Kavga etmemek için zor tuttum kendimi.
Tamam anladık kendilerini düşünmüyorlar, ki bu hiç umurumda değil.
Ama onlar yüzünden olan çevrelerindeki insanlara ve sağlık çalışanlarına oluyor.
Çok sinirleniyorum, çok!
Türkbükü listesi
Bodrum-Türkbükü’ndeki Ganj, teknelere yaptığı suşi servisi ile çok konuşulmuştu bu yaz.
Gelen gideninin de hayli çok olduğu mekan, eylül ayında duvarlarına HAÇİKO’nun hayvan haklarına ve sevgisine dikkat çeken posterlerini asacak.
Ganj işletmecisi Erkan Kara ve ekibi HAÇİKO gönüllüsü oldu bile.
Ganj ve Türkbükü demişken mekanın müzik direktörü Serhan Sabanlar ve genç yetenek Oğuz Saral’dan bu yıl en çok çalınan yabancı şarkılarının listesini aldım.
Belki aralarından çalma listenize eklemek istedikleriniz olur:
◊ George Michael-Fastlove
◊ Love (DJ S Remix)
◊ Liberian Girl (Master Chic Remix)
◊ Pippi Ciez ft Tracey K
◊ The Cure & The Cause
◊ Kura - Gogo (Lulu Rouge Remix)
◊ Sophie Hunger - There is Still Pain left (Laolu Remix)
Kara Panter’in acı sırrı
Kara Panter rolüyle tanıdığımız ve geçtiğimiz gün 43 yaşındayken kolon kanserinden hayata gözlerini yuman Chadwick Boseman’a bir röportajında soruyorlar, “Avengers: Endgame çok tuttu, sonunda ne olacak?”
“Çok güzel ama ben öldüm” diyor.
“Black Panther 2’de ne olur?” diyorlar, cevap aynı: “Ben öldüm.”
Spiker “Hayır, ben hazır değilim böyle bir şeye” diyor, Boseman’in cevabı şu oluyor: “Ben hazırım, ben öldüm.”
Chadwick Boseman, filmlerin çekimleri sırasında kanser olduğunu biliyor ve ağır tedaviler de oluyormuş.
Tedavisinin sürdüğü zamanlarda bile beş ayrı filmde rol almış.
Bu bahsettiğim röportajdaki şakayla karışık spoiler dışında bir kez bile hastalığından bahsetmedi Boseman.
Sessiz sedasız ve genç yaşta ayrıldı Hollywood’dan, huzur içinde uyusun.
Böyle bitmez ki!
Alaçatı sokaklarından bildiriyorum.
Durum tek kelime ile rezalet.
Dükkanlarda, yani kapalı alanların çoğunda satış elemanları dahil kimse maske takmıyor.
Polisi görünce çenelerindekiler maskeleri göstermelik olarak takıyorlar, o kadar.
6 aydır ilk kez alışveriş yapayım dedim, dükkanlara giresim gelmedi.
Girdiklerimden de kaçarak uzaklaştım.
Yolda ya da mekanlarda karşılaşan insanlar sanki korona yokmuş gibi tokalaşıyor, sarılıyor ve hatta öpüşüyorlar.
Ben 6 aydır aynı evde yaşadığım insanlardan uzak duruyorum, bunlar yolda gördükleriyle sosyalleşme derdinde.
Kavga etmemek için zor tuttum kendimi.
Tamam anladık kendilerini düşünmüyorlar, ki bu hiç umurumda değil.
Ama onlar yüzünden olan çevrelerindeki insanlara ve sağlık çalışanlarına oluyor.
Çok sinirleniyorum, çok!
Türkbükü listesi
Bodrum-Türkbükü’ndeki Ganj, teknelere yaptığı suşi servisi ile çok konuşulmuştu bu yaz.
Gelen gideninin de hayli çok olduğu mekan, eylül ayında duvarlarına HAÇİKO’nun hayvan haklarına ve sevgisine dikkat çeken posterlerini asacak.
Ganj işletmecisi Erkan Kara ve ekibi HAÇİKO gönüllüsü oldu bile.
Ganj ve Türkbükü demişken mekanın müzik direktörü Serhan Sabanlar ve genç yetenek Oğuz Saral’dan bu yıl en çok çalınan yabancı şarkılarının listesini aldım.
Belki aralarından çalma listenize eklemek istedikleriniz olur:
◊ George Michael-Fastlove
◊ Love (DJ S Remix)
◊ Liberian Girl (Master Chic Remix)
◊ Pippi Ciez ft Tracey K
◊ The Cure & The Cause
◊ Kura - Gogo (Lulu Rouge Remix)
◊ Sophie Hunger - There is Still Pain left (Laolu Remix)
Kara Panter’in acı sırrı
Kara Panter rolüyle tanıdığımız ve geçtiğimiz gün 43 yaşındayken kolon kanserinden hayata gözlerini yuman Chadwick Boseman’a bir röportajında soruyorlar, “Avengers: Endgame çok tuttu, sonunda ne olacak?”
“Çok güzel ama ben öldüm” diyor.
“Black Panther 2’de ne olur?” diyorlar, cevap aynı: “Ben öldüm.”
Spiker “Hayır, ben hazır değilim böyle bir şeye” diyor, Boseman’in cevabı şu oluyor: “Ben hazırım, ben öldüm.”
Chadwick Boseman, filmlerin çekimleri sırasında kanser olduğunu biliyor ve ağır tedaviler de oluyormuş.
Tedavisinin sürdüğü zamanlarda bile beş ayrı filmde rol almış.
Bu bahsettiğim röportajdaki şakayla karışık spoiler dışında bir kez bile hastalığından bahsetmedi Boseman.
Sessiz sedasız ve genç yaşta ayrıldı Hollywood’dan, huzur içinde uyusun.