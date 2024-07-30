Bodrum’da sanat konuşacak

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Daha ilk günden, ne kadar da doğru bir yerden yaklaştı Bodrum’a Metin Zakoğlu.

“Lahmacun ya da şezlong fiyatlarını, pahalılığı konuşmayı bırakalım, artık sanat konuşsun, Bodrum’un böyle bir yer olmadığını göstermenin tek yolu sanat” dedi.

Bodrum’un 5 bin yıllık bir Antik Tiyatrosu olduğunu ve tiyatronun burada nadir yapıldığına yıllarca şahit olduğunu ifade eden Zakoğlu, “Bodrum Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları, Bodrum’un yüzü olmalı. Bodrum’un, tüm ülke tarafından hayranlıkla izlenen gözdesi olan bir tiyatrosu olmalı. Tiyatrosuyla, tiyatro emekçisiyle bunun için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Ve dahası, Bodrum “şehir” olmadığı için ilk icraatının tiyatronun adını Bodrum Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak değiştirmek olacağını belirtti.

Metin Zakoğlu’nu tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum.

Takipte ve Bodrum’da olacağız.

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Havaalanı hırsızları

Modacı Cihan Nacar, akla hayale gelmeyecek bir şey yaşadı geçen gün.

Viyana dönüşü Sabiha Gökçen Havaalanı’nda valiz bekleme sırasında tuvalete gitmeye karar vermiş.

Tuvalet çıkışında ise başka bir köşedeki tuvalet kapısında tesadüfen valizini görmüş.

Böyle bir durumda, biri banttan aldı ve fark edince yanlışlıkla oraya bıraktı diye düşünür insan. Cihan da öyle düşünmüş.

Ta ki evde valizini açıp içinden saat, takı, elektronik, tüm değerli eşyalarının çalındığını görene dek.

Polisle birlikte kamera görüntülerini izlediklerinde 40-45 yaşlarında bir kadının Cihan’ın valizini banttan aldığını, valizle birlikte tuvalete gittiğinİ ve çıkışta da valizi oraya bıraktığını görmüşler.

Kadın resmen valizi tuvalette açıp içini boşaltmış. Organize, planlı, programlı bir hırsızlık yani.

Ve ne yazık ki havaalanlarında bu tarz hırsızlıklar iyice artmış.

Siz siz olun valizler gelmeye başladığında gözünüzü banttan ayırmayın.

Sevgili Cihan’a da geçmiş olsun, umarım hırsız yakalanır ve çalınan eşyalarını geri alır.

Sıcak ve nem tatili

İran’da yaşanan aşırı sıcaklar dükkanların, bankaların kapatılmasına ve işyerlerinin tatil edilmesine kadar gitti.

Dereceler 45’i aşıp 50’lere dayanınca hastaneler kalp krizi vakalarıyla dolup taşmış.

İran, geçen yıl da sıcaklıklar nedeniyle 2 gün resmi tatil ilan etmişti.

Bir haber sitesinde ağustos başında Afrika sıcaklarının ülkemize gelme ihtimalini okudum.

Aşırı sıcak ve nem bekleniyormuş.

Bakalım bizde de işyerleri tatile girecek mi?