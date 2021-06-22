Bodrum’a kadın başkan adayı

Canlı müzik mekanlarına ve müzisyenlere rehber olacak çalışma da yayınlandı.
Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği ile Profesyonel Ses Derneği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan pandemi sürecinde sahneye dönüş standartları raporundan bölümleri zaman zaman paylaşacağım.
Bugün konuşma, telefonla konuşma, bağırma, şarkı söyleme arasındaki farklardan ve sosyal mesafenin öneminden bahsedeyim.
Rapora göre konuşma sırasında üretilen küçük damlacık miktarı, sesin şiddetiyle doğrudan ilişkili.
Konuşmanın düşük veya yüksek ses şiddetinde yapılmasına göre saniyede yaklaşık 1 ila 50 arasında değişen sayıda partikül (0,06 ila 3 parçacık/ cm3) üretilmekte, ses şiddeti arttıkça damlacık oluşum hızı da artmakta.
Aynı ortamda aynı kişi tarafından yapılan konuşmanın, yüksek ses şiddetinde yapılması durumunda, yaklaşık 10 kat daha fazla damlacık üretimine neden olduğu rapor edilmiş.
Dolayısıyla telefonda konuşulması, yüksek sesle veya bağırarak konuşulması gibi faaliyetlerin yapılması, daha fazla damlacık ve bulaşa neden oluyor.
Koronadan başka yani?
Senaristlerin hayal gücü bu konuda sınır tanımıyor.
Özellikle korona ve pandemi sonrası izleyicinin bu türe olan ilgisinin de artmasıyla farklı filmler izleme imkanı buluyoruz.
Dijital platformda yayınlanan “Awake” mesela.
Tam bir felaket filmi.
Adından anlaşılacağı üzere konu uyanıklık hali üzerinden ilerliyor. Bir küresel felaketin ardından tüm elektronik cihazlar devre dışı kalıyor.
Yaşananlar sonucu insanlar uykuya dalamaz hale geliyor.
Uykusuzluk çeken bilir bunun ne demek olduğunu.
Bir pandemiden bilim ve bilimin ürünü olan aşılar sayesinde kurtulmak üzereyiz.
Yeni buluşlarda Türk insanının, Türk markalarının adının geçmesi de hepimizi ayrıca gururlandırıyor.
İşte bu nedenle sağlık sanayisinde pek çok yeniliğe imza atan, patentli buluşlarıyla birçok hastalığın tedavi sistemini geliştiren RD Global–INVAMED benim için ayrı bir yerde durmakta.
Tek olmadığımı Kıraç’ın marşıyla karşılaşınca anladım.
Kıraç, bilim insanlarına, inovatif çalışmaları ile dünya sağlığına değerli katkıları için teşekkür amacıyla “Önce İnsan, Önce Can” adlı marşı yaptı. “Sağlık ve bilim adına şükranla #Rdglobal #invamed’e hediyemdir” tweet’i ile paylaştı ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç’i de etiketledi.
Bu noktada biraz RD Global’den bahsedeyim.
Özellikle kalp damar cerrahisi, girişimsel nöroradyoloji alanlarında tıbbi cihaz devlerinden biri RD Global-INVAMED.
Sosyal medyaya gömüldüğümüz desek daha bile doğru olur.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan araştırma geçen ay açıklanmış; günümüzün yüzde 33’ünü internette, yüzde 12’sini ise sosyal medyada geçirdiğimizi ortaya çıkarmıştı.
Geriye de pek vakit kalmıyor zaten.
Artık iş, güç, sevdiklerimizle vakit geçirme, kitap okuma, spor yapma falan nerede derseniz bilemiyorum!
Yemek yemeyi saymıyorum bile, çünkü o telefon, sofrada da ellerden düşmüyor. Bu durumun sonucu yalnızlık, izolasyon, mutsuzluk, depresyon, kaygı vs... Ve tüm bunlara nomofobi de eklenmiş durumda.
Nomofobinin kelime anlamını bilmeyenleriniz vardır belki ama bu hastalığa sizin de yakalandığınıza dair iddiaya girerim.
Çağın fobisi olarak adlandırılan nomofobi, “no mobile phobia”dan türetilmiş bir kelime.
Telefondan uzak kalma, telefona ulaşamama fobisi
Ve o bir kişiye değer ve destek verilirse, bir kişiler çoğalır, toplum iyileşir, dünya güzelleşir.
İşte bu nedenle Sabancı Vakfı Fark Yaratanları’nı çok önemsiyorum.
Sabancı Vakfı, 2009’dan bu yana, yani 12 yıldır Türkiye’nin fark yaratanlarını seçiyor.
İlk yıllarda “Sonraki yıllar için başvuran bulabilir misiniz acaba” diyenler olmuştu.
Tam tersine ilgi arttı, katılım çoğalarak büyüdü.
Güler Sabancı açıkladı, bu yıl 4 binden fazla kişi başvurmuş.
Yıllarımız geçti kahkahalarıyla, kavgalarıyla, kıskançlıklarıyla, küslükleriyle, ayrılmaları, kavuşmaları ama bir şekilde hep tatlıya bağlamalarıyla.
En yalnız, en berbat hissettiğimiz zamanlarda arkadaşlık ettiler bize.
Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler, Joey...
Favorilerim hep Joey ve Phoebe olmuştu, hâlâ da öyle sanırım.
Ve 17 yıl aradan sonra “Friends Reunion” geldi işte.
Konsept çok başarılı; okuma provaları, anılar, geriye dönüşler, röportajlar, setin yeniden canlandırılması, misafir oyuncular, talk show formatı...
Bir araya gelme fikrinin hakkını sonuna kadar vermişler.
Konseptin güzelliğini bir kenara bırakırsak tabii ki en çok oyuncuların
İşte bana ve HAÇİKO’ya gelen en sık sorulardan, sorunlardan bir tanesi.
Avukatlarımızdan, aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz de olan Av. Serdar Uluç’un hazırladığı hukuki çözüm metnini aynen paylaşıyorum.
Burada öncelikle yönetim planına bakılmalıdır.
Yönetim planında yasaklanmadıkça daire içerisinde evcil hayvan beslenebilir.
Buna rağmen yönetim planında evcil hayvan bakılması yasak olsa dahi, bu yasağın yok hükmünde olduğuna dair mahkeme kararı da mevcuttur. (İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/1073 Es. 01.03.2013 tarih ve 2013/251 sayılı kararı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 2014/6465 E. 2014/12547 K. 11.09.2014 tarihli ilamını inceleyebilirsiniz.)
Yönetim planında yasak olmaması durumunda ise 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’nun 5. maddesine göre hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
Ama takmayanları da uyarıyorum. Çünkü çok yakın temastalar, mesafeye oyun oynarken pek dikkat etmiyorlar. Böyle bir dönemde hiç kuşkusuz ne çocuk olmak kolay ne de ebeveyn.
Ama biraz daha sabır. En azından aşı yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayana ve pandemi hafifleyene kadar dikkat etmeye devam etmek şart.
Çocukların korona riskinin az olmadığıyla ilgili bilgiler de artıyor üstelik.
Korona çocuklarda hafif geçiyor diye biliyorduk.
En azından onlarda yetişkinler kadar tehlikeli değildi sanıyorduk.
Ama yurtdışından gelen bilgiler maalesef aksini söylüyor.
Brezilyalı doktorların açıklamalarına göre ciddi eklem ağrıları, ishal, öksürük, mide ağrısı çocuklarda görülen korona belirtileri arasında.
Brezilya’da 15 Nisan verilerine göre bugüne dek
Spor derseniz, pandeminin başındaki azim, istek yok.
Kendimizi kandırmak ve harekete geçmek için neden bulamıyoruz.
İşte tam da bu anda, tamamen salmaya meyilliyken gelen “günde 10 bin adım atmaya gerek yok, 4 bin adım da yeterli” müjdesi beni yeniden gaza getirdi.
10 bine ulaşamıyor ve kendimi başarısız hissediyordum.
Şimdi yürüyüşlere yeniden başlıyorum. 4 bini adımı geçtiğim günler de olacaktır, o zaman da madalya takarım kendime.
Attığım adımlar tabii ki Help Steps üzerinden HAÇİKO’ya, sokak hayvanlarına mama ve tedavi olarak gidiyor.
Şampiyonluk son maça kalınca, son dakikalarda nefesler tutulup, sinirler iyice gerilince öyle bir boşalma olur ki herkes ağladı, hepimiz ağladık.
Benimki sinir boşalması ve sevinçle karışık gözyaşlarıydı.
E kolay gelmedi bu şampiyonluk.
Sezon başında ‘bu kadro ilk 5’e zor girer’ dediler.
Aboubakar sakatlanıp, ligden düşünce, ‘takımın yarısı gitti, bundan sonra Beşiktaş’tan hayır gelmez’ dediler.
Rakiplerin ikinci takımı çıkaracak yedekleri varken, bizim yedek kulübemiz sakatlıklardan sonra iyice zayıfladı.
Ve bu kısıtlı imkanlara rağmen sahadaki müthiş 11’le, Rosier ile güç bulan ve ligin en değerli oyuncusu olduğunu düşündüğüm Ghezzal ve Sergen Hoca’nın büyük katkılarıyla, inanarak, savaşarak, mücadele ederek geldi bu şampiyonluk.
Mayıs başında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluğu ile sevinmiştik.
Ben kendi listemi şöyle sıralayayım...
Dövmeci:
Sürekli el yıkamaktan, dezenfekte etmekten ellerimin üzerindeki dövmeler soldu gitti. Mutlaka üstlerinden geçilmesi gerekiyor. O arada yeni bir dövme de yaptırabilirim tabii.
Konser:
Sahnede olmayı çok özledim. İlk konserimde çılgınlar gibi eğleneceğim, sahneden zor inerim şimdiden söyleyeyim. Ama konser vermek kadar konsere gitmeyi de çok özledim. Şöyle sağlam bir rock festivali öyle iyi gelir ki. Teoman konseri ilk tercihim tabii.
Stadyum:
Maça gitmeyi öyle çok özledim ki. Dolmabahçe’de ağaçlı yolda hep beraber yürüyüp Vodafone Arena’da marşlar söylemeyi, bağıra çağıra tezahürat yapmayı. Totemler yapıp gol sevinci ile zıplamayı, tanıyıp tanımadığım herkese sarılıp kutlamayı...
“Kılını kıpırdatmadın” iddiasını bu dille yazınca neye uğradığımı şaşırdım.
Böyle cinsiyetçi, böyle yakışıksız argolara karşı cevap veresim bile gelmiyor.
Ama bugüne dek birlikte çaldığım, çalmadığım, tanıdığım, tanımadığım, hepsine sonsuz saygı duyduğum tüm müzisyen arkadaşlarım için onca şey yapmışken, bu haksız eleştiri karşısında açıklama yapmam da şart oldu.
POPSAV Yönetim Kurulu üyesiyim ve pandemi en yoğun çalıştığımız dönemdi.
80’den fazla solist ve grubun katıldığı bir online festival düzenleyerek müzisyen arkadaşlarımıza 300 bin TL yardım topladık.
Ve bunu koronanın en yaygın olduğu dönemde, otoimmün hastalığıma rağmen riski göze alarak yüz yüze geldiğimiz toplantılar ve festivalle yaptık.
Sonrasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, meslek birlikleri, vakıflar ve derneklerle birlikte müzisyenlere destek için yaptığı tüm toplantılarda birebir bulundum.
Ki şu anda bu toplantıların sonucunda müzisyenlere yapılan yardım 156 milyon TL’yi buldu.
Benim ve benim gibi pek çok insanın izlemeye bile dayanamadığı zulme maruz kalan kedicik.
Ve bu işkenceyi hiç çekinmeden, acımadan büyük bir keyifle yapan çocuklar.
Çocuk demeye dilim varmıyor aslında.
Biz çocukken elimizde yiyecekle kedi, köpek, kuş besler, severdik.
Çocuk olmak masumiyet, çocuk olmak sevmek, çocuk olmak iyi olmak demekti.
Yetişkinler gibi çocukların da iyisi, kötüsü var.
Tarkan da pası taca bile atmadı, “Olayın neye hizmet ettiğini anlamadım” deyip kibarca iade etti.
Olayın hizmet ettiği nokta aslında şu; uzun süredir işsiz olan müzisyenler için başlatılmış bir challenge’dı bu. İyi güzel de, peki ne işe yarayacaktı? Amacı neydi?
Bir cümlesi var mıydı?
Bir şeyleri değiştirmek için kitleleri ya da otoriteleri harekete geçirecek içeriği var mıydı?
İşte onu ben de anlamadım.
Zaten Tarkan da anlamadığı için “Beni affedin” deyip çekildi kenara.
Keşke bu daha ayakları yere basan bir proje olsaydı.
Ya da Yıldız Tilbe ile Tarkan sosyal medya üzerinden haberleşeceklerine önceden bir telefon konuşması yapmış olabilselerdi.
İşte yeni model tatil kampanyası.
Pandemi nedeniyle kapandığımız bugünlerde tatil fırsatı ya da tatil teklifi böyle yapılıyor.
17 günlük kapanma boyunca tatil bahanesi ve otel rezervasyonu ile seyahat etmek yasak.
“Filanca otelde rezervasyonum var” deyip yola çıkamıyorsunuz yani.
Ancak bugünden otele girenler, yasak sonuna kadar oradan ayrılmamak şartıyla kalabiliyor.
Durum böyle olunca oteller, tatil köyleri “Kapanma öncesi gelin, kapanmayı burada geçirin, yasak kalkınca evinize gidersiniz” dediler.
Anlayacağınız bu 18 günü ya evde ya da bir otelde oldukları yerden kıpırdamadan geçirecek insanlar.
Sinema mı kaldı ki izleyelim...
Çoğumuzun, hatta belki Oscar törenine katılanların bile tamamını izlememiş olduğu filmler arasında geçti bu yılki Oscar töreni.
Büyük bir boşluk hissi!
İzlediklerimizden, adaylardan ve törenden anladığımız; konu ve senaryo çeşitliliği açısından zengin bir yıl olsa da tarihin ünlüler geçidi ve filmler anlamında en zayıf Oscar töreni olduğuydu.
Tren istasyonunda gerçekleşen töreni bir film gibi yönettiğini söyleyen Steven Soderbergh’in açıları, prodüksiyonu, kurgusu baş döndürücü de olsa içeride heyecan olmayınca neye yarar ki?
“En iyi film” ödülünü sona saklamayıp, oyuncu ödüllerinden önce vermek bile fark yaratmaz.
Daha ne diyeyim bilemedim.
Nasıl mı?
Geçen salı Hayatta Beşiktaş Radyo’daki “Kartal Pençesi” programıma Serhan Onat konuk oldu.
Serhan koyu Beşiktaşlı.
Aynı zamanda yelken sporuyla da ilgileniyor.
İkisinin ne alakası var demeyin.
Beşiktaş her şampiyon olduğunda taraftar motorları maviliklere sürer ve Boğaz’ı siyah beyaza boyar.
İşte bu yıl da inşallah şampiyon olunca teknelerle Boğaz’a açılıp kutlayacağız şampiyonluğumuzu.
Yaklaşık 2 yıldır sahneye çıkamayan şarkıcıların gerek psikolojik gerekse de ses sağlıkları için ne yapılabilir?
Konserlerde korona bulaşır mı?
Koronanın en fazla bulaştığı yer futbol maçları mıdır?
Sahnelere dönüş ne zaman ve ne şartlarda olacak?
İşte bunların hepsini konuştuk Dünya Ses Günü’nün kutlandığı 16 Nisan’da.
Zoom’da düzenlenen etkinliğin ev sahipleri, Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği (SKYBD), Profesyonel Ses Derneği (PSD) ile Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği’ydi (DKTD).
Biz de POPSAV yönetim kurulundan Zeliha Sunal ile birlikte katıldık ve soruları müzisyenler tarafından ele aldık.
Bu interdisipliner semineri SKYBD Kurucu Başkanı
İşte onlardan biri...
Tee Cee adlı kedinin epilepsi nöbetlerini önceden bilmek gibi bir yeteneği vardı.
Tee Cee ilk sahibi tarafından bir kutuya konularak ırmağa atılan
bir kedi aslında.
Neyse ki kurtarılmış ve sahiplendirilmek üzere barınağa götürülmüş. Barınaktan onu kurtaran Michael Edmond’a hayatının hediyesini vermiş Tee Cee...
Michael şiddetli nöbetler geçiren bir epilepsi hastasıydı ve nöbetlerini önceden bilemediği için evden yalnız çıkmaya bile korkuyordu. Nöbet öncesi herhangi bir belirti göstermeyen Michael’ın nöbetlerini önceden bilen ve haber veren Tee Cee oldu.
Tee Cee nöbetin geleceğini önceden hissediyor, gözlerini Michael’a dikiyor ve sağa sola koşturarak herkese bir şeylerin yolunda gitmeyeceğini haber veriyordu.
Bodrum’a kadın başkan adayı
Onu nasıl anlatırsın deseler, ilk olarak “dürüst ve azimli” derim.
Ki bence bir yönetici, bir başkan için en önemli özellikler bunlar.
BODER (Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği) başkan adayı Itır Köylü’nün beni çok mutlu eden bir başka sıfatı da kadın olması tabii.
Hem de aileden turizmci, gencecik, pırıl pırıl bir kadın.
Yarınki seçim öncesinde kendisiyle Bodrum’da, yeni açılan Door’a Otel’de buluştuk, sohbet ettik.
Planlarını, yol haritasını anlattı.
Bodrum için koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla ekibiyle birlikte canla başla çalışırken kimseyi kırmayacağına, haksızlık yapmadan ilerleyeceğine hiç şüphem kalmadı.
Sağlam, çok değerli isimlerden oluşan bir yönetim kurulu ile birlikte Itır.
Yönetim kurulunda yer alan tecrübeli ve güçlü isimlerin katkısının büyük olacağı ve fark yaratacakları ortada.
İki dönemdir BODER’de yönetim kurulunda yer alan Itır Köylü ve yönetim kurulunun ilk hedefleri; Bodrum’daki tüm otelleri üyeleri yaptıktan sonra Bodrum’u sadece yazın değil, dört mevsim turizmin merkezi haline getirebilmek.
Bunun için de başta diğer STK’lar olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşla işbirliği planı hazırlamışlar.
Ve bu planın içinde sadece büyük oteller değil butiğinden, aile işletmesine bütün Bodrum otelleri var. Turizmde örgütlenmenin öneminin farkında olduklarını söyleyen Itır, turizmcinin yasal haklarının artırılması için, Atamızın “Tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak” sözünü benimseyerek, bu yolda çalışmak ve üretmek istediklerini söylüyor.
İç mimarlık ve yat tasarımı eğitimi alan Itır Köylü, Bodrum’un eski turizmci ailelerinden birinin kızı.
Bitez’deki aile işletmelerinde yönetici olarak çalışırken büyüdüğü kentin turizmine katkı sağlamak için kolları sıvamanın heyecanını yaşıyor.
Ben kendisinin ve ekibinin çok başarılı olacağına eminim.
Bir kadın olarak kendisini destekliyor ve ayrıca bir Bodrum gönüllüsü olarak her zaman yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum.
Itır Köylü kimdir
Bodrum’un eski turizmci ailelerinden birinin içinden gelen Itır Köylü, çocukluğundan itibaren otel ve otelcilerin arasında olmuş.
İlk ve orta öğrenimini Bodrum’da tamamlamış.
Devamında İzmir Amerikan Lisesi ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden iyi dereceyle mezun olmuş.
Son olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Yat Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans yapmış.
Öğrenimi süresince yurtdışında staj ve workshop programlarına katılmış.
Yüksek lisans sonrası dönemde kısa bir süre İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde misafir eğitmen olarak yat tasarımı proje derslerine girmiş.
Şu an, Bitez’de ailece sahip oldukları otel ve apart işletmesinde yönetici olarak çalışıyor ve iç mimarlık mesleğini sürdürmeye devam ediyor.
TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) yönetim kurulu üyeliği, Bodrum Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği görevlerine de devam eden Itır Köylü, aynı zamanda BİDER (Bitez İşletmeciler Derneği) üyesi.
Itır, BODER başkan adaylığı sürecinde Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldiğini söyledi.
Onlara büyüdüğü yerin sonraki jenerasyonlara korunmuş olarak bırakılması, ülkemizdeki turizm örgütlenmesinin güçlenmesi ve turizmci haklarının artması için ne yapılması gerektiği hakkında bilgiler vermiş.