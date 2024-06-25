Bodrum değişiyor

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Şaşırdım, kimse gelmedi mi diye düşünürken Azka otele vardım ve en azından gelen kesimin otellerde olduğunu ve insanların otelde her şeyi, temiz denizi, güzel yemeği, akşam canlı müziği, eğlenceyi bulduğu sürece çok da dışarı çıkmadığını anladım.

Böylece Bodrum geneli için bahsedilen fahiş yemek ve eğlence fiyatlarına da maruz kalınmamış oluyor.

Bülent Kaya, doluluğun bayramla sınırlı olmadığını, yazın da rezervasyonların iyi olduğunu söyledi.

Yerli turisti önemsemenin ve istediğini vermenin etkileri böyle görülüyor işte.

Benzer bir durum Antalya’da da var, yerli turisti önemseyen işletmeler kazanıyor.

Ben buna çok sevindim, yabancı turist gelsin, döviz bıraksın tabii ama ülkemizin doğal güzelliklerinden, imkânlarından bizim insanımız da faydalansın.

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Uyku da pahalı oldu

“Esniyorum ama sıkıldığımdan değil, gerçekten yorgunum, uykumu alamıyorum.”

Bu cümleyi o kadar sık duymaya başladım ki.

2022 yılında 8 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, yetişkinlerin yüzde 74’ünün uyku kalite ve süresinin son bir yıl içinde azaldığını ortaya koydu.

Her 10 kişiden biri de gecede sadece 2-4 saat uyuyabiliyor.

Uykusuzluk, depresyon ve anksiyeteyi tetikliyor ve dikkat ile algıyı olumsuz etkiliyor.

Özel hayat olduğu kadar iş hayatı için de ciddi bir verim kaybı yani.

Sosyal medya önerisi olarak alınan magnezyum takviyesi, zaman içinde alışılan dozlarla bir iki saat derin uykudan sonra işe yaramayan ve gün boyu sersem sersem dolaşmaya neden olan melatonin, rahatlama podcast’leri, hipnoterapi, meditasyon, hiçbiri bazen işe yaramayabiliyor.

Çocuklu ailelerde sık sık uyanan, uyumak bilmeyen, yardım olmadan uykuya dalamayan bebekler başta anneler, sonra belki babalar için de ciddi bir uykusuzluk nedeni.

Ve sıcaklar, nem ve sıcak uyku bırakmıyor insanda.

Dön dur, tavana bak dur, koyunları say, ılık duş al, ne yazık ki hiç birinin işe yaramadığı çok gece var.

UYKU YATAĞI ÇIKTI

Global düzeyde insomnia, yani uyku sorunu için insanların harcadığı para 6.8 milyar doları buldu.

Uykuya destek hapları bir yana uyku için teknoloji de satılıyor.

Hem de hayli pahalıya.

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Eight Sleep şirketinin sunduğu akıllı yatak 3 bin dolar civarında.

Yatağın ısısını ayarlayan bu sistem normal uykuya 1 saat daha fazla uyku katmayı iddia ediyor.

Denemeye değer gibi.

Uykuyu bir gün hayatımıza tekrar girmesini beklediğimiz eski bir arkadaş olarak geride bırakmamak adına CBT-i, BDT-U yani bir çeşit bilişsel davranış terapisinden de söz etmek gerek.

BDT ilaç içermeyen ve belli basamakları olan bir tedavi biçimi.

Uyku sorunu olan kişi için kolay olmayan basamaklar bunlar.

Zorlu bir süreç anlayacağınız ama işe yaradığı söyleniyor.

Bu tedaviyle kendinize yeni bir hayat öğretisi de katmış oluyorsunuz aslında.

Uyku saatinden en az 2-3 saat öncesinde kafein almayı ve yemek yemeyi kesmelisiniz.

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Sosyal medyaya bakmak ve telefonunuzu elinize almak da yasak.

Akşam olunca evin ışıkları loş hale gelecek.

Yatak sadece uyumak için kullanılması gereken bir alan, video izlemek ya da sosyal medyada gezinme yeri değil.

Bu terapinin ilk haftasında günlük uykularınızı ölçtüğünüz bir uyku günlüğü tutmanız isteniyor. Sonrasında işin daha zor kısmı başlıyor: Uyku kısıtlaması.

Yeterli uykuya ulaşmanız için uykunuz geldiğinde bile uyuma lüksünüz elinizden alınıyor.

Örneğin geceleri sadece 01.00 ve 06.00 arası yatakta olmanıza izin veriliyor.

Bir sonraki günü de uykusuz geçirmemek için 01.00’de yatağa girdiğinizde uyumaya çalışıyorsunuz.

BDT ciddi disiplin gerektiren bir tedavi ve gerçekten işe yaradığı söyleniyor.

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Denemiş olanlardan yorumları alabilirim.