Bocelli’den dua gibi konser

Geçen haftaki köşe yazımda, hafta sonunda beni en fazla heyecanlandıran olayın pazar gecesi Duomo Katedrali’nde gerçekleşecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak Andrea Bocelli konseri olduğunu yazmıştım.
Paskalya konseri olarak açıklanan yayın daha başlamadan 2 milyonun üzerinde izleyici beklemedeydi.
Bocelli’nin YouTube kanalına son 15-20 dakikada 120 bin kişi daha abone oldu.
Ve o an geldiğinde Duomo’ya bağlanmadan önce “Birlikte dua etmenin gücüne inanıyoruz” cümleleri belirdi ekranda.
Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Duomo’da tek başına bir tenor çıktı karşımıza.
Aralarda Paris’ten New York’a, Londra’ya bomboş şehirlerin görüntüleri geldi ekrana.
Bir tarihe tanıklık ediyorduk.
Evimizden milyonlarca insanla aynı anda aynı duygularla izledik konseri, dinledik o muhteşem sesi.
Ön koltuk, arka koltuk yoktu, hepimiz sahneye aynı mesafedeydik.
Dünyayı müzik iyileştirecek, tüm insanlık birleşerek tek yürek olarak düzelecek, daha iyi günlere kavuşacak duygusu sardı hepimizi.
Kısa sürdü konser, tadı damağımızda kaldı.
Evden konser mi izlenir diyen ben, dijital konser fikrine alışabileceğimi hissettim Bocelli konseri sonrasında.
Hep birlikte ve canlı olarak izleme hissini bu dua gibi konserle deneyimlemiş oldu tüm dünya.
Güzeldi ve eşsiz bir deneyimdi.
Köpek gezdirmek şansları oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile cumartesi günü yaptığım telefon konuşmasına istinaden, hem şahsi hem de HAÇİKO dernek sosyal medya hesaplarından kapılarının önünde köpek gezdirenlere para cezası kesilmeyeceğini duyurmuştuk.
Soylu, bu açıklamasının öncesinde kesilen cezaların da iptal olacağını söyledi.
Bununla da kalmadı, düzenli orman ve sokak beslemesi yapan hayvanseverlerin belediye ve kaymakamlıklarla irtibatta kalıp bu beslemelere devam edebileceklerini de belirtti.
Pazar günü Kavacık ve Beykoz civarında yaptığım beslemelerde, sevinerek söylemeliyim ki, kedi, köpek ve kuşların önünde mama gördüğüm yerler çok oldu.
Umarım her yerde durum aynıdır.
Beslemede sıkıntı yaşanan bölgeler için hayvanseverler derneğimizle irtibata geçmeyi unutmasınlar.
Çünkü İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere giden talimat gereği besleme yapılması zorunlu.
NOT: Korona günleri ve sokağa çıkma yasakları sırasında Amerika’da köpeklerini gezdirenlere ceza uygulanmadı, dışarı çıkmalarına izin verildi.
Bu durum da barınaklardan daha fazla hayvan sahiplenilmesi ve yuva bulmalarıyla sonuçlandı. Köpek sahibi olmak her anlamda iyi geldi insanlara yani.
Darısı ülkemizin ve barınaklarda sıcak bir yuva özlemi çeken canların başına diyorum.
82 yaşındaki Süpermen
Bizim sektörün Süpermen’i Caner Ural’ın babası da aynı kendisi gibi çıktı. Belgun amca 82 yaşında, haliyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına takılmış durumda.
Ama görev bilinci, vicdanı ve ‘Süpermen’liği yerinde.
Beslediği köpekler için görevi Caner’e devretmiş.
Ama ne devretme...
Köpeklerin yemeklerini düzenli olarak poşetler halinde Caner’lere yolluyor.
Dudullu’da kardeşinin işyerinde beslediği köpekler için talimatı, kendi arabasıyla besleme yapılması.
Olur da atlanır diye geceden not bırakmayı da ihmal etmemiş. Notta yazanı sizinle paylaşıyorum: “Caner, bizim arabayla Saim’in işyerine git, köpekler arabayı tanır, yaklaşınca korna çal gelirler. Baban.”
Çok yaşa Belgun amca, Allah senden razı olsun.
Bocelli’den dua gibi konser
Geçen haftaki köşe yazımda, hafta sonunda beni en fazla heyecanlandıran olayın pazar gecesi Duomo Katedrali’nde gerçekleşecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak Andrea Bocelli konseri olduğunu yazmıştım.
Paskalya konseri olarak açıklanan yayın daha başlamadan 2 milyonun üzerinde izleyici beklemedeydi.
Bocelli’nin YouTube kanalına son 15-20 dakikada 120 bin kişi daha abone oldu.
Ve o an geldiğinde Duomo’ya bağlanmadan önce “Birlikte dua etmenin gücüne inanıyoruz” cümleleri belirdi ekranda.
Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Duomo’da tek başına bir tenor çıktı karşımıza.
Aralarda Paris’ten New York’a, Londra’ya bomboş şehirlerin görüntüleri geldi ekrana.
Bir tarihe tanıklık ediyorduk.
Evimizden milyonlarca insanla aynı anda aynı duygularla izledik konseri, dinledik o muhteşem sesi.
Ön koltuk, arka koltuk yoktu, hepimiz sahneye aynı mesafedeydik.
Dünyayı müzik iyileştirecek, tüm insanlık birleşerek tek yürek olarak düzelecek, daha iyi günlere kavuşacak duygusu sardı hepimizi.
Kısa sürdü konser, tadı damağımızda kaldı.
Evden konser mi izlenir diyen ben, dijital konser fikrine alışabileceğimi hissettim Bocelli konseri sonrasında.
Hep birlikte ve canlı olarak izleme hissini bu dua gibi konserle deneyimlemiş oldu tüm dünya.
Güzeldi ve eşsiz bir deneyimdi.
Köpek gezdirmek şansları oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile cumartesi günü yaptığım telefon konuşmasına istinaden, hem şahsi hem de HAÇİKO dernek sosyal medya hesaplarından kapılarının önünde köpek gezdirenlere para cezası kesilmeyeceğini duyurmuştuk.
Soylu, bu açıklamasının öncesinde kesilen cezaların da iptal olacağını söyledi.
Bununla da kalmadı, düzenli orman ve sokak beslemesi yapan hayvanseverlerin belediye ve kaymakamlıklarla irtibatta kalıp bu beslemelere devam edebileceklerini de belirtti.
Pazar günü Kavacık ve Beykoz civarında yaptığım beslemelerde, sevinerek söylemeliyim ki, kedi, köpek ve kuşların önünde mama gördüğüm yerler çok oldu.
Umarım her yerde durum aynıdır.
Beslemede sıkıntı yaşanan bölgeler için hayvanseverler derneğimizle irtibata geçmeyi unutmasınlar.
Çünkü İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere giden talimat gereği besleme yapılması zorunlu.
NOT: Korona günleri ve sokağa çıkma yasakları sırasında Amerika’da köpeklerini gezdirenlere ceza uygulanmadı, dışarı çıkmalarına izin verildi.
Bu durum da barınaklardan daha fazla hayvan sahiplenilmesi ve yuva bulmalarıyla sonuçlandı. Köpek sahibi olmak her anlamda iyi geldi insanlara yani.
Darısı ülkemizin ve barınaklarda sıcak bir yuva özlemi çeken canların başına diyorum.
82 yaşındaki Süpermen
Bizim sektörün Süpermen’i Caner Ural’ın babası da aynı kendisi gibi çıktı. Belgun amca 82 yaşında, haliyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına takılmış durumda.
Ama görev bilinci, vicdanı ve ‘Süpermen’liği yerinde.
Beslediği köpekler için görevi Caner’e devretmiş.
Ama ne devretme...
Köpeklerin yemeklerini düzenli olarak poşetler halinde Caner’lere yolluyor.
Dudullu’da kardeşinin işyerinde beslediği köpekler için talimatı, kendi arabasıyla besleme yapılması.
Olur da atlanır diye geceden not bırakmayı da ihmal etmemiş. Notta yazanı sizinle paylaşıyorum: “Caner, bizim arabayla Saim’in işyerine git, köpekler arabayı tanır, yaklaşınca korna çal gelirler. Baban.”
Çok yaşa Belgun amca, Allah senden razı olsun.