Bizde 65 orada 70 yaş üstüne yasak 

İngiltere, Avrupa’da koronavirüse en fazla kayıp veren ülke oldu.
Ben bu yazıyı yazarken adada 30 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Karantinaya diğer ülkelere göre daha geç başlayan ülkede şu sıralar bazı yasakların artırılması ama işyerlerinin de yavaş yavaş açılması planlanıyor.
Türkiye’nin krizin başından beri uyguladığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, İngiltere’de 70 yaş üstüne uygulanıyor.
Ve 70 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaların 4 ay daha devam ettirilmesi planlanıyor ama buna itirazlar çok.
Bazı 70 yaş üstü vatandaşlar, kendilerinin son derece sağlıklı olduklarını söyleyerek sağlık sorunu yaşayan 70 yaş üstünden ayrı tutulmalarını istiyor.
Diğer yanda ise daha fazla işyerinin açılması gündemde.
Yasaklar hafifletilecek ama yakın mesafe işlerde kural 15 dakikadan fazla yan yana durmamak olacak.
İşyerleri açıldığında işe toplu taşıma ile gidilmesi pek tavsiye edilmiyor.
Sosyal mesafenin korunacağı servisler ya da varsa herkesin kendi arabasını kullanması isteniyor.
Ve hatta eğer olabiliyorsa yürüyerek ya da bisikletle işe gidilmesi en ideal olanı.
Bunlar gündemdeyken iş saatlerinin esnek tutulması da işverenlere bildirilmiş durumda.
Bisiklet yollarının genişletilmeye başladığı İngiltere, bu anlamda bisiklet cenneti Hollanda olma yolunda.
Dışarıda durum böyleyken mağazalarda ise satış elemanları ile müşteriler arasında artık camlı bölümler var.
Para ya da kredi kartınızla ödemeyi bu camlı bölmenin arkasından yapıyorsunuz.
Aynı döviz büroları gibi yani.
Bizde de yakında market ve mağazalarda uygulanmaya başlanır diye düşünüyorum.
Bana yaklaşma
Açık havada koşarken ya da bisiklete binerken sosyal mesafenizi iki katına çıkarmanız öneriliyor.
Nedeni basit aslında.
İnsan egzersiz yaparken çok daha derin nefes alıp veriyor ve dahası daha fazla vücut sıvısı üretiyor.
Etrafa yaydığınız nefes ve vücut sıvıları başkaları için tehlikeli.
Siz de bu arada derin nefes alırken virüs kapma ihtimalinizi artırmış oluyorsunuz.
Bu nedenle koşuya çıkanların birbirlerinden 4 metre uzakta olmaları öneriliyor.
Makyaja gerek kalmadı
Evde kalmanın sonuçlarından biri de
biz kadınlar açısından makyaj malzemelerini bir kenara bırakıp kremlere dadanmamız oldu.
Evde daha fazla kalınca insan ne allık kullanıyor, ne göz kalemi ne de maskara.
Çok çabuk da alışıyor aynadaki bu sade görüntüsüne.
İşte bu ruh halinin etkisiyle makyaj malzemesi satışlarında yüzde 14’lere varan düşüşler görülmeye başladı.
Son iki haftanın rakamlarına bakıldığında dünya genelinde krem ve cilt bakımı ürünlerinin satışları ilk kez makyaj malzemesi satışlarını geçti.
Üstüne şimdi bir de yaz geliyor, makyaj malzemesi satışlarının genelde düşük olduğu bir mevsim.
2020’nin iniş yaşayan sektörlerinden birinin de makyaj sektörü olduğunu söyleyebiliriz.
Alkışlar bugün hemşirelerimize
Bugün Dünya Hemşireler Günü.Bence 14 Mart Tıp Bayramı kadar da önemli bir gün.
Hastanede yatmış herkes bilir hemşirelerin ne kadar çok dua aldıklarını.
Korona salgını döneminde vefakâr sağlık çalışanlarının önemini ve değerini daha iyi anladığımızı söylemeye gerek yok.
Modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale’in doğduğu günde kutlanan Hemşireler Günü vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor ve minnetlerimizi sunuyoruz.
Bizde 65 orada 70 yaş üstüne yasak
İngiltere, Avrupa’da koronavirüse en fazla kayıp veren ülke oldu.
Ben bu yazıyı yazarken adada 30 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Karantinaya diğer ülkelere göre daha geç başlayan ülkede şu sıralar bazı yasakların artırılması ama işyerlerinin de yavaş yavaş açılması planlanıyor.
Türkiye’nin krizin başından beri uyguladığı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, İngiltere’de 70 yaş üstüne uygulanıyor.
Ve 70 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaların 4 ay daha devam ettirilmesi planlanıyor ama buna itirazlar çok.
Bazı 70 yaş üstü vatandaşlar, kendilerinin son derece sağlıklı olduklarını söyleyerek sağlık sorunu yaşayan 70 yaş üstünden ayrı tutulmalarını istiyor.
Diğer yanda ise daha fazla işyerinin açılması gündemde.
Yasaklar hafifletilecek ama yakın mesafe işlerde kural 15 dakikadan fazla yan yana durmamak olacak.
İşyerleri açıldığında işe toplu taşıma ile gidilmesi pek tavsiye edilmiyor.
Sosyal mesafenin korunacağı servisler ya da varsa herkesin kendi arabasını kullanması isteniyor.
Ve hatta eğer olabiliyorsa yürüyerek ya da bisikletle işe gidilmesi en ideal olanı.
Bunlar gündemdeyken iş saatlerinin esnek tutulması da işverenlere bildirilmiş durumda.
Bisiklet yollarının genişletilmeye başladığı İngiltere, bu anlamda bisiklet cenneti Hollanda olma yolunda.
Dışarıda durum böyleyken mağazalarda ise satış elemanları ile müşteriler arasında artık camlı bölümler var.
Para ya da kredi kartınızla ödemeyi bu camlı bölmenin arkasından yapıyorsunuz.
Aynı döviz büroları gibi yani.
Bizde de yakında market ve mağazalarda uygulanmaya başlanır diye düşünüyorum.
Bana yaklaşma
Açık havada koşarken ya da bisiklete binerken sosyal mesafenizi iki katına çıkarmanız öneriliyor.
Nedeni basit aslında.
İnsan egzersiz yaparken çok daha derin nefes alıp veriyor ve dahası daha fazla vücut sıvısı üretiyor.
Etrafa yaydığınız nefes ve vücut sıvıları başkaları için tehlikeli.
Siz de bu arada derin nefes alırken virüs kapma ihtimalinizi artırmış oluyorsunuz.
Bu nedenle koşuya çıkanların birbirlerinden 4 metre uzakta olmaları öneriliyor.
Makyaja gerek kalmadı
Evde kalmanın sonuçlarından biri de
biz kadınlar açısından makyaj malzemelerini bir kenara bırakıp kremlere dadanmamız oldu.
Evde daha fazla kalınca insan ne allık kullanıyor, ne göz kalemi ne de maskara.
Çok çabuk da alışıyor aynadaki bu sade görüntüsüne.
İşte bu ruh halinin etkisiyle makyaj malzemesi satışlarında yüzde 14’lere varan düşüşler görülmeye başladı.
Son iki haftanın rakamlarına bakıldığında dünya genelinde krem ve cilt bakımı ürünlerinin satışları ilk kez makyaj malzemesi satışlarını geçti.
Üstüne şimdi bir de yaz geliyor, makyaj malzemesi satışlarının genelde düşük olduğu bir mevsim.
2020’nin iniş yaşayan sektörlerinden birinin de makyaj sektörü olduğunu söyleyebiliriz.
Alkışlar bugün hemşirelerimize
Bugün Dünya Hemşireler Günü.Bence 14 Mart Tıp Bayramı kadar da önemli bir gün.
Hastanede yatmış herkes bilir hemşirelerin ne kadar çok dua aldıklarını.
Korona salgını döneminde vefakâr sağlık çalışanlarının önemini ve değerini daha iyi anladığımızı söylemeye gerek yok.
Modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale’in doğduğu günde kutlanan Hemşireler Günü vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor ve minnetlerimizi sunuyoruz.