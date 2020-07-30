Öz değerlerimize dönmek ve ekonomik sıkıntıları atlatmak için “Bırakmam seni” sloganıyla başlatılan bağış kampanyasına maddi manevi destek olmak her Beşiktaşlının boynunun borcu.
Beşiktaş’a gönül vermiş, siyahı beyazı ana renkleri olarak kabul etmiş bir Beşiktaşlı olarak “Bırakmam Seni” kampanyasını ilk gününden beri takip etmiş, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Beşiktaşlı sanatçılar ile yapılan toplantıya katılmıştım.
Bu kampanya için biz de Murat Başaran ile elimizi taşın altına koyduk.
Murat besteledi, ben sözleri yazdım, birlikte söyledik ve Armağan Pekkaya yönetimindeki klibin çekimleri için mabedimizde, Vodafone Arena’da buluştuk.
Ortaya içimize sinen bir marş ve klip çıktı.
Beşiktaşımıza armağan ettiğimiz “Bırakmam Seni” marşının klibini bugünden itibaren YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Amacımız taraftarımıza bir marş armağan ederken yardım kampanyasını daha da hareketlendirmek.
Beşiktaşlı işadamlarından bağışları beklerken, herkesten SMS’le de destek olmalarını istiyoruz.
“Bırakmam Seni” yazarak 1903’e gönderilen her mesaj çok değerli.
Marşımızın sonunda bunu da vurguluyoruz zaten.
Şu sözlerle başlayan “Bırakmam Seni” marşını, güzel günlerde hep birlikte söyleyebilmek dileğiyle:
“Atamızdan kalan yadigar
Vatan gibi sen de payidar
Yanında efsane taraftar
Sana adanmış bu hayatlar...”
Hamilelik fotoğrafı koymadı
Zayn Malik ile bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen Gigi Hadid ciddi bir baskı altında.
Herkes güzel modelin hamilelik fotoğrafını çekip paylaşmasını istiyordu.
Hadid ise baskılara gayet mantıklı ve makul bir cevap verdi.
“Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Koronavirüs nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı” diyen Gigi Hadid’i tebrik ediyorum.
Ünlü ünsüz uyumu
Ünlüler arasında “hayranla aşk yaşama” modası bu yıl da devam ediyor.
2020’nin “onların dünyasından olmayan” kişilerle aşk yaşayanları önce Merve Boluğur, sonra da İsmail YK oldu.
Aşkım Kapışmak bu durumlar üzerine bir yazı kaleme aldı ve “Derin yalnızlık çeken ünlüler, ünsüz insanlarla olur” diyerek hayranıyla aşk yaşayan ünlülere farklı bir anlam yükledi.
Bu ünlülerin aldatılmış, kaybetmiş ya da yaşlanmış olabileceğini söyleyen Aşkım’a göre hayran kişi hep seven, alttan alan taraf olduğu için ünlünün kolayına ve işine geliyor.
Hep seven, çok seven kişi bir süre iyi gelse de hayatlarında arada sırada da olsa arıza isteyen ünlüler için sonradan sıkıcı da olabiliyor tabii.
Tarkan ve Pınar örneği bir istisna...
Bakalım 2020’nin ünlü-ünsüz çiftlerinin birliktelikleri nasıl ilerleyecek?
Cenaze masrafları
Emirates Havayolları kaş yaparken göz çıkarmanın bir örneğini verdi.
Şirket bir ilke imza atarak, yolcuların uçuş sırasında koronavirüs kapmaları durumunda tedavi, karantina ve hatta cenaze masraflarını karşılayacağını duyurdu.
Pandemi döneminde uçak yolculuğundan korkmayan varsa da bu açıklamayla korkmaya başlamıştır.
Tedbirlerimizi tabii ki alalım ama o arada karantinadan ve cenazelerden bahsetmeye ne gerek var!
Bırakmam Seni
Öz değerlerimize dönmek ve ekonomik sıkıntıları atlatmak için “Bırakmam seni” sloganıyla başlatılan bağış kampanyasına maddi manevi destek olmak her Beşiktaşlının boynunun borcu.
Beşiktaş’a gönül vermiş, siyahı beyazı ana renkleri olarak kabul etmiş bir Beşiktaşlı olarak “Bırakmam Seni” kampanyasını ilk gününden beri takip etmiş, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Beşiktaşlı sanatçılar ile yapılan toplantıya katılmıştım.
Bu kampanya için biz de Murat Başaran ile elimizi taşın altına koyduk.
Murat besteledi, ben sözleri yazdım, birlikte söyledik ve Armağan Pekkaya yönetimindeki klibin çekimleri için mabedimizde, Vodafone Arena’da buluştuk.
Ortaya içimize sinen bir marş ve klip çıktı.
Beşiktaşımıza armağan ettiğimiz “Bırakmam Seni” marşının klibini bugünden itibaren YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Amacımız taraftarımıza bir marş armağan ederken yardım kampanyasını daha da hareketlendirmek.
Beşiktaşlı işadamlarından bağışları beklerken, herkesten SMS’le de destek olmalarını istiyoruz.
“Bırakmam Seni” yazarak 1903’e gönderilen her mesaj çok değerli.
Marşımızın sonunda bunu da vurguluyoruz zaten.
Şu sözlerle başlayan “Bırakmam Seni” marşını, güzel günlerde hep birlikte söyleyebilmek dileğiyle:
“Atamızdan kalan yadigar
Vatan gibi sen de payidar
Yanında efsane taraftar
Sana adanmış bu hayatlar...”
Hamilelik fotoğrafı koymadı
Zayn Malik ile bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen Gigi Hadid ciddi bir baskı altında.
Herkes güzel modelin hamilelik fotoğrafını çekip paylaşmasını istiyordu.
Hadid ise baskılara gayet mantıklı ve makul bir cevap verdi.
“Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Koronavirüs nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı” diyen Gigi Hadid’i tebrik ediyorum.
Ünlü ünsüz uyumu
Ünlüler arasında “hayranla aşk yaşama” modası bu yıl da devam ediyor.
2020’nin “onların dünyasından olmayan” kişilerle aşk yaşayanları önce Merve Boluğur, sonra da İsmail YK oldu.
Aşkım Kapışmak bu durumlar üzerine bir yazı kaleme aldı ve “Derin yalnızlık çeken ünlüler, ünsüz insanlarla olur” diyerek hayranıyla aşk yaşayan ünlülere farklı bir anlam yükledi.
Bu ünlülerin aldatılmış, kaybetmiş ya da yaşlanmış olabileceğini söyleyen Aşkım’a göre hayran kişi hep seven, alttan alan taraf olduğu için ünlünün kolayına ve işine geliyor.
Hep seven, çok seven kişi bir süre iyi gelse de hayatlarında arada sırada da olsa arıza isteyen ünlüler için sonradan sıkıcı da olabiliyor tabii.
Tarkan ve Pınar örneği bir istisna...
Bakalım 2020’nin ünlü-ünsüz çiftlerinin birliktelikleri nasıl ilerleyecek?
Cenaze masrafları
Emirates Havayolları kaş yaparken göz çıkarmanın bir örneğini verdi.
Şirket bir ilke imza atarak, yolcuların uçuş sırasında koronavirüs kapmaları durumunda tedavi, karantina ve hatta cenaze masraflarını karşılayacağını duyurdu.
Pandemi döneminde uçak yolculuğundan korkmayan varsa da bu açıklamayla korkmaya başlamıştır.
Tedbirlerimizi tabii ki alalım ama o arada karantinadan ve cenazelerden bahsetmeye ne gerek var!