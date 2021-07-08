Bir yasa hikayesi

Geçen yaz Bodrum, Çeşme konserlerime hep arabayla gittim.
Abarttım, Gaziantep’e de arabayla gittim bu kış.
Geçen hafta Bodrum’a yine arabayla gitmeyi tercih ettim.
Ama bir yere kadar, ben de pes ettim sonunda ve cumartesi günü İstanbul Havalimanı’nın yolunu tuttum.
Neredeyse 1.5 yıl sonra ilk kez uçağa bindim.
Özlemiş miyim?
Bu haberi görünce de gözlerim ışıldadı, dudağımda bir gülümseme beliriverdi.
Kanada’dan sonra Amerikan hükümeti de yüzlerce maske üreticisi arasından en güvenilir maskenin bir Türk markasına ait olduğuna karar verdi.
TT, bildiğimiz bir marka. GS Mağazacılık Yönetim Kurulu’nda da bulunan Tarhan Telli’nin TT Motors ile başlayan serüveni, TT Medikal markasıyla devam etti.
Ve en güvenilir maske ile dünya çapında tanınır oldu.
Amerika siparişi verdi bile. Artık hastanelerde ve askeri tesislerde yüzde 99 filtrasyona sahip TT Medikal maskeleri kullanılacak.
Aşıyı bir Türk bulmuştu, en güvenilir maske markası olarak da yine Türkiye’den bir firma seçildi.
İstersek yapıyoruz gerçekten de...
Delta var Delta!
Faz çalışmalarında başarıyla 3’üncü safhaya geçen aşının adı, Turkovac olarak duyuruldu.
1998 yılından beri aşı üretmeyen Türkiye’nin ilk korona aşısını bulan kişinin kim olduğuyla ilgili bilgi ise beni havalara uçurdu, çok sevindirdi ve hayli gururlandırdı.
Sevgili Murat Özhavala’yla sohbet ederken öğrendim, yerli aşıyı bulan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli bir veteriner hekim.
Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra doktorasını viroloji üzerine yapmış. ABD’de ise 3 yıl sadece koronavirüs üzerine çalışmış.
25 yıldır viroloji üzerine çalışmalar yapan, yerli aşıyı bularak yüz akımız olan virolog Özdarendeli’nin aynı zamanda veteriner hekim olmasından yola çıkarak birkaç sitemimi de dile getirmek isterim.
“Şuram ağrıyor, buramda sancı var, midem bulanıyor, başım dönüyor, gözlerim az görüyor” vs. diyemeyen, hastalıklarını anlatamayan dilsiz dostlarımızın dertlerini anlayıp, çare olmak için canla başla çalışan veteriner hekimler ne yazık ki hak ettikleri değeri göremiyor.
Bir kere “Sağlıkta Şiddet” yasa düzenlemesine dahil edilmediler. Hasta sahipleri tarafından saldırıya uğrayan pek çok veteriner hekim varken bu yasada yok sayılmaları kabul edilir gibi değil.
Benzer bir yanlış korona aşısı hakkında da yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyasından paylaştı bu videoyu. Şener Şen’e hayranlığım bir kez daha arttı. Aşılanmanın hem kendimiz, hem yakın çevremiz hem de tüm dünya için önemli ve gerekli olduğunu ne kadar çok kişi söyler, gösterir ve anlatırsa bu pandemiden işte o zaman hep birlikte kurtulacağız.
Aşı karşıtlarını, aşılanmaya şüpheyle yaklaşanları hep birlikte aşıya doğru döndürmeliyiz.
Bu konuda takipçilerini, hayranlarını, onları sevenleri ikna etmeye çalışan, örnek olan bütün tanınmış kişiler hem ülke hem dünya sağlığı için en doğru olanı yapıyorlar.
Hayata, normale, sinemalara, konserlere, tiyatrolara ağzımızın tadıyla dönebilmek için herkesin aşı olması şart.
Korona günlüğü
◊ Polonya, bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yoğun olarak görülmeye başladığı İngiltere’den gelen aşısız yolcuların tamamına 7 gün karantina uygulama kararı aldı. Yolcular uçağa binmeden önce testleri negatif çıksa bile 1 hafta karantinada kalacak ve o 1 haftanın sonunda ikinci kez PCR testi yaptırmadan sokağa çıkamayacaklar.
Ki bence bir yönetici, bir başkan için en önemli özellikler bunlar.
BODER (Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği) başkan adayı Itır Köylü’nün beni çok mutlu eden bir başka sıfatı da kadın olması tabii.
Hem de aileden turizmci, gencecik, pırıl pırıl bir kadın.
Yarınki seçim öncesinde kendisiyle Bodrum’da, yeni açılan Door’a Otel’de buluştuk, sohbet ettik.
Planlarını, yol haritasını anlattı.
Bodrum için koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla ekibiyle birlikte canla başla çalışırken kimseyi kırmayacağına, haksızlık yapmadan ilerleyeceğine hiç şüphem kalmadı.
Sağlam, çok değerli isimlerden oluşan bir yönetim kurulu ile birlikte Itır.
Canlı müzik mekanlarına ve müzisyenlere rehber olacak çalışma da yayınlandı.
Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği ile Profesyonel Ses Derneği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan pandemi sürecinde sahneye dönüş standartları raporundan bölümleri zaman zaman paylaşacağım.
Bugün konuşma, telefonla konuşma, bağırma, şarkı söyleme arasındaki farklardan ve sosyal mesafenin öneminden bahsedeyim.
Rapora göre konuşma sırasında üretilen küçük damlacık miktarı, sesin şiddetiyle doğrudan ilişkili.
Konuşmanın düşük veya yüksek ses şiddetinde yapılmasına göre saniyede yaklaşık 1 ila 50 arasında değişen sayıda partikül (0,06 ila 3 parçacık/ cm3) üretilmekte, ses şiddeti arttıkça damlacık oluşum hızı da artmakta.
Aynı ortamda aynı kişi tarafından yapılan konuşmanın, yüksek ses şiddetinde yapılması durumunda, yaklaşık 10 kat daha fazla damlacık üretimine neden olduğu rapor edilmiş.
Dolayısıyla telefonda konuşulması, yüksek sesle veya bağırarak konuşulması gibi faaliyetlerin yapılması, daha fazla damlacık ve bulaşa neden oluyor.
Koronadan başka yani?
Senaristlerin hayal gücü bu konuda sınır tanımıyor.
Özellikle korona ve pandemi sonrası izleyicinin bu türe olan ilgisinin de artmasıyla farklı filmler izleme imkanı buluyoruz.
Dijital platformda yayınlanan “Awake” mesela.
Tam bir felaket filmi.
Adından anlaşılacağı üzere konu uyanıklık hali üzerinden ilerliyor. Bir küresel felaketin ardından tüm elektronik cihazlar devre dışı kalıyor.
Yaşananlar sonucu insanlar uykuya dalamaz hale geliyor.
Uykusuzluk çeken bilir bunun ne demek olduğunu.
Bir pandemiden bilim ve bilimin ürünü olan aşılar sayesinde kurtulmak üzereyiz.
Yeni buluşlarda Türk insanının, Türk markalarının adının geçmesi de hepimizi ayrıca gururlandırıyor.
İşte bu nedenle sağlık sanayisinde pek çok yeniliğe imza atan, patentli buluşlarıyla birçok hastalığın tedavi sistemini geliştiren RD Global–INVAMED benim için ayrı bir yerde durmakta.
Tek olmadığımı Kıraç’ın marşıyla karşılaşınca anladım.
Kıraç, bilim insanlarına, inovatif çalışmaları ile dünya sağlığına değerli katkıları için teşekkür amacıyla “Önce İnsan, Önce Can” adlı marşı yaptı. “Sağlık ve bilim adına şükranla #Rdglobal #invamed’e hediyemdir” tweet’i ile paylaştı ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç’i de etiketledi.
Bu noktada biraz RD Global’den bahsedeyim.
Özellikle kalp damar cerrahisi, girişimsel nöroradyoloji alanlarında tıbbi cihaz devlerinden biri RD Global-INVAMED.
Sosyal medyaya gömüldüğümüz desek daha bile doğru olur.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan araştırma geçen ay açıklanmış; günümüzün yüzde 33’ünü internette, yüzde 12’sini ise sosyal medyada geçirdiğimizi ortaya çıkarmıştı.
Geriye de pek vakit kalmıyor zaten.
Artık iş, güç, sevdiklerimizle vakit geçirme, kitap okuma, spor yapma falan nerede derseniz bilemiyorum!
Yemek yemeyi saymıyorum bile, çünkü o telefon, sofrada da ellerden düşmüyor. Bu durumun sonucu yalnızlık, izolasyon, mutsuzluk, depresyon, kaygı vs... Ve tüm bunlara nomofobi de eklenmiş durumda.
Nomofobinin kelime anlamını bilmeyenleriniz vardır belki ama bu hastalığa sizin de yakalandığınıza dair iddiaya girerim.
Çağın fobisi olarak adlandırılan nomofobi, “no mobile phobia”dan türetilmiş bir kelime.
Telefondan uzak kalma, telefona ulaşamama fobisi
Ve o bir kişiye değer ve destek verilirse, bir kişiler çoğalır, toplum iyileşir, dünya güzelleşir.
İşte bu nedenle Sabancı Vakfı Fark Yaratanları’nı çok önemsiyorum.
Sabancı Vakfı, 2009’dan bu yana, yani 12 yıldır Türkiye’nin fark yaratanlarını seçiyor.
İlk yıllarda “Sonraki yıllar için başvuran bulabilir misiniz acaba” diyenler olmuştu.
Tam tersine ilgi arttı, katılım çoğalarak büyüdü.
Güler Sabancı açıkladı, bu yıl 4 binden fazla kişi başvurmuş.
Yıllarımız geçti kahkahalarıyla, kavgalarıyla, kıskançlıklarıyla, küslükleriyle, ayrılmaları, kavuşmaları ama bir şekilde hep tatlıya bağlamalarıyla.
En yalnız, en berbat hissettiğimiz zamanlarda arkadaşlık ettiler bize.
Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler, Joey...
Favorilerim hep Joey ve Phoebe olmuştu, hâlâ da öyle sanırım.
Ve 17 yıl aradan sonra “Friends Reunion” geldi işte.
Konsept çok başarılı; okuma provaları, anılar, geriye dönüşler, röportajlar, setin yeniden canlandırılması, misafir oyuncular, talk show formatı...
Bir araya gelme fikrinin hakkını sonuna kadar vermişler.
Konseptin güzelliğini bir kenara bırakırsak tabii ki en çok oyuncuların
İşte bana ve HAÇİKO’ya gelen en sık sorulardan, sorunlardan bir tanesi.
Avukatlarımızdan, aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz de olan Av. Serdar Uluç’un hazırladığı hukuki çözüm metnini aynen paylaşıyorum.
Burada öncelikle yönetim planına bakılmalıdır.
Yönetim planında yasaklanmadıkça daire içerisinde evcil hayvan beslenebilir.
Buna rağmen yönetim planında evcil hayvan bakılması yasak olsa dahi, bu yasağın yok hükmünde olduğuna dair mahkeme kararı da mevcuttur. (İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/1073 Es. 01.03.2013 tarih ve 2013/251 sayılı kararı, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 2014/6465 E. 2014/12547 K. 11.09.2014 tarihli ilamını inceleyebilirsiniz.)
Yönetim planında yasak olmaması durumunda ise 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’nun 5. maddesine göre hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
Ama takmayanları da uyarıyorum. Çünkü çok yakın temastalar, mesafeye oyun oynarken pek dikkat etmiyorlar. Böyle bir dönemde hiç kuşkusuz ne çocuk olmak kolay ne de ebeveyn.
Ama biraz daha sabır. En azından aşı yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayana ve pandemi hafifleyene kadar dikkat etmeye devam etmek şart.
Çocukların korona riskinin az olmadığıyla ilgili bilgiler de artıyor üstelik.
Korona çocuklarda hafif geçiyor diye biliyorduk.
En azından onlarda yetişkinler kadar tehlikeli değildi sanıyorduk.
Ama yurtdışından gelen bilgiler maalesef aksini söylüyor.
Brezilyalı doktorların açıklamalarına göre ciddi eklem ağrıları, ishal, öksürük, mide ağrısı çocuklarda görülen korona belirtileri arasında.
Brezilya’da 15 Nisan verilerine göre bugüne dek
Spor derseniz, pandeminin başındaki azim, istek yok.
Kendimizi kandırmak ve harekete geçmek için neden bulamıyoruz.
İşte tam da bu anda, tamamen salmaya meyilliyken gelen “günde 10 bin adım atmaya gerek yok, 4 bin adım da yeterli” müjdesi beni yeniden gaza getirdi.
10 bine ulaşamıyor ve kendimi başarısız hissediyordum.
Şimdi yürüyüşlere yeniden başlıyorum. 4 bini adımı geçtiğim günler de olacaktır, o zaman da madalya takarım kendime.
Attığım adımlar tabii ki Help Steps üzerinden HAÇİKO’ya, sokak hayvanlarına mama ve tedavi olarak gidiyor.
Şampiyonluk son maça kalınca, son dakikalarda nefesler tutulup, sinirler iyice gerilince öyle bir boşalma olur ki herkes ağladı, hepimiz ağladık.
Benimki sinir boşalması ve sevinçle karışık gözyaşlarıydı.
E kolay gelmedi bu şampiyonluk.
Sezon başında ‘bu kadro ilk 5’e zor girer’ dediler.
Aboubakar sakatlanıp, ligden düşünce, ‘takımın yarısı gitti, bundan sonra Beşiktaş’tan hayır gelmez’ dediler.
Rakiplerin ikinci takımı çıkaracak yedekleri varken, bizim yedek kulübemiz sakatlıklardan sonra iyice zayıfladı.
Ve bu kısıtlı imkanlara rağmen sahadaki müthiş 11’le, Rosier ile güç bulan ve ligin en değerli oyuncusu olduğunu düşündüğüm Ghezzal ve Sergen Hoca’nın büyük katkılarıyla, inanarak, savaşarak, mücadele ederek geldi bu şampiyonluk.
Mayıs başında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluğu ile sevinmiştik.
Ben kendi listemi şöyle sıralayayım...
Dövmeci:
Sürekli el yıkamaktan, dezenfekte etmekten ellerimin üzerindeki dövmeler soldu gitti. Mutlaka üstlerinden geçilmesi gerekiyor. O arada yeni bir dövme de yaptırabilirim tabii.
Konser:
Sahnede olmayı çok özledim. İlk konserimde çılgınlar gibi eğleneceğim, sahneden zor inerim şimdiden söyleyeyim. Ama konser vermek kadar konsere gitmeyi de çok özledim. Şöyle sağlam bir rock festivali öyle iyi gelir ki. Teoman konseri ilk tercihim tabii.
Stadyum:
Maça gitmeyi öyle çok özledim ki. Dolmabahçe’de ağaçlı yolda hep beraber yürüyüp Vodafone Arena’da marşlar söylemeyi, bağıra çağıra tezahürat yapmayı. Totemler yapıp gol sevinci ile zıplamayı, tanıyıp tanımadığım herkese sarılıp kutlamayı...
“Kılını kıpırdatmadın” iddiasını bu dille yazınca neye uğradığımı şaşırdım.
Böyle cinsiyetçi, böyle yakışıksız argolara karşı cevap veresim bile gelmiyor.
Ama bugüne dek birlikte çaldığım, çalmadığım, tanıdığım, tanımadığım, hepsine sonsuz saygı duyduğum tüm müzisyen arkadaşlarım için onca şey yapmışken, bu haksız eleştiri karşısında açıklama yapmam da şart oldu.
POPSAV Yönetim Kurulu üyesiyim ve pandemi en yoğun çalıştığımız dönemdi.
80’den fazla solist ve grubun katıldığı bir online festival düzenleyerek müzisyen arkadaşlarımıza 300 bin TL yardım topladık.
Ve bunu koronanın en yaygın olduğu dönemde, otoimmün hastalığıma rağmen riski göze alarak yüz yüze geldiğimiz toplantılar ve festivalle yaptık.
Sonrasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, meslek birlikleri, vakıflar ve derneklerle birlikte müzisyenlere destek için yaptığı tüm toplantılarda birebir bulundum.
Ki şu anda bu toplantıların sonucunda müzisyenlere yapılan yardım 156 milyon TL’yi buldu.
Benim ve benim gibi pek çok insanın izlemeye bile dayanamadığı zulme maruz kalan kedicik.
Ve bu işkenceyi hiç çekinmeden, acımadan büyük bir keyifle yapan çocuklar.
Çocuk demeye dilim varmıyor aslında.
Biz çocukken elimizde yiyecekle kedi, köpek, kuş besler, severdik.
Çocuk olmak masumiyet, çocuk olmak sevmek, çocuk olmak iyi olmak demekti.
Yetişkinler gibi çocukların da iyisi, kötüsü var.
Tarkan da pası taca bile atmadı, “Olayın neye hizmet ettiğini anlamadım” deyip kibarca iade etti.
Olayın hizmet ettiği nokta aslında şu; uzun süredir işsiz olan müzisyenler için başlatılmış bir challenge’dı bu. İyi güzel de, peki ne işe yarayacaktı? Amacı neydi?
Bir cümlesi var mıydı?
Bir şeyleri değiştirmek için kitleleri ya da otoriteleri harekete geçirecek içeriği var mıydı?
İşte onu ben de anlamadım.
Zaten Tarkan da anlamadığı için “Beni affedin” deyip çekildi kenara.
Keşke bu daha ayakları yere basan bir proje olsaydı.
Ya da Yıldız Tilbe ile Tarkan sosyal medya üzerinden haberleşeceklerine önceden bir telefon konuşması yapmış olabilselerdi.
Bir yasa hikayesi
6 Temmuz 2021’de Ankara’da, TBMM’deki Hayvan Hakları Yasa Tasarısı toplantısına, diğer pek çok STK ile birlikte HAÇİKO kurucu başkanı olarak ben de katıldım.
20 Şubat 2011’de, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yine hayvan hakları için buluşmamızın üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş.
10 yıl içinde Hayvan Hakları Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği hep konuşuldu. Ankara’yı kapı komşusu yaptık.
Ve artık sona doğru iyice yaklaştık.
Ama çekincelerimiz var!
Kırmızı çizgilerimiz var!
Kendi çıkarımız için değil, dünyayı paylaştığımız, hatta paylaşırken haklarından bolca çaldığımız canlılar adına bu ‘ama’lar. Ben bu yazıyı yazarken görüşmeler henüz bitmemişti.
Yasa tartışmalarla, çekişmelerle birlikte son haline doğru ilerlemeye devam ediyordu.
Meclise oylamaya gidecek yasa tasarısını şekillendirip, altına imza atacak ve oylamaya katılacak milletvekillerimizden tek ricam, her şeyi bir kenara bırakıp, bu tarihe not düşecek yasada insanlığa, Türkiye’ye yakışır, merhametli bir tavır sergilemeleri.
Çocuklarına, torunlarına kalacak bu ülkeye zulüm değil sevgi tohumları ekmeleri.
Günah değil, sevap işlemeleri.
HAPİS VAR MI?
Yeni yasa tasarısında en çok tartışılan konuların başında hapis cezası geliyor.
Hayvana işkence, tecavüz, eziyet kabahat kapsamından çıkıp ceza kapsamına giriyor.
Ama alt sınırlarda sorun var.
Sadece bir türün neslinin yok olmasına neden olan kişiler alt sınırı ertelenmeyecek hapis cezasına çarptırılıyor. Diğer hayvanlara işkencede, öldürmede, tecavüzde hapis cezası veriliyor ama alt sınırda olmadığı için ötelenebiliyor.
Bu da ertelenen para cezaları gibi ertelenen hapis cezaları ve ellerini kollarını sallaya sallaya gezen caniler, sapıklar, hayvan düşmanları demek. Bu maddeye mutlaka ertelenmeyecek hapis cezası gelmeli.
DÜZELTİLMELİ
Yeni yasa tasarısında “hayvanlarla cinsel ilişki” ibaresinin düzeltilmesini istiyoruz.
Cinsel ilişki iki tarafın da rızası ile olur.
Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır.
YUNUS PARKLARINA KOMİK CEZA
Yunus parkları kapanacak diye söz aldık. Mevcuttaki yunuslar kalacak, yerine yenileri gelmeyecek deniyor yasa tasarısında. Nasıl mı?
25 bin TL ceza ile!
Milyonların döndüğü bu sektörde işletme sahibi o cezayı öder, masum bir ya da daha fazla yunusu daha getirip havuza hapseder.
Bu komik rakam kesinlikle değişmeli, caydırıcı olmalı.
Yapın milyon TL’lik ceza, o zaman tamam diyelim hep birlikte. İngiltere’de bir hayvanı korkutmanın cezası 10 bin pound iken 25 bin TL ceza çok az...
VATANDAŞ DA ŞİKAYET EDEBİLMELİ
Yeni tasarıda hayvana şiddet, tecavüz, kötü muameleye şikayet sadece Tarım ve İl Müdürlüğü aracılığı ile yapılıyor. Yani şikayet hakkı vatandaşa tanınmıyor.
İsteğimiz bunun kapsamının genişletilmesi.
BİRER CÜMLELİK İSTEKLERİMİZ
◊ Hayvan hakları dersi müfredata girmeli, ilkokuldan itibaren olmalı.
◊ Belediyeler ve belediye başkanları da ceza kapsamına girmeli.
◊ Hapis cezası alt sınırı yeni düzenlemede 3 yıl olmalı.
◊ Hayvan haklarına karşı olan eylemlere sadece bakanlık değil vatandaşın da şikayet hakkı olmalı.
◊ Avcılık, kürk hayvanı üretimi yasaklanmalı.
◊ Hayvan deneyleri yasaklanmalı, sokak hayvanlarının denek olarak kullanılmasına yol açan madde kaldırılmalı.
PET SHOP ZULMÜ İNTERNETTE DEVAM ETMESİN
Yeni yasayla pet shop’tan hayvan satışı yasaklanıyor. Bu güzel. Ama güzel olmayan bir şey var... Hayvan satışı devam edecek. Yani yine satın alacak ve yine sokağa atacaklar.
En azından bir süre, sokak hayvanları popülasyonu kontrol altına alınana dek “satın alma sahiplen” desteklenmeli.
İnternet satışı onaylanırsa aslında daha da kötüsü olacak ve pet shop yerine merdiven altı üretim desteklenecek.
Ankara’da izbe bir dairede küçücük kafeslerde pislik içinde tutulan, havlamasınlar diye ses telleri kesilmiş, sürekli doğurtulan dişi köpeklerin halini hatırlayın. İşte bu devam edecek ve daha kötülerini göreceğiz.
Bir de işin şu boyutu var...
Kapalı kapılar ardında, ne şartlarda olduğu bilinmeyen ortamlarda doğurtup, alıp satacaksak nasıl bu canlıları mal statüsünden çıkartmaktan söz ediyoruz, nasıl can diyoruz?
Katalogdan, internetten satış pet shop satışından çok daha vahim bir ortama zemin hazırlar.
KÖYLERE BAKIMEVİ
Sokak hayvanlarının sayılarının kontrol altına alınabilmesinin ilk ve en önemli koşulu belediyelerin kısırlaştırma yapması.
Yasa tasarısı 25 bin nüfusun üzerindeki belediyelere hayvan bakımevi kurma şartı getiriyor.
Peki ya diğerleri?
Oralardaki hayvanlar kısırlaştırılmazsa, çoğalırsa diğer kısırlaştırmalar anlamsız kalacak.
Sadece nüfusu 25 binin üzerindeki ilçelerde veteriner ve rehabilitasyon merkezi olur, köy ve az nüfuslu ilçeler kaderine bırakılırsa sokak hayvanı sayılarının artmasının önüne geçilemez.
Buralarda uygulanması düşünülen mobil kısırlaştırma ise asla kabul edilemeyecek bir seçenek.
Çünkü kedi ve köpekler iptidai mobil kısırlaştırma ünitelerinde ameliyat masasından doğrudan sokağa bırakılıyor.
Bırakın operasyon sonrası birkaç gün klinik ortamında tutmayı, ameliyat biter bitmez, anestezi altındayken, ayılmadan bile atılanlar oluyor.
Ormanlarda kısırlaştırma ameliyatından yeni çıkmış baygın halde iltihaplanmış çok köpek bulduk yıllar içinde.
Yani, az nüfuslu da olsa ilçe ve köylerde de sürekli veteriner hekim, rehabilitasyon ve hayvan bakım merkezleri olmalı.
ACISIZ KESİME ONAY İSTİYORUZ
Hep kedi köpek konuşuyoruz.
Ama asıl zulüm ve işkence süt ve etleri için üretilen hayvanlarda yaşanıyor.
Yaşam refahları neredeyse yok.
Acılar içinde yaşayıp, acılar içinde ölüyorlar. Bu yeni yasa ile Diyanet’in de onay verdiği acısız kesime lütfen yol açalım.
Bu hayvanlar memeli, yavruları var.
Aynı insanlar gibi uzun hamilelik yaşıyor ve yavrularına ile bağ kuruyorlar.
Acı hissediyor, gözyaşı döküyorlar.
Ve yavrularının, arkadaşlarının gözleri önünde acılar içinde çırpınarak ölüyorlar.
Kesim sonrası hayvanların en az 3-5 dakika daha acı çekmeye devam ettiğini biliyoruz.
Oysa kesilmeden hemen önce bayıltılan hayvan o işkenceyi yaşamıyor.Diyanet acısız kesime onay vermişken aksini koymayalım bu yasaya. Lütfen.