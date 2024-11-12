Beşiktaş, Çanakkale’deki evinde

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İyiliklere de vesile olan, arkadaşlıkların, dostlukların güçlendiği şahane bir gece yaşadık hep birlikte. Dans ettik, eğlendik, şarkılar, marşlar söyledik, hatta bir ara Alen Markaryan’ı sahneye alarak salonu tribüne de çevirdik, bir olma ruhunu yaşadık.

Her şey için dernek başkanı Fatih Akın nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gecenin hazırlıklarını yaparken yönetim kurulundan Uğur Aydın ve Sinan Gitmez’den özel bir ricam olmuştu.

Yuva arayan ve ne yazık ki uzun süredir küçücük bir kafeste yaşamak zorunda kalan siyah beyaz bir kediye, Çanakkale 1915 Beşiktaş camiası sahip çıkar mıydı acaba?

Uğur, “Yuva bulamazsak dernek merkezine alırız” diyerek beni rahatlatıyordu ama tabii ki gönlümüz dünya tatlısı bu çocuğun bir ev ortamında yaşamasındaydı.

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Güzel haberi bana geçen hafta verdiler. Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çanakkale’de gayrimenkul danışmanlığı yapan Yasemin Çelik, oğlumuzu sahiplenmeye karar vermişti.

HAÇİKO Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hazar’ın sokaktan kurtardığı oğlumuzu, Anadolu Pet ve Hillspet Türkiye hediye kutusuyla birlikte Çanakkale’ye ben kendim götürdüm.

Pet nakil olmak da varmış, çok keyifliydi onunla yolculuk. Mır mır, hiç susmadı, 4 saatlik yol boyunca konuştu benimle.

Yolda benzincilerde durup ödül mamalarımızı da aldık.

Bir kedi ya da köpeği bir yerden bir başka yere götürürken en fazla dikkat edilmesi gereken şey, arada molalar vermek ve mola yerlerinde arabadan kaçırmamak için çok ama çok dikkatli olmak.

Milyon dolarlar taşısam bu kadar diken üstünde olmazdım herhalde.

Neyse ki Beşiktaş’ı Yasemin annesine sağ salim teslim ettim.

Eve gittiklerinden beri kucağından inmiyormuş, çok sevmişler birbirlerini.

Şimdi her gün mutluluk fotoğrafları ve videoları geliyor.

Çanakkale’ye bir artı Beşiktaş daha yerleşmiş oldu, darısı diğer Beşiktaşların ve illerin başına.

Teoman’ın fanları

Bu gece Harbiye Açıkhava’da Teoman konseri var. Bu havada açık hava konseri olur mu diyenler için yazmak istedim.

Son Teoman konserinde ben de izleyenler arasındaydım, hava soğuktu ama konser de bir o kadar güzel ve unutulmazdı.

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Montunuzu giyince gayet de keyifle izliyorsunuz açık hava konserlerini, hatta finale doğru sıcak bile oluyor.

Bu gece de eminim genciyle, orta yaşlısıyla yine kalabalık bir Teoman konseri olacak.

Geçen konserde menajeri sevgili Funda Sanlıman, Teoman’ın kitlesini şöyle özetlemişti: “Bizim yaştakiler ‘Hâlâ genciz rock konserine gidip Teoman dinliyoruz’ diye geliyorlar, gençler ise ‘Teoman dinleyecek, onun felsefesini anlayacak yaşa geldik’ diye konserdeler.”

Çok doğru buldum bu tespiti, konserde şöyle çevreme baktığımda da ne kadar doğru olduğunu anladım. Bu geceki konsere gideceklere şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler, iyi eğlenceler diliyorum.

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Sevgiliniz henüz doğmamış olabilir!

Sosyal medyada dönen son geyiğe bayılıyorum. “Sevgiliniz yoksa üzülmeyin, gelecekteki erkek arkadaşınız henüz doğmamış olabilir” diye yazıyorlar.

Evet, hep erkeklere yazacak değiller, biraz da rock’n roll kadınlar için konuşalım, öyle değil mi?

77 yaşındaki Cher, 37 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile evlilik istemediğini söylese de aşkını tam gaz yaşamaya devam ediyor.

65 yaşındaki Madonna ise, kendisinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi, 28 yaşındaki Akeem Morris ile el ele kol kola görüntülenmeye devam ediyor.

2 yıldır birlikteler ve “Sevgiliniz yoksa üzülmeyin, gelecekteki erkek arkadaşınız henüz doğmamış olabilir” geyiğinin tam da odağında yer alıyorlar.

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Hayatımızın rengi, neşesi bu rock’n roll kadınlar, iyi ki varlar.