Belediyelerde son durum

Tatil göçü başlıyor. Ve bu kez pandeminin de etkisiyle arabayla seyahat edeceklerin sayısı, önceki yıllara göre daha fazla. Dileğim trafik kazalarının hiç olmaması. Ama rakamlar bunun pek mümkün olmadığını gösteriyor.

Çok uzağa gitmeyelim, geçen yıl toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana geldi. Bunların 150 bin 275’i maalesef ölümlü, yaralanmalı kazalar.

Büyük şehirlerden tatil beldelerine ya da memleketlerine doğru yola çıkacakların akıllarında tutması gereken bir gerçek var:

Yol hipnozu.

Yol hipnozu, çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı bir fiziksel durum.

Kontağı çevirip gaza bastıktan 2.5 saat sonra yol hipnozu başlıyor.

Gözlerinizin açık olması bir şey fark ettirmiyor o andan itibaren.

Gözün gördüğünü beyin kaydetmiyor, analiz de edemiyor. Yol hipnozunun neden olduğu kazaların başında yol kenarında duran araca veya önde giden TIR’a arkadan çarpma geliyor.

