Beckham’lar kesin gıcık oldu

Victoria ve David Beckham, oğullarının gelinin soyadını almasına fena bozulmuş gibi duruyor.
Victoria ve David Beckham açıkça belli ettiler rahatsızlıklarını ve Instagram sayfalarından yaptıkları paylaşımlarda gelin ve damattan Mr.&Mrs. Beckham olarak bahsettiler.
Sen misin oğlumuza soyadını veren deyip kıza Mrs. Beckham’ı yapıştırdılar.
Ben olsam onlar gibi düşünmezdim ama.
Bir erkeğin kadının soyadını alması çok güzel bir hareket.
Bu bakış açısı keşke yaygınlaşsa ve örnekleri çoğalsa.
Hem eşimi hem sevgililerimi
Avrupa’nın dört bir yanından yayın yapan BayKuş’un programlarına bayılıyorum. Kısa bölümleri Instagram sayfasından da yayınlıyor.
En son şöyle bir video paylaştı...
Sokak röportajında adamın biri “Evliyim, eşimi seviyorum ama sevgililerimi de seviyorum” diyordu.
Ben de bu cümleyi Twitter’dan paylaşıp “Bu adama ne denir?” diye sordum.
Cevapları okumalısınız, “Adam denmediği kesin” diyenler çoğunluktaydı.
“Sevgi dolu adammış” diye dalga geçenler de oldu.
Ama en güzel cevabı iki güzeller güzeli kız çocuğu babası olan arkadaşım Nurettin Sağırkaya verdi:
“Evliyim, eşimi seviyorum, iki tane de küçük sevgilim var, onları da çok seviyorum.”
Çok yaşa Nurettin, şahanesin.
Will Smith’e bin tokat
Tayga aradı, “Ben bu Will Smith’e üzülmeye başladım” dedi.
Bizimki yufka yüreklidir.
E ben de biraz öyleyimdir.
Hak verdim.
Tamam, Oscar töreninde Chris Rock’a attığı yumruğumsu tokat doğru değildi, yanlış yaptı ama sonuçları biraz ağır olmaya başlamadı mı?
Akademi’den 10 yıl boyunca men edildi.
Oynadığı “Fast and Loose” ve “Bad Boy 4” adlı yapımlar askıya alındı.
Geçen yıl yayınlanan otobiyografi kitabının haklarını satın almak için yarışa giren dijital platformlar sessiz sedasız bu isteklerinden vazgeçtiler. Şu anda Will Smith otobiyografisiyle ilgilenen yok!
Tüm bunların üstüne bir de uğruna dünya aleme rezil olduğu eşinin hamile olduğu için evlenmek zorunda kaldığını söylediği ve “Ben hiç evlenmek istememiştim ki” dediği video ortaya çıktı.
Bir insana üst üste bu kadar vurulmaz ki.
Will Smith bir tokat attı, bin tokat yiyor.
Unutulmayan bir film repliği
- “Daha önce birini öldürdün mü?”
- “Bir defasında birinin kalbini kırmıştım.”
(Ronin)
Beckham’lar kesin gıcık oldu
Victoria ve David Beckham, oğullarının gelinin soyadını almasına fena bozulmuş gibi duruyor.
Victoria ve David Beckham açıkça belli ettiler rahatsızlıklarını ve Instagram sayfalarından yaptıkları paylaşımlarda gelin ve damattan Mr.&Mrs. Beckham olarak bahsettiler.
Sen misin oğlumuza soyadını veren deyip kıza Mrs. Beckham’ı yapıştırdılar.
Ben olsam onlar gibi düşünmezdim ama.
Bir erkeğin kadının soyadını alması çok güzel bir hareket.
Bu bakış açısı keşke yaygınlaşsa ve örnekleri çoğalsa.
Hem eşimi hem sevgililerimi
Avrupa’nın dört bir yanından yayın yapan BayKuş’un programlarına bayılıyorum. Kısa bölümleri Instagram sayfasından da yayınlıyor.
En son şöyle bir video paylaştı...
Sokak röportajında adamın biri “Evliyim, eşimi seviyorum ama sevgililerimi de seviyorum” diyordu.
Ben de bu cümleyi Twitter’dan paylaşıp “Bu adama ne denir?” diye sordum.
Cevapları okumalısınız, “Adam denmediği kesin” diyenler çoğunluktaydı.
“Sevgi dolu adammış” diye dalga geçenler de oldu.
Ama en güzel cevabı iki güzeller güzeli kız çocuğu babası olan arkadaşım Nurettin Sağırkaya verdi:
“Evliyim, eşimi seviyorum, iki tane de küçük sevgilim var, onları da çok seviyorum.”
Çok yaşa Nurettin, şahanesin.
Will Smith’e bin tokat
Tayga aradı, “Ben bu Will Smith’e üzülmeye başladım” dedi.
Bizimki yufka yüreklidir.
E ben de biraz öyleyimdir.
Hak verdim.
Tamam, Oscar töreninde Chris Rock’a attığı yumruğumsu tokat doğru değildi, yanlış yaptı ama sonuçları biraz ağır olmaya başlamadı mı?
Akademi’den 10 yıl boyunca men edildi.
Oynadığı “Fast and Loose” ve “Bad Boy 4” adlı yapımlar askıya alındı.
Geçen yıl yayınlanan otobiyografi kitabının haklarını satın almak için yarışa giren dijital platformlar sessiz sedasız bu isteklerinden vazgeçtiler. Şu anda Will Smith otobiyografisiyle ilgilenen yok!
Tüm bunların üstüne bir de uğruna dünya aleme rezil olduğu eşinin hamile olduğu için evlenmek zorunda kaldığını söylediği ve “Ben hiç evlenmek istememiştim ki” dediği video ortaya çıktı.
Bir insana üst üste bu kadar vurulmaz ki.
Will Smith bir tokat attı, bin tokat yiyor.
Unutulmayan bir film repliği
- “Daha önce birini öldürdün mü?”
- “Bir defasında birinin kalbini kırmıştım.”
(Ronin)