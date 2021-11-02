Aşısızlar ve maske

İşte bu nedenle, bu yıl yapılacak olan ACE of M.I.C.E. büyük önem taşıyor ve geçmişe göre hayli kalabalık olacak.
O nedir diyenler için, ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri, sektör faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön verme, bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratma hedefiyle gerçekleştirilen bir organizasyon.
Sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte artırmayı hedefleyen ilk ve tek ödül programı.
Bu yıl Turkish Airlines isim sponsorluğunda gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E., turizm cenneti olan ve etkinliklerin çoğunun kalbinin attığı Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde yapılacak. 7-9 Kasım arasında ulusal ve uluslararası 400’ün üzerinde kurumsal firma ile 3 gün boyunca bire bir, yüz yüze görüşme sağlanacak.
Buna pandemi ve turizmi olumsuz etkileyen yangın ve sel felaketleri sonrası sektörün ilk büyük buluşması diyebiliriz.
Bu 3 gün içinde 7 bine yakın iş kontağının bire bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
İngiltere, Kanada, Amerika, Moskova, Dubai’de kurumsal etkinlik organizasyonu yapan operatör ve acenteler de Antalya’da olacak.
Bu aralarda da korona olup koku ve tat kaybı yaşayanların sayıları da arttığı için tekrar etmekte fayda var.
Bu iki duyunun geri gelmesini kolaylaştırdığı söylenen iki tüyo vereceğim size.
Yılmadan, bol egzersiz yapacaksınız.
Kokudan örnek vereyim, benzer metodu tat için de uygularsınız.
Önce keskin kokusu olan dört uçucu yağ belirleyeceksiniz.
Gül, mentol, limon ve karanfil kokuları olabilir deniliyor genelde.
İngiltere, günde 44 bin küsur vaka ve 223 ölümle son 7 ayın en yüksek ölüm sayısını bildirdi.
Bir de Hindistan’dan adaya gelen yeni bir varyanttan bahsediliyor.
Ve artık uzmanlar, B planına geçme zamanının geldiğini söylüyorlar.
Kapalı yerlerde maske zorunluluğu, hatırlatma aşılar, öğrencilerin aşılanması, aşı pasaportu ve evden çalışmaya geri dönülmesi bunların başında gelmekte.
Okullardaki virüs yükü düşünüldüğünde, çift aşılı olanların bile koronaya yakalanması muhtemel.
İnsanlar ikinci, hatta üçüncü kez korona olmaya başladılar.
Ben bunu emek, reklam, para basma, influencer satın alma gibi bilinen nedenlerden sonra tamamen sürü psikolojisine bağlıyorum.
Herkes sosyal medyasında bu diziyle ilgili paylaşım yapınca, arkadaş sohbetlerinde tartışınca sürüden ayrı kalmamak için tek çare kalıyor; açıp izlemek.
Hikayenin yarışma havasında geçmesi
tabii ki izleyenleri de ister istemez senaryonun içine sokuyor.
Nasıl ki futbol maçları kalabalıklar halinde izleniyor ya da “Survivor” gibi yarışmalar reyting rekorları kırıyor, bu dizideki oyunlar da öyle işte.
İzliyor, merak ediyor, bir sonrakini de kaçırmamak istiyorsunuz.
Kulakları küpeli, patileri tozlu, çamurlu, tüyleri bazen bakımsız ama gözlerinin içi sevgi dolu sokak köpeklerine ve kedilerine...
Evi, başını okşayacak bir eli olmayanlara, ormanda yaşam savaşı verenlere, barınaklarda kafesler ardında çaresiz sahiplenilmeyi bekleyenlere...
“Durum böyleyken senin bu kadar cins köpekle ne işin var” diye soranlar olacağı için baştan söyleyeyim: Bahsedeceğim etkinlikteki cins köpeklerin hepsi, sokaklardaki arkadaşlarına yardım için bizimleydiler.
Onlar için satılan çantaların gelirinin bir kısmı, sokak hayvanlarına tedavi ve mama olarak kullanılacak.
Şimdi geleyim sevgili Selin Bozkurt sayesinde bir araya geldiğim Emre Ertürk’e.
Kendisi New York merkezli Emre New York kedi köpek çantalarının yaratıcısı.
Markayı ortağı Dalya Sulaiman ile birlikte lanse ediyorlar. Dalya da müthiş enerjisiyle, verdiğimiz davetin ev sahiplerindendi.
Ellerim falan da titremeye başlamış olabilir.
Trend uzmanları ya da markaların stratejicileri yeni dönemde en çok “kucaklaşma” temasını kullanacakmış!
Pandemiden sıkılan kitlelere yeniden kucaklaşma mesajı verilecekmiş!
Eyvahlar olsun...
Ben bu saatten sonra öpüşen, sarılan insanlara hayretle bakarım.
Pandemi endemiye evrilse de virüslerin insanları hasta etmeye devam edeceğini biliyoruz çünkü.
Aldığımız önlemlerle sadece korona değil gripten de korunduğumuzu öğrendik.
5 dönüm araziye kurulan merkezde ameliyathaneler, operasyon öncesi ve sonrası üniteleri, görüntüleme ünitesi ve yerden ısıtmalı bölmeler bulunuyor.
Kısa bir süre sonra içinde kanatlıların tedavisinin yapılacağı yeni binanın açılışı da gerçekleşecek.
HAÇİKO Derneği olarak en büyük hayalimiz, böyle merkezlerin tüm il ve ilçe belediyelerine yayılması.
Zaten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da açtıkları hastane ve bakım evinin örnek bir proje olduğunu ve amaçlarının bunu yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.
Projede danışmanlık vermeye de hazırlar üstelik.
Bu yazıyı okuyan belediyelerin aklında olsun.
“Her gün ama her gün aynı şeyi yazacağım; sokaklara çöp atamazsınız. Çöp kutusu bulamayınca çöpünü elinde taşıyanlar bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Elindeki çöpü çöp kovasına atan kaç kişiyiz?” diye yazdı. O kadar haklı ki.
Bu çabasına sonuna kadar ben de destek veriyorum.
İnsan çöpe atacağı şeyi neden yere atar gerçekten de?
Dünyayı temizlemeye kendi kapımızın önünden başlamalıyız.
Normal olan, olması gereken yere çöp atmamak zaten.
Yere çöp atanlara keşke çok ağır cezalar gelse.
Ve keşke yere çöp atanı görenler kafasını çevirmese, uyarmadan geçmese.
Ve bir de
Sanırım Seda bile beklemiyordu böyle bir dansı, kenara çekilip o da izlemeye başladı.
TV programlarına çıkan doktorların bu fırsatı, tanınmak ve PR için yaptığını, o dakikaları çok iyi değerlendirmek zorunda hissettiklerini biliyoruz.
Sosyal medyalarında da aynı şekilde davranıyorlar
ve fenomen olmak için türlü yöntemlere başvuruyorlar.
Hatta bazen oyuncu, şarkıcı ve fenomenlerden daha fazla çaba harcadıklarını görüyoruz.
Bunun kendi aralarında farklı açıklamaları var.
Sevinerek yanıldığınızı söylemek zorundayım.
Tam tersine evlere, içimize kapandığımız bu dönemde geleneksele, nostaljik ve duygulara yakın olana dönüş gerçekleşti.
Plan International UK tarafından yapılan araştırmaya göre karantina döneminde her 5 İngiliz’den 2’si mektup yazmaya başlamış.
Mektup yazmak, kağıda kaleme sarılmak yeni dünyaya biraz uzak kavramlar, kabul ediyorum.
Yazı yazmayı umutmuşum gibi geliyor bana da... Bilgisayarda kısa sürede yazdığım bir paragrafı kağıda dökemeyecek gibi hissediyorum.
Ama tersi doğru.
Maske takması konusunda uyardığı kişi tarafından saldırıya uğrayan Turan, kırılan gözlük camının batması sonucu gözünü kaybetti.
Kendinizi onun yerine koyun, ömür boyu bir gözü görmeyecek!
Bu haberin hemen ardından bir başkası da Almanya’dan geldi.
Almanya’da bir kişi, kendisini maske takmadığı için uyaran kasiyeri silahla vurarak öldürdü.
Bunları okurken aynı konu nedeniyle kaç badire atlattığımı düşündüm, aklım çıkıyordu.
Dayanamıyor ve kapalı alanda maskesiz gördüğüm herkesi ben de uyarıyorum çünkü.
Hemen ekran başına geçtik tabii.
Pek çoğumuz için Formula demek Schumacher demekti çünkü.
Müthiş bir kariyer, art arda gelen şampiyonluklar...
Ve sonra Fransız Alpleri’nde Maribel kayak merkezinde yaşanan o korkunç kayak kazası.
Haberi aldığım günü dün gibi hatırlıyorum.
Sonrasını biliyorsunuz zaten.
Kazada başından yaralanan usta pilot 8 yıldır komada ve yaşam mücadelesine devam ediyor.
Hem sevenleri hem de ailesi umudu kesmemiş olsa da tamamen geri dönmesine artık mucize olarak bakılıyor.
İTÜ birincisi kadına şiddet, eşitsizlikten, gençlerin sorunlarından bahsederken arkadaşlarının kamera gördüğünde başka bir dünyadaymış gibi davranmaları yerden yere vuruldu.
Bu nasıl gençlikmiş, sorunlar umurlarında değilmiş, tek dertleri kameraya el sallamakmış, falan filan.
Durun arkadaşlar, siz hiç genç olmadınız mı?
Mezuniyet gününüzü hatırlayın.
Ruh halinizi, heyecanınızı, arkadaşlarınıza, okula veda ediyor oluşunuzu.
Kendinizi bir seminer ciddiyetinde hissetmenize imkan var mı?
İTÜ ülkemize pırıl pırıl gençler kazandıran ve kazandırmaya devam edecek bir üniversite.
HAÇİKO Derneği avukatlarından Serdar Uluç bu soruyu şöyle yanıtladı:
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde hayvanların yaşama ortamı tanımlanmıştır.
Bu tanıma göre; bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yer, yaşama ortamıdır.
Özel mülkiyet/kamusal alan ayrımı yapılmaksızın hayvanların içgüdüsel olarak bulunduğu, yaşamını sürdürdüğü her yer onların doğal yaşama ortamıdır.
Aynı kanunun 4. maddesinde hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler düzenlenmiştir. Buna göre; bütün hayvanlar eşit doğar ve yaşama hakkına sahiptir.
Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Ve başka bir dünya olduğunu görmüş oldum.
Korunaksız, kalabalık, maskesiz, tekinsiz, vurdumduymaz.
10 kişiden 9’u maske takmıyor.
Kalabalıklar içinde kimi zaman omuz omuza yürümek zorunda kalıyorsunuz.
Mekanlar tıklım tıklım, masalar dip dibe, insanlar üst üste.
Restoranlara müşteri çekmek için maskesiz insanlar tükürüklerini havaya saçarak bağırıyorlar.
Kimi zaman yüzünüzü yüzünüze hem de.
Film bittiğinde Stewart’ın 3 dakika boyunca ayakta alkışlandığı görüntüleri izleyince beklentim de arttı tabii.
Bu yıl tam bir Diana yılı oldu aslında.
“The Crown” dizisinde Emma Corrin’in Diana’sını izledikten sonra Elizabeth Debicki ve şimdi de Kristan Stewart Diana rolüne büründü.
Mutsuz, depresif, ağlamaklı bakışlarıyla ünlü Kristan Stewart bu anlamda bu üçlü içinde role ve karaktere en yakışanı diyebilirim.
Fragmandan gördüğüm, gayet başarılı olduğu.
Yine aynı fragmandaki “Perfect Day” şarksının yorumuna da bayıldığımı söylemeden geçmeyeyim.
Spencer, Amerika’da 5 Kasım’da gösterime girecek.
Bizdeki vizyon tarihi ise henüz belli değil.
Sanki bir dönem elimizin altından kayıp gitti.
Öksüz kaldık.
Daha Rasim Öztekin’in gidişinin şoku ve üzüntüsünü yaşarken şimdi de Ferhan Şensoy...
Şunu düşündüm; bu büyük ustalar gerek pandemi gerekse de kendi rahatsızlıkları nedeniyle sahnelerden uzak kaldıkları bu dönemde neler yaşadılar acaba?
Tiyatroyu, sahneyi, seyircileri özlediler mutlaka.
Kavuşacakları zamanı dört gözle beklediler.
Wallace sadece maske değil, koronayla ilgili tüm önlemlerin, kapanmaların, medyanın aşı yayınlarının da karşısındaydı.
Tüm bunlara karşı çıkmak için The San Angelo Freedom Defenders adlı grubu ve The Freedom rallisini organize etmişti.
1 ay önce koronaya yakalandı.
Bu süre boyunca yoğun bakımda tedavi gördü, ancak hastalığı yenemedi.
Caleb Wallace sadece 30 yaşındaydı.
Üç çocuğu vardı ve eşi dördüncü çocuklarına hamileydi.
Ne denebilir ki...
Sonu çok acı.
Haberi alınca ilk aklıma gelen bu soru oldu.
Ve hemen “evet” dedim içimden.
Çıkar, hem de nasıl çıkar...
Bir kere filmin yapımcı koltuğunda çıktığı yıl Oscar aday adayımız olan “Ayla”, gişe rekortmeni “Müslüm”, “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” gibi filmlere imza atan Mustafa Uslu oturuyor.
Ve tabii yönetmen koltuğunda usta sinemacı Ömer Faruk Sorak var.
UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde bulunan Neşet Ertaş’ı Abdal geleneğini sürdüren Bektaş Dolu ve Ramazan Bağgül canlandıracak.
Aşısızlar ve maske
Maske kullanımıyla ilgili kurallar yenilendi.
Yeni verilere göre; aşılı kişilerin dış mekanlarda sadece konserler ve maçlar gibi çok kalabalık etkinliklerde maske takması öneriliyor.
Açık alanda farklı evlerde yaşayan kişilerin bir araya geldiği restoranlarda ya da davetlerde aşılıların maske takmasına gerek yok ama aşısız iseniz maske takmanız gerekli.
Aşısız iseniz maske taksanız da açık havadaki davetlerde risk almış oluyorsunuz.
Kapalı ortamlarda herkesin maske takması öneriliyor.
Aşılılar kapalı yerlerde maskeyle güvenli ama aşısızlar maske takmış olsa da kapalı ortamlarda çok güvenli sayılmıyor.
Neden tasarruf ettiniz?
Geçtiğimiz pazar Dünya Tasarruf Günü’ydü.
Twitter takipçilerime “Siz bugün neden tasarruf ettiniz?” diye sordum.
İşte birkaç ilginç cevap:
◊ “Ömrümden...”
(@yigitadiyaman)
◊ “Sadece akşam iki saat açıp kapattığım kombiden...”
(@gelincik72)
◊ “Çoğu kişi insanlığından tasarruf etti.” (Ufuk Eltur)
◊ “Bugün hayatımdan iki kişi daha çıkardım, sevgiden tasarruf ediyorum.” (Fırat Hasret)
◊ “Az konuştuk.” (Emrah Anitas)
Kilo vermek ister misiniz?
Bazı konuları tekrar tekrar yazmak gerekiyor.
Modası hiç geçmiyor çünkü.
İşte onlardan biri, birçoklarına göre kilo vermenin en kesin ve kısa yolları...
◊ Akşam yemeğinizi 19.00’dan önce yemiş olun ve o saatten sonra başka hiçbir şey yemeyin.
◊ Tatlılardan, beyaz ekmekten, hamur işlerinden ve alkolden uzak durun.
◊ Bol bol su için, asitli içeceklerin yanına bile yaklaşmayın.
◊ 3 gün detoks yapın, 1 hafta ara verin ve bunu üç kez tekrarlayın. Detoksta en etkili olanların meyve ve kabak detoksu olduğu söyleniyor.
Üç gün boyunca sabah yediğiniz yumurta ve peynirin ardından öğlen ve akşam yağsız yoğurt ile yapacağınız kabak püresiyle beslenmeniz gerekiyor.
◊ Ve tabii bir de benim gibi sabah evden nasıl çıktığını bilemeyip kahvaltıyı atladıktan sonra yoğunluk ya da unutkanlıktan öğlen yemeğini de atlayıp, akşam yenilen tek öğünle kilosunu koruyanlar var.
Tek öğün beslenme son zamanların trendleri arasında.
Nasıl olur demeyin, çok da güzel oluyor, midenizle birlikte vücudunuz da dinlenmiş oluyor.
◊ Son olarak yukarıda saydıklarımın hepsine eşlik etmesi gereken spor meselesi var. Hiçbir şey yapamıyorsanız, günde 4-5 kilometre yürümeyi deneyin.
Bütün akıllı telefonlar hem kilometre hem de adım sayıyor.
Yürüyüş böylelikle eğlenceli hale de gelmiş oluyor. Bir de sporla birlikte salgılanan mutluluk hormonu var tabii. Spor hem kiloya hem de strese birebir yani.