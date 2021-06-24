Aşı olalım

Onu nasıl anlatırsın deseler, ilk olarak “dürüst ve azimli” derim.

Ki bence bir yönetici, bir başkan için en önemli özellikler bunlar.

BODER (Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği) başkan adayı Itır Köylü’nün beni çok mutlu eden bir başka sıfatı da kadın olması tabii.

Hem de aileden turizmci, gencecik, pırıl pırıl bir kadın.

Yarınki seçim öncesinde kendisiyle Bodrum’da, yeni açılan Door’a Otel’de buluştuk, sohbet ettik.

Planlarını, yol haritasını anlattı.

Bodrum için koyduğu hedeflere ulaşmak amacıyla ekibiyle birlikte canla başla çalışırken kimseyi kırmayacağına, haksızlık yapmadan ilerleyeceğine hiç şüphem kalmadı.

Sağlam, çok değerli isimlerden oluşan bir yönetim kurulu ile birlikte Itır.