Arkadaşım ahtapot

Çünkü bir vahşete ortak ve neden oluyorlar.

Neden mi ahtapot yemeyi bırakmalısınız?

Nedenleri çok.

Şöyle özetleyelim:

Ahtapotlar fiziksel ve duygusal acıyı hissedebiliyorlar.

Kavanozdan kapağı açıp kendini kurtarabilen, plan yapabilen bir canlıdan söz ediyoruz.

500 milyon nöronla, yüksek zekâlı ve acıyı hissetme kapasitesi çok yüksek bir canlı.

Ahtapotları “hissedebilen canlılar” olarak nitelendirip koruma altına alan ülkeler var.

Ve duygular; ahtapotlar acı, korku, mutluluk, neşe, heyecan, üzüntü gibi duygulara sahipler.

Tabaklarda meze ya da yemek olarak ahtapot gördüğünüzde bu hayvanların duygusal yoğunluğunun ve zekâsının sizden farklı olmadığını hatırlayın.

Boş durmayın

Her daim genç, yaşsız ünlülerimizden sevgili Nükhet Duru’nun “Yaşlanmanın birinci sebebi boş durmaktır. 5 dakika bile boş durmayın. Yatıp dinlenmek gibi bir alışkanlığım hiç olmadı, Allah kimseyi boş tutmasın” dediği bir videoya denk geldim.

O kadar katılıyorum ki dediklerine.

Emeklilik sonrası Türk insanının bir anda yaşlanmasının nedeni tam da bu.

E bizde Avrupa’da olduğu gibi belli bir yaş sonrası dünyayı gezme hobisi de yok.

Oturmaktan yaşlanıyor insanlar.

Çözüm belli; boş durmamak.

JLo’yu pandemi vurdu

Jennifer Lopez’in İstanbul’da Chanel mağazasına neden alınmadığıyla ilgili spekülasyonlar sürüyor.

Bunun bir PR ve konser öncesi haber çalışması olduğunu söyleyenlere yanıldıklarını belirtmem gerek.

Mağazaya alınmama olayı, lüks markaların dünya genelinde tüm mağazalarında uyguladıkları bir sınırlamadan başkası değil.

Müşteri sınırlamasından söz ediyorum.

Bazı markalar, içeride belli sayıda müşteri varken mağazalarına daha fazla insan almıyorlar.

Bu hem müşterinin konforu hem de güvenlik açısından önemli.

Ayrıca içerideki deneyimi ve alışverişi de özel kılıyor.

Ama tüm bu olanların arkasında aslında pandemi yatıyor.

Müşteri sınırlaması, pandemi nedeniyle hayatımıza giren sosyal mesafe zorunluluğunun bir ürünü.

Peki Jennifer Lopez için bir ayrıcalık yapılamaz mıydı? Tabii ki yapılırdı.

Ama sanırım kapıdaki kişinin JLo olduğu biraz geç fark edilmiş.

Chanel kendini affettirmek için ne yapmıştır, onu bilemiyorum tabii.